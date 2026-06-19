777LIVE CUP　サービス対抗出玉バトル開催！6月26日（金）20時から「777LIVE Vol.68」生配信

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスは、パチンコ・パチスロがパソコン、スマホで打てる「777TOWN（スリーセブンタウン）」ならびに、無料で遊んで豪華景品がもらえるスマホ向けサービス「777Real（スリーセブンリアル）」の合同生配信番組を、2026年6月26日（金）20時から配信いたします。

今回はライターの「工藤らぎ」さんをゲストに迎え、777シリーズでの出玉対決「777LIVE CUP サービス対抗出玉バトル」を開催いたします 。

生配信に先駆け、2026年6月19日から23日の期間中、各777シリーズにて大人気機種『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦』を対象とした出玉大会を開催いたします。1回の遊技で差枚数上位を競い、各サービスで上位10名に入賞された方にはゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

さらに生配信当日は、各サービス上位10名様の合計差枚数を持ち点として、各出演者がサービス代表となって対決を行います。見事勝利したチームのサービスで出玉大会に参加されていた方全員にゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

ほかにも各サービスの最新情報、サミー新機種紹介や、視聴者プレゼントなど、盛りだくさんでお届けします。

■番組名：777LIVE Vol.68

■日時：2026年6月26日（金） 20時から ※2時間程度

■配信ページ（YouTube）：https://youtube.com/live/hylIT1dCaXs

■出演者

・スパローズ 森田さん

┗X：https://x.com/sparrowsmorita

・工藤らぎさん

┗X：https://x.com/mllragi

・上乗恋（サミーネットワークスのサービス広報・宣伝担当VTuber）

┗X：https://x.com/Kamijo_Ren

┗YouTube：https://www.youtube.com/@Kamijo_Ren

■サービスのご紹介

▽777Real（スマートフォン向け無料サービス）

・サービス名称 ：777Real（スリーセブンリアル）

・サービス利用料 ：無料（アイテム課金制）

・対応OS ：iOS／Android

・URL：https://app.adjust.com/q346tad

※上記URLはスマートフォン専用のURLです。

・公式サイト：https://www.777real.net/

・SNS：https://x.com/777Realofficial

無料で遊べるパチンコ・パチスロアプリで出玉を増やし、精算時に獲得できる景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」を使って、豪華景品へ応募、抽選で景品を獲得できる、新時代のサービス！

▽777TOWN.net（パソコン向け定額サービス）

・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）

・サービス利用料 / 形式：月額制（※） / 遊び放題

※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円

パチンココース月額1,100円 （全て税込）

・配信プラットフォーム：パソコン

・公式サイト：http://www.777town.net/

・SNS：https://x.com/777TOWN_net

パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！

40メーカー、500機種以上のパチンコ・パチスロアプリが24時間遊び放題！！

最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！

液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！

最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、

毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊びが満載！

▽777TOWN mobile（スマートフォン向け定額サービス）

・サービス名称：777TOWN mobile（スリーセブンタウンモバイル）

・対応OS：iOS、Android

・サービス利用料 / 形式：月額1,100円（税込） / 遊び放題

・URL：https://app.adjust.com/20mud5d4

※上記URLはスマートフォン専用のURLです。

・SNS：https://x.com/777townOfficial

いつでもどこでもスマホで遊べる！

すべてのパチンコ・パチスロアプリが定額で遊び放題！

さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、ゲームならではのお楽しみ要素がいっぱい！

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。