Shopifyストアにオリジナルのお問い合わせフォームを設置できるアプリ「シンプルお問い合わせフォーム｜コンタクトフォームカスタマイズ」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルお問い合わせフォーム｜コンタクトフォームカスタマイズ」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。

「シンプルお問い合わせフォーム｜コンタクトフォームカスタマイズ」は、Shopify ストアにテキスト入力・メールアドレス・ラジオボタン・チェックボックス・ドロップダウンなどのフィールドを自由に組み合わせて、オリジナルのお問い合わせフォームをかんたんに作成・設置できるアプリです。

作成したフォームは App Block としてテーマのどのページにも配置でき、タイトルやフィールド、ボタンのフォントサイズ・色・余白などをテーマカスタマイズ画面から細かく調整できます。複数のフォームを作成・管理でき、フォーム ID で設置先を切り替えることも可能です。Shopify のネイティブフォーム機能で送信処理を行うため、送信されたメッセージはストアのメールアドレスに届きます。

ノーコードでテーマに追加できます。料金は Basic Plan 月額 ＄9.99 で、7 日間の無料体験が可能です。年払いで実質 2 ヶ月分無料でお得にご利用いただけます。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-081-ur-contact-builder?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-081-ur-contact-builder/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプルお問い合わせフォーム｜コンタクトフォームカスタマイズ」について

シンプルお問い合わせフォーム｜コンタクトフォームカスタマイズ

「シンプルお問い合わせフォーム｜コンタクトフォームカスタマイズ」は、コーディング不要で Shopify ストアにオリジナルのお問い合わせフォームを設置できるアプリです。テキスト入力やメールアドレス、ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウンなど、さまざまなフィールドを組み合わせてフォームを自由に作成できます。作成したフォームはテーマのホームページ・商品ページ・コレクションページなど、どのページにも配置可能です。テーマカスタマイズ画面からタイトルやフィールド、ボタンのスタイルを細かく調整でき、追加 CSS によるカスタマイズにも対応しています。フォームの送信には Shopify のネイティブ機能を使用しているため、外部サービスを使わず、送信されたメッセージはストアのメールアドレスに届きます。

主な特徴は以下のとおりです。

■ カスタマイズした入力フォームをストアに設置できるストアでのお問い合わせフォームの表示例

ノーコードで作成したオリジナルのお問い合わせフォームを、ストアの好きなページに設置できます。 テキスト入力やメールアドレス、ラジオボタン、チェックボックスなど、さまざまなフィールドを自由に組み合わせて、ストアに最適なお問い合わせフォームを作成できます。Shopify のお問い合わせフォームに項目を追加したい方や、デフォルトのフォームでは対応しきれないカスタマイズをしたい方に最適です。

■ フォームの設定は簡単 4STEPフォームを表示するまでの流れ

フォームの作成から設置まで、かんたんな 4 ステップで完了します。 アプリの管理画面でフォームを作成し、テーマにアプリブロックを追加して、フォーム ID をコピーして貼り付けるだけ。難しい設定は一切不要で、すぐにストアにお問い合わせフォームを表示できます。

■ 複数のフォームを作成・管理できるアプリ管理画面のフォーム一覧

お問い合わせフォーム、資料請求フォーム、アンケートフォームなど、用途に合わせて複数のフォームを作成・管理できます。 フォーム ID で設置先を切り替えられるので、ページごとに異なるフォームを表示することも可能です。Shopify ストアで複数のお問い合わせフォームを設置したい方にぴったりの機能です。

■ フォームの入力フィールドを自由にカスタマイズできるアプリ管理画面のフォーム作成・編集画面

テキスト入力、テキストエリア、メールアドレス、ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウン、説明テキストの 7 種類のフィールドを自由に組み合わせてフォームを構成できます。 各フィールドのラベルやプレースホルダー、必須/任意の設定も柔軟にカスタマイズでき、お問い合わせフォームに必要な項目を自由に追加できます。

■ フォームのデザインを自由にカスタマイズできるフォームのデザインカスタマイズ項目

テーマカスタマイズ画面から、フォームのタイトル・入力フィールド・ボタンのフォントサイズ、色、余白などを細かく調整できます。 追加 CSS にも対応しているので、より高度なデザインカスタマイズも可能です。ストアのブランドカラーやデザインテイストに合わせて、統一感のあるお問い合わせフォームを実現できます。

▼参考記事- Shopifyにお問い合わせフォームを簡単に設置できるアプリを徹底解説｜ご利用ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-081-ur-contact-builder/guide)- Shopify のお問い合わせフォームをカスタマイズする方法を5つ紹介！(https://qiita.com/eijiSaito/items/5755614fd1817e916d3f)- Shopify にお問い合わせフォームを設置できるアプリ12選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-081-ur-contact-builder)- Shopify のお問い合わせフォームをカスタマイズする方法を徹底解説！おすすめアプリも紹介(https://unreact.jp/blog/shopify-contact-form-customize)- 【2026】Shopify でお問い合わせフォームをカスタマイズできるアプリ18選を紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-contact-form-app-18-selection)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/