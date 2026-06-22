ランボルギーニ仙台　株式会社Beccoが運営スタート

グラーツ・オートモーティブ・ホールディングス株式会社

グラーツ・オートモーティブ・ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：荒井賢）は、関連子会社である株式会社Beccoとアウトモビリ・ランボルギーニ社との間で正規ディーラー契約を締結し、2026年6月からランボルギーニ正規ディーラー「ランボルギーニ仙台」を新体制のもと運営を開始しました。

ランボルギーニ仙台は、2018年9月に北日本初のランボルギーニ正規ディーラーとして宮城県仙台市泉区に開業いたしました。東北6県をカバーする拠点として、東北自動車道・泉インターチェンジ至近の利便性に優れた立地に位置し、3,000平方メートル を超える敷地内に最新のコーポレート・アイデンティティ（CI）に準拠したショールームおよびワークショップを併設しております。

ショールームでは、最新のランボルギーニモデルを常時4台展示するとともに、認定中古車プログラム「Selezione」の車両も豊富に取り揃えております。また、宮城運輸支局指定の認証ワークショップには、メーカー専用診断機や最新のアライメントテスターを完備し、本国で専門トレーニングを受けたテクニシャンが常駐しております。これにより、お客様に安心して車両の整備・メンテナンスをお任せいただける体制を整えております。

今回のランボルギーニ仙台の運営開始により、仙台の皆様にも洗練された接客と高品質なプロダクトをお届けします。



■ 店舗情報

店舗名： ランボルギーニ仙台

所在地：〒981-3131 宮城県仙台市泉区七北田新田36-1

営業時間： 10:00～18:00

定休日 ： 毎週火曜日・水曜日

お問い合わせ： 022-776-1963