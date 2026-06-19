ハローキティやマイメロディ、シナモロール、クロミなど、大人気のサンリオキャラクターが大集合(ハート)『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』7月16日発売決定！
株式会社扶桑社
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』
スペシャルふろく「クリアシール手帳」
とじこみ付録
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』より
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』より
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株式会社扶桑社は、サンリオのキャラクターといっしょに、楽しく遊びながら想像力がぐんぐん育つ大好評の知育ブック『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』を7月16日（木）に発売します。
ハローキティやマイメロディ、シナモロール、クロミなど、大人気のサンリオキャラクターが大集合(ハート)
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』
スペシャルふろくは、夏にぴったりなクリアデザインのシール手帳(ハート)
スペシャルふろくは、アイスクリームデザインがかわいいクリアシール手帳(ハート)
中身が見えるクリアなカバーと、半透明のシール台紙が3枚。
お気に入りのシールを貼って、自分だけのシール手帳をつくれます♪
スペシャルふろく「クリアシール手帳」
とじこみ付録
ミニ(ハート)ふうとう
アイス(ハート)ポケットメモ
せいざ(ハート)カード
楽しく遊びながら子どもの考える力がぐんぐん育つ！
シール遊びや、ぬりえ、さがしえ、めいろ、ドリル、おはなし、てんつなぎ、クイズ、まちがいさがしなどをつかって、サンリオキャラクターズと楽しく遊びながら子どもの考える力を育てます。
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』より
『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』より
【書誌情報】
タイトル：『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック クリアシール手帳特大号』
定価：1,430円（税込）
発売：株式会社扶桑社
判型：AB判
ISBN：978-4-594-62501-6
発売日：2026年7月16日（木）
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671497
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