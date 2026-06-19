コムシスホールディングス株式会社

コムシスホールディングス株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長 田辺 博）のグループ会社である北陸電話工事株式会社（本社：石川県金沢市 代表取締役社長 猪倉 稔正）は、生成AIを「適切かつ安全」に業務へ導入・運用できる社会的な要望にお応えするため、今年度内に「生成AI人材100名体制」を構築いたします。

北陸電話工事株式会社ITビジネス事業本部では、これまでのシステム開発の経験と、生成AIの基礎知識とリテラシーを備えた100名体制により、通信事業者様や自治体様をはじめとする様々なお客様が抱えるAIニーズに対し、タイムリーかつ柔軟にお応えしてまいります。

また、お客様の課題解決に向けて、生成AIを活用した以下のサービスをご提供しサポートしてまいります。

- 生成AIツールの導入支援：お客様の課題に沿ったツールのご提案- 課題解決コンサルティング：お客様の業務課題をヒアリングし、解決案をご提案- 生成AI活用伴走支援：解決策の仮説立案～実証実験～運用まで当社が取り組みに伴走- チャットボット構築：社内問い合わせやナレッジ共有を自動化する チャットボットの構築

お客様のビジネス成長とDX推進に貢献するため、資格取得や研修を通じてセキュリティ意識の高い生成AI人材を育成し、安心のサービスを提供してまいります。

■ 本件に関するお問い合せ

北陸電話工事株式会社

ITビジネス事業本部 事業統括部 田中、本保

TEL:076-274-9833 FAX: 076-274-9843

〒 924-0835 石川県白山市漆島町1141番地

コムシスグループ

コムシスグループは、純粋持ち株会社であるコムシスホールディングス株式会社と、事業を行う子会社により構成される企業グループです。

通信キャリア事業における電気通信設備の構築・運営から、ITソリューション事業におけるITインフラ構築・ソフトウェア開発、社会システム関連事業におけるデータセンター設備をはじめとする社会インフラ構築に至るまで、社会・経済活動を根底から支える様々な分野のエンジニアリング事業を展開しています。

「通信基盤づくり×ITシステムづくり×社会システムづくり＝無限の可能性」で新たな価値を届けるリーディングカンパニーを目指して、「社会」と「お客様」と「株主及びグループ従業員」に対して更に一層の貢献を図りつつ、コムシスグループ一体となり、様々な社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、さらなる企業価値の向上に取り組んでいます。

主なグループ会社:日本コムシス株式会社、サンワコムシスエンジニアリング株式会社、株式会社ＴＯＳＹＳ、株式会社つうけん、ＮＤＳ株式会社、株式会社ＳＹＳＫＥＮ、北陸電話工事株式会社、コムシス情報システム株式会社