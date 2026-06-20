訳あり物件専門「ラクウル」の不動産AI査定、累計査定数5万件を突破。個人情報なし・匿名・最短30秒で、相場が見えにくい訳あり物件も気軽に査定

株式会社ネクサスプロパティマネジメント

株式会社ネクサスプロパティマネジメント（本社：東京都港区赤坂、宅地建物取引業：国土交通大臣(1)第10311号、以下「当社」）が提供する不動産AI査定サービス「ラクウルの不動産AI査定」（https://raku-uru.org/ai-satei/）は、累計査定数が2026年6月16日に5万件を突破しました。最短30秒・匿名で利用できる手軽さが支持され、2022年3月のサービス開始から着実に利用件数を伸ばしています。

5万件の査定データには、戸建てを中心とする物件構成や、首都圏を軸に全国へ広がる利用エリアといった傾向があらわれています。

◆ 売主が抱える「面倒」「不安」を取り除く

不動産の査定では、「入力項目が多くて面倒」「電話番号を教えたくない」「そもそもいくらで売れるのか分からない」といった声が、売却を検討する方の最初のハードルになっていました。

「ラクウルの不動産AI査定」は、こうした負担をできるだけ減らすことを目的に設計しています。入力はわずか3項目、最短30秒で査定結果を確認でき、個人情報の入力は不要。匿名のまま利用でき、営業電話もありません。24時間いつでも、思い立ったときにすぐ相場を確認できます。

◆ AI査定の根拠と精度

「ラクウルの不動産AI査定」は、累計約166万件（1,657,555件／2026年6月時点）の取引事例に加え、公示地価や直近の市場動向を学習データとして活用しています。

さらに、経過期間に応じた重み付け、外れ値の自動除外、レンジ（幅）での価格提示といった独自のチューニングを施すことで、相場の目安をより実態に近い形で提示できるよう設計しているのも特徴です。

◆ 5万件の査定データから見える傾向

物件種別で見ると、戸建てが約36,500件と全体の7割超を占め、土地（約9,800件）、マンション（約3,700件）が続く。個別性が高く査定が難しいとされる戸建てが中心となっている点が特徴。

都道府県別の査定数の上位は、東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城・北海道・福岡・大阪・新潟・静岡。首都圏を中心に、全国の幅広いエリアで利用が広がっている。

◆ 訳あり物件を持つ方の「最初の入口」として

「ラクウルの不動産AI査定」の査定フォームは現在、事故物件・再建築不可・共有持分といった訳あり物件の売却を専門に扱う当社運営サイト「ラクウル」上で提供しています。

売却の判断が難しい物件を持つ方ほど、「まずは誰にも知られず相場を知りたい」というニーズが強くなります。個人情報の入力も営業電話もないAI査定は、こうした方が専門家へ相談する前に標準的な市場価格の目安を把握する入口として活用されています。

なお査定額は一般的な市場データに基づく目安であり、個別の事情を踏まえた具体的な売却価格については、専門スタッフが別途ご相談に応じています。

◆ 訳あり物件の買取専門店「ラクウル」について



「ラクウル」は、事故物件・共有持分・再建築不可物件・既存不適格建築物など、一般の市場では売却が難しいとされる"訳あり物件"の買取を専門に手がけるサービスです。全国の不動産を対象に、中間マージンを挟まない直接買取により、相場より低く取引されがちな訳あり物件でも、納得感のある価格での買取を目指しています。今回の不動産AI査定は、この「ラクウル」が、売却を検討する方の"最初の相場確認"の手段として提供しているものです。

◆ 代表者コメント

このたび、当社が運営する不動産AI査定サービスにおきまして、累計査定数が5万件を突破いたしました。日頃より本サービスをご利用いただいているお客様、ならびに当社の取り組みを支えてくださるすべての皆様に、心より御礼申し上げます。

5万件という数字は、単なる通過点ではなく、それだけ多くのお客様の大切なご資産や人生における重要な意思決定に、私たちのAIが寄り添わせていただいた証であると受け止めており、改めて身の引き締まる思いです。

不動産査定は、ご売却・ご購入を検討される方にとって取引の出発点となる極めて重要なプロセスです。だからこそ私たちは、この実績に甘んじることなく、アルゴリズムのチューニングと学習データの拡充を継続的に進め、より精度が高く、より信頼いただける査定システムへと進化させてまいります。

テクノロジーの力で不動産取引の透明性と効率性を高め、お客様一人ひとりに最適な選択肢をお届けすると同時に、業界全体の健全な発展にも寄与してまいる所存です。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社ネクサスプロパティマネジメント

代表取締役 廣兼 卓真

◆ サービス概要

サービス名：ラクウルの不動産AI査定

提供形態 ：不動産AI査定（Webフォーム）

主な特徴 ：3項目入力・最短30秒／個人情報不要・匿名／営業電話なし／24時間対応

URL ：https://raku-uru.org/ai-satei/

◆ 会社概要



株式会社ネクサスプロパティマネジメントは、訳あり物件・事故物件の買取を中心に、不動産の売買から不動産AI査定サービスの提供までを手がける不動産会社です。2018年の設立以降、テクノロジーを活用した不動産取引の効率化に取り組み、2025年度には売上高約36億円規模に成長しています。買取サービス「ラクウル」および「ラクウルの不動産AI査定」は、いずれも当社が運営・提供しています。

社名 ：株式会社ネクサスプロパティマネジメント

所在地 ：東京都港区赤坂3丁目11-15 VORT赤坂見附5F

代表者 ：代表取締役 廣兼 卓真

設立 ：2018年

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：35

売上高 ：約36億円（2025年度）

免許番号 ：宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10311号

URL ：https://n-p-m.co.jp/