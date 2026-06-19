海外市場向け大型蓄電システムを初受注

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（本社：岡山県玉野市、取締役 代表執行役社長CEO：伊藤 正裕、証券コード：485A）は、ベトナムを仕向地とする大型蓄電システムを受注しました。当社製品が海外市場へ供給されるのは、本案件が初めてとなります。

日本国内で大型蓄電システムの開発・製造を手がける当社にとって、本案件はアジア展開の第一歩となります。今後もパートナー企業との連携を通じて海外市場への供給を広げ、地域における電力の安定供給とエネルギー安全保障の強化に貢献してまいります。

受注金額：約17億円（2026年12月期に計上予定）

※本リリースに関する留意事項

1. 本案件の受注金額は適時開示の基準には該当しませんが、海外展開を進める当社の方針に鑑み、任意で公表するものです。

2. 本受注により、2026年12月期の売上及び利益は影響が生じることが想定されますが、現時点では業績予想の修正は予定しておりません。ただし他の要因を含めまして、業績予想の修正が必要になる場合は、速やかにお知らせいたします。

3. 本受注につきましては、2026年5月14日公表の「2026年12月期 第1四半期 決算説明資料」16ページに記載の、2026年度に売上を予定する「受注見込み」22億円には含まれておりません。