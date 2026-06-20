【Herve Chapelier（エルベシャプリエ）】待望の第3弾！「舟型トート」の人気定番カラー全8色に、50周年の刻印タグをあしらった限定モデルを6月20日(土)より発売

株式会社サニーサイドアップ

フランスのバッグブランド『Herve Chapelier（エルベシャプリエ）』 は、ブランド生誕50周年を記念した限定コレクションの第3弾を、2026年6月20日（土）より全国のエルベシャプリエ店舗および公式オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/limited)にて一斉に発売いたします。

ブランドの誕生以来、エルベシャプリエの代名詞として世界中で愛され続けている「舟型トートバッグ」。50年という節目を迎える限定コレクション第3弾では、ブランドを代表する定番カラーをベースに、「舟型トート」にアニバーサリーならではの特別なディテールを施しました。第1弾・第2弾でご好評をいただいた、春夏を彩る鮮やかな色合わせから一転。今回は、オールシーズン活躍するシックなカラーが揃いました。

かつての仕様を再現した、特別な「50th anniversary」ヌメ革タグ

エルベシャプリエのバッグのタグに、かつて使用されていた「ヌメ革」。今回の50周年記念コレクションでは、ブランドの原点の仕様を復刻した特別なタグに、「50th anniversary」の文字を美しく刻印いたしました。使い込むほどに味わい深い飴色へと変化していくヌメ革特有の経年変化は、ブランドが歩んできた50年の歴史と、これからお客様がバッグと共に刻んでいく豊かな時間を象徴する、アニバーサリーにふさわしい特別仕様となっています。

シーンを選ばない、深みのある定番カラー

これまでの華やかな春夏カラーとは異なり、今回は日常のあらゆるコーディネートやスタイリングに溶け込む、深みのあるシックなカラーを厳選。通勤・通学などのデイリーユースから休日のお出かけまで、大人のカジュアルスタイルをスタイリッシュに格上げします。

「ノワール（黒）ハンドル」の特別仕様が登場

今回のラインナップのうち、6色は定番のモカハンドルにタグを50周年仕様に。そして、シックな佇まいで圧倒的な支持を集める「ノワール（黒）」と「パンサーブラン」の2色には、通常品にはない「ノワールハンドル」を採用。よりモダンで洗練された特別仕様に仕上げています。

商品ラインナップ（全8色）

■モカ（茶色）ハンドルフュズィ × モカ

ブランド屈指のベストセラーを誇る上品なグレー

ネイビー × モカ

知的でトラディショナルなムードを纏う王道のネイビー

トープ × モカ

絶妙なニュアンスが際立つ、洗練されたアースカラー

モカ × モカ

ワントーンの潔さが美しい、シックで深みのあるブラウン

コライユ × モカ

落ち着きの中に、ほんのり大人の華やかさを添えるコーラル

パンサー × モカ

カジュアルにも綺麗めにも映える、根強い人気のレオパード

■ノワール（黒）ハンドルノワール × ノワール

全体を黒で統一した、究極にモダンで上品な逸品

パンサーブラン × ノワール

モノトーンの豹柄に黒ハンドルが引き締まる主役バッグ

アニバーサリーナンバーカードを付属

50周年限定品をお買い上げいただいたお客様には、その証となる「アニバーサリーナンバーカード」を一緒にお渡しいたします。限定モデルを手にした方だけが手にすることができる、特別な記念となるカードです。

商品詳細

・商品名：舟型トートMサイズ 50周年記念限定モデル

・型番/価格：

・707C5（無地） \61,380(税込)

・707F5（パンサー柄）\65,780(税込)

・サイズ：幅40×高さ21×マチ19cm

・発売日：2026年6月20日（土）

※オンラインストアは同日午前10:00に発売いたします

※なくなり次第終了

・取り扱い店舗：日本国内店舗、オンラインストア

【店舗情報】

・エルベシャプリエ店舗一覧

https://hervechapelierjapon.com/store/storelist.html

・エルベシャプリエ公式オンラインストア

https://store.hervechapelierjapon.com/collections/limited

※発売時間になりましたら、上記ページに商品が表示されます。

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/