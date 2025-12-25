¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡¢Ãæ¹ñ¸¶ºî¤ÎÂç¿Íµ¤»Ë·àBL¾®Àâ¡Ö¾¿Ê¼ò¡Ê¤·¤ç¤¦¤·¤ó¤·¤å¡Ë¡×¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎË®ÌõÈÇÂè1´¬¡Ê2026Ç¯3·î28Æüº¢È¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤Î½ñ±Æ¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²ÚÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÆÃÁõÈÇ¤ÏÀä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª ¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ÃæÇî¡Ê¤Á¤å¤¦¤Ï¤¯¡ËÏ»½£¤¬³°Å¨¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤¿¡£ÄÀß·Àî¡Ê¥·¥§¥óŽ¥¥¶ー¥Á¥å¥¢¥ó¡Ë¤Ïºá¿Í¤È¤·¤ÆÅÔ¤ØÁ÷¤é¤ì¡¢Ìµ»Ä¤Ë¤âÂÇ¤Á¿ø¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òÓÌ¤®¤Ä¤±¤¿é«