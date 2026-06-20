EmpowerX、PeopleX社と販売代理店契約を締結

株式会社EmpowerX

クライアントの事業成長に営業支援で伴走する株式会社EmpowerX(https://empowerx.co.jp/)（本社：東京都品川区、代表取締役：大野 将也）は、AI面接・AIロープレ・AI面談などを展開する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役：橘 大地）と、「PeopleX AIロープレ」に関する販売代理店契約を締結したことをお知らせします。

販売代理店契約締結の背景

近年、営業活動においては、商談機会の創出だけでなく、商談の質をいかに高めるかが重要なテーマとなっています。

一方で、多くの営業組織では、

・新人や若手メンバーの立ち上がりに時間がかかる

・ロープレやフィードバックの時間を十分に確保できない

・育成内容がマネージャーや担当者ごとに属人化している

・商談品質を客観的に把握しづらい

といった課題が生じています。

特に営業現場では、日々の数字管理や案件対応に追われる中で、継続的なトレーニングや振り返りの仕組みを整えることが難しく、個人の経験や感覚に依存した育成になりやすいのが実情です。

こうした背景から、EmpowerXは、営業支援の現場で培ってきた戦略設計・実行支援の知見と、PeopleXが提供する対話型AIロープレを掛け合わせることで、営業人材の育成と商談品質の向上をより再現性高く支援できると考え、本契約の締結に至りました。

本契約の目的

本契約は、EmpowerXが持つ営業組織づくり・商談設計・営業支援のノウハウと、PeopleXが提供する「PeopleX AIロープレ」を組み合わせることで、営業現場における育成の属人化を解消し、成果につながる営業力の定着を支援することを目的としています。

「PeopleX AIロープレ」は、営業・接客・管理職トレーニングなど様々なロープレに対応し、AIとの実践的な対話を通じて、即時に評価や改善提案を受けられるサービスです。

EmpowerXは、クライアント企業の営業課題や組織フェーズに応じて、AIロープレの活用設計から導入後の定着・改善までを支援し、現場で成果につながる運用を実現してまいります。

本契約による主な提供価値

1．営業課題に合わせたAIロープレ活用設計

EmpowerXがこれまで培ってきた営業戦略設計・営業組織支援の知見をもとに、各企業の営業プロセスや商談課題に合わせたAIロープレの活用方法を設計します。

単にツールを導入するのではなく、どの職種・商材・商談フェーズで活用すべきかを整理し、成果につながるトレーニング設計を行います。

2．24時間365日、実践的なトレーニング環境を提供

「PeopleX AIロープレ」により、営業メンバーは時間や場所を問わず、実践に近い形でロープレを行うことができます。

マネージャーが毎回同席しなくても、AIによる対話・評価・改善提案を受けられるため、日常的に商談力を磨く環境を整えることが可能です。

3．育成の属人化を防ぎ、商談品質を可視化

営業育成では、指導内容や評価基準が担当者ごとに異なりやすく、組織全体で商談品質を高めることが難しいケースがあります。

AIロープレを活用することで、トレーニング内容や評価を一定の基準で可視化し、営業メンバー一人ひとりの強みや改善点を把握しやすくなります。

これにより、個人の感覚に依存しない、再現性のある営業育成を支援します。

4．導入後の定着・改善までハンズオンで支援

EmpowerXは、AIロープレの導入支援にとどまらず、実際の運用状況を踏まえた改善提案や活用促進まで伴走します。

営業目標や現場課題に応じて、トレーニングテーマの見直し、活用状況の振り返り、マネージャー向けの運用支援などを行い、継続的に成果が出る体制づくりを支援します。

今後の展望

今後は、営業組織の育成課題を抱える企業に向けて、「PeopleX AIロープレ」の導入支援および活用定着支援を強化してまいります。

EmpowerXは今後も、クライアント企業の営業成果最大化に向けて、現場に即した支援と新たなテクノロジーの活用を推進してまいります。

お問い合わせはこちら(https://empowerx.co.jp/contact/01)！

■EmpowerX代表 大野のコメント

営業組織の成果を高めるためには、商談機会を増やすだけでなく、一人ひとりの商談品質を高め続ける仕組みが欠かせません。

これまで多くの営業現場を支援する中で、ロープレやフィードバックの重要性を感じる一方、現場で継続的に実施する難しさも見てきました。

今回、PeopleX様の「PeopleX AIロープレ」を通じて、営業人材の育成をより実践的かつ継続可能な形で支援できることを大変嬉しく思います。

今後も、クライアント企業の営業成果に直結する支援を追求し、現場に根ざした価値提供を続けてまいります。

■株式会社PeopleX 会社概要

会社名：株式会社PeopleX

代表者：代表取締役 橘 大地

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

設立：2024年4月

URL：https://corp.peoplex.jp/

■株式会社EmpowerX 会社概要

株式会社EmpowerXは「世の中をEmpowermentする」をミッションに掲げ、クライアントの事業成長に営業支援で伴走する営業支援企業です。営業現場で培われた専門性と事業全体を俯瞰し成功へ導く戦略構築力を強みに、売上に直結する質の高い商談機会を創出・拡大しています。戦略策定から現場での実行までをハンズオンで支援し、クライアント企業の事業成長を実現しています。

会社名：株式会社EmpowerX

代表者：代表取締役 大野将也

所在地：東京都品川区東五反田2丁目9-5 サウスウィング東五反田4階

設立：2022年11月

URL：https://empowerx.co.jp/