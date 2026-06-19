リアルテックファンド、AI時代の電力制約に挑む異種接合型パワー半導体スタートアップのヘテロスタックスへ出資を実施

UntroD Capital Japan株式会社

UntroD Capital Japan株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：永田 暁彦）が運営するリアルテックファンド* は、シリコン（Si）とシリコンカーバイド（SiC）等を組み合わせた異種接合型パワー半導体デバイスを開発する大阪公立大学発スタートアップである株式会社ヘテロスタックス（所在地：東京都千代田区、代表取締役CEO：佐々木 公平、以下「ヘテロスタックス」）へ出資したことをお知らせいたします。

企業概要

ヘテロスタックスは、異なる半導体材料を直接接合する「異種接合アーキテクチャ」により、従来の単一材料デバイスでは両立が難しかった低損失化、高信頼性、低コスト化の実現を目指す半導体スタートアップです。

生成AIの普及やクラウドサービスの拡大に伴い、データセンターの電力消費量は急速に増加しています。また、EV、再生可能エネルギー、産業機器の電動化が進む中で、電力を効率よく変換・制御するパワー半導体の重要性は高まっています。

ヘテロスタックスは、シリコン（Si）の高い制御性・信頼性と、シリコンカーバイド（SiC）の高耐圧・低抵抗特性を組み合わせた独自のデバイス構造により、既存のパワー半導体が抱える、低損失化、高信頼性、低コスト化、実装容易性の間に存在するトレードオフの克服に挑んでいます。同社が開発するSi/SiC接合型トランジスタ「SABFET(TM)️*」およびSi/SiC接合型ダイオード「JGSD(TM)️*」は、データセンター電源をはじめとする中・高耐圧領域において、電力変換損失の低減に貢献することが期待されます。

代表取締役CEOの佐々木 公平氏は、酸化ガリウム（Ga2O₃）をはじめとする次世代半導体材料・デバイスの研究開発に長年従事し、材料開発から事業化までを横断的に推進してきました。ヘテロスタックスは、異種材料接合とパワー半導体デバイス設計の知見を組み合わせ、AI・電動化社会の電力制約を解く日本発の次世代パワー半導体アーキテクチャの社会実装を目指します。

資金調達の目的と使途

ヘテロスタックスは、今回の調達資金をもとに、SiとSiCを組み合わせた独自の接合型パワー半導体デバイスの研究開発を加速します。データセンター電源をはじめとする中・高耐圧領域において、電力変換損失の低減を通じて、電力消費量およびCO2排出量の削減に貢献する次世代パワー半導体の実現を目指します。

担当者コメント

パワー半導体は、AI・電動化社会の電力効率を左右する基盤技術です。ヘテロスタックスの異種接合アーキテクチャは、SiとSiCの強みを組み合わせることから出発し、将来的には材料の最適な組み合わせにより、単一材料デバイスの限界を超える可能性を持っています。

日本発の新たなパワー半導体アーキテクチャを世界へ展開すべく、リアルテックファンドとして全力で支援してまいります。

（UntroD Capital Japan株式会社 取締役 山家 創）

*SABFET(TM)およびJGSD(TM)は、株式会社ヘテロスタックスの出願商標です。

*正式名称：「リアルテックファンド4号投資事業有限責任組合」

株式会社ヘテロスタックスについて

UntroD Capital Japan株式会社およびリアルテックファンドについて

- 設立年月：2025年10月- 所在地：東京都千代田区大手町1丁目7-2 東京サンケイビル27階- 代表者：佐々木 公平- 事業内容：異種接合型半導体デバイスの研究開発・製造販売・IP管理- 公式サイト：- https://www.heterostax.com- 出資時期：2026年5月

UntroD Capital Japan（アントロッドキャピタルジャパン）株式会社は、地球や人類の課題解決に資する研究開発型の革新的テクノロジーを有するディープテック・スタートアップの社会実装を目的とした「リアルテックファンド」を2015年に設立し、シード・アーリーステージのスタートアップへのリード投資およびハンズオン支援を行ってきました。現在までに、リアルテックファンド1号～4号（日本ファンド）、リアルテックグローバルファンド1号・2号（グローバルファンド）、リアルテックグロースファンド1号（日本ファンド）、およびクロスオーバー・インパクトファンド（日本ファンド）を運用し、運用総額は400億円以上に達しています。社会に必要とされながら資本が流れにくい未踏領域に誰よりも最初に踏み出し、その経済性を証明することで資本や人材が供給され続ける持続的な仕組み創りを目指す、その意志をより一層体現するため、「未踏」を意味する「UntroD」を社名として掲げ、2024年6月に再始動しました。

HP：https://untrod.inc

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広報担当：成田

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