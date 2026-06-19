ハローキティやマイメロディ、シナモロール、クロミなど、大人気のサンリオキャラクターが大集合(ハート)『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　クリアシール手帳特大号』7月16日発売決定！

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株式会社扶桑社

株式会社扶桑社は、サンリオのキャラクターといっしょに、楽しく遊びながら想像力がぐんぐん育つ大好評の知育ブック『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』を7月16日（木）に発売します。



ハローキティやマイメロディ、シナモロール、クロミなど、大人気のサンリオキャラクターが大集合(ハート)



『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』

スペシャルふろくは、夏にぴったりなクリアデザインのシール手帳(ハート)

スペシャルふろくは、アイスクリームデザインがかわいいクリアシール手帳(ハート)


中身が見えるクリアなカバーと、半透明のシール台紙が3枚。


お気に入りのシールを貼って、自分だけのシール手帳をつくれます♪





スペシャルふろく「クリアシール手帳」


とじこみ付録

ミニ(ハート)ふうとう


アイス(ハート)ポケットメモ


せいざ(ハート)カード


楽しく遊びながら子どもの考える力がぐんぐん育つ！

シール遊びや、ぬりえ、さがしえ、めいろ、ドリル、おはなし、てんつなぎ、クイズ、まちがいさがしなどをつかって、サンリオキャラクターズと楽しく遊びながら子どもの考える力を育てます。



『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　クリアシール手帳特大号』より


『あそぼうサンリオキャラクターズ　きらめきかわいいブック　クリアシール手帳特大号』より

【書誌情報】


タイトル：『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック　クリアシール手帳特大号』


定価：1,430円（税込）


発売：株式会社扶桑社　


判型：AB判　


ISBN：978-4-594-62501-6


発売日：2026年7月16日（木）


(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671497


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senden@fusosha.co.jp