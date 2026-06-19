ベトナムの若手デザイナーに日本で活躍する機会を。Union Tec Vietnam、Duy Tan大学・VJIETと人材育成パートナーシップを締結

ユニオンテック株式会社

ユニオンテック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役 大川祐介）のベトナム現地法人Union Tec Vietnam Co., Ltd.（ベトナム-ダナン市・ホーチミン市、代表取締役 木村 哲也）は、Duy Tan大学および同大学内のVJIET（日越技術工業学院）と、人材育成に関するパートナーシップの調印式を2026年6月5日に開催しました。本取り組みは、Duy Tan大学およびVJIETに所属する学生に対し、日本の内装・空間デザイン領域における実践的な業務機会を提供し、将来的にベトナムまたは日本で活躍できる空間デザイナー人材の育成を目指します。

Union Tec Vietnamは、これまで日本のクライアント向けにCGパース制作や空間デザイン支援を行ってきました。今後は、Duy Tan大学およびVJIETとの連携を通じて、日本語とデザインスキルを兼ね備えた若手人材の育成に取り組み、日越をつなぐ新たなキャリア機会の創出を進めてまいります。

本取り組みの背景

ユニオンテックグループは、「Build a new standard.」をミッションに、オフィス・商空間を中心とした企画・設計・施工事業を展開しています。ベトナム現地法人であるUnion Tec Vietnamでは、CGパース制作を中心に、日本のクライアント向けの空間デザイン支援を行ってきました。

ベトナムにおいては日本語を学び、日本企業での就業や日本でのキャリア形成に関心を持つ若い人材が多数おります。一方、日本の内装・空間デザイン業界においても、グローバル人材の活用や、海外拠点と連携した新たな制作体制の構築が求められています。

こうした背景を踏まえ、Union Tec VietnamはDuy Tan大学およびVJIETと連携し、学生が在学中から日本の実案件に近い業務を経験できるインターンシップ・育成プログラムを推進します。日本語教育、デザイン教育、実案件を通じたOJTを組み合わせることで、将来的にベトナム国内のみならず、日本でも活躍できる空間デザイナー人材の育成を目指します。

パートナーシップの概要

本パートナーシップでは、Duy Tan大学およびVJIETの学生を対象に、Union Tec Vietnamでのインターンシップ受け入れや実践的な教育機会の提供を行います。

主な取り組み内容は以下の通りです。

- 日本の内装・空間デザイン業務に関する実践機会の提供Union Tec Vietnamが担当する日本のクライアント向け案件を通じて、学生が空間デザイン、CGパース制作、プレゼンテーション資料作成などの実務プロセスを学ぶ機会を提供します。- 日本語とデザインスキルを組み合わせた人材育成VJIETの日本語教育やDuy Tan大学のデザイン教育と、Union Tec Vietnamの実案件を通じたOJTを組み合わせることで、日本企業との業務に必要なコミュニケーション力と専門スキルの習得を支援します。- インターンシップおよび将来的な採用機会の創出学生のスキルや希望、インターンシップでの成果を踏まえ、Union Tec Vietnamまたはユニオンテック株式会社での採用機会の創出を目指します。初年度は少人数から開始し、プログラムの改善を重ねながら継続的な育成モデルの構築を進めます。- 日越をつなぐキャリア形成支援ベトナムの若手人材が、日本の空間デザイン業務に触れ、将来的に日越双方で活躍できるキャリアを築くための支援を行います。

調印式について

TS. Nguyễn Hữu Phú - Pho Giam đốc Đại học Duy Tan｜Nguyễn Hữu Phú博士 - Duy Tan大学副学長

調印式では、Duy Tan大学およびVJIETの関係者、Union Tec Vietnamの関係者が出席し、今後の人材育成プログラムの方向性について確認しました。

Union Tec Vietnamからは、同社が日本のクライアント向けに行っているCGパース制作・空間デザイン業務の概要や、学生に提供できる実務経験、インターンシップ受け入れの方針について説明しました。また、Duy Tan大学およびVJIETからは、日越の架け橋となる人材育成に向けた教育方針や、日本企業との連携に対する期待が共有されました。

今後は、対象学生の募集・選考、インターンシッププログラムの設計、実案件を活用したOJTの実施などを段階的に進めてまいります。

Union Tec Vietnam代表 コメント

Union Tec Vietnamは、これまで日本のクライアントに向けたCGパース制作を中心に事業を拡大してきました。今後は、CG制作にとどまらず、空間デザインやプレゼンテーション支援など、より上流の領域にも挑戦していきたいと考えています。

今回のDuy Tan大学およびVJIETとのパートナーシップは、ベトナムの若い人材にとって、日本の実務に触れる貴重な機会になると同時に、当社にとっても新しい人材育成・採用モデルへの挑戦です。

日本語とデザインスキルを身につけたベトナム人デザイナーが、将来的にベトナムや日本で活躍する。そのような新しいキャリアの道を、大学と企業が連携してつくっていきたいと考えています。

Duy Tan大学について

Duy Tan大学は、ベトナム中部最大の都市ダナン市に拠点を置く、同国を代表する私立総合大学の一つです。学生数約30,000名、教職員数約1,300名、卒業生約100,000名を有し、コンピューターサイエンス、エンジニアリング、ビジネス、医学、外国語・社会人文科学など、幅広い分野で高度な教育・研究を展開しています。

同大学は、国際的な大学評価においても高い評価を受けており、QS World University Rankings 2026では世界トップ500大学の一校に位置づけられています。また、同ランキングにおいてベトナム国内でも上位に位置するなど、教育・研究の両面で国際的な存在感を高めています。

Duy Tan大学は、産学連携や国際連携にも積極的に取り組んでおり、実践的な教育を通じて、ベトナム国内外で活躍できる高度人材の育成を推進しています。

https://duytan.edu.vn/

VJIET（日越技術工業学院）について

VJIET（日越技術工業学院）は、Duy Tan大学内に設置された、日本とベトナムをつなぐ人材育成を目的とする学院です。日本語教育や専門教育を通じて、学生が日本企業での就業や日本でのキャリア形成を目指せるよう、教育機会の提供に取り組んでいます。

本取り組みの配信

DuyTan大学：Đại học Duy Tan Ký kết Hợp tac với Union Tec Vietnam(https://duytan.edu.vn/news/hop-tac-hoi-nhap/dai-hoc-duy-tan-ky-ket-hop-tac-voi-union-tec-vietnam)

NNA ASIA：ユニオンテック、ダナンで建築デザイナー育成(https://www.nna.jp/news/2932957) ※要会員登録

Union Tec Vietnam Co., Ltd.（ユニオンテック ベトナム）について

関連プレスリリース- Financial Times社の「アジア太平洋地域の急成長企業ランキング」に選出(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000031121.html)- ベトナムFDI優秀企業「TOP20ブランド」に選出(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000031121.html)- ダナン建築大学と「人材育成協力プログラム」の調印式を開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000031121.html)

Union Tec Vietnam Co., Ltd.（ユニオンテック ベトナム）は、ユニオンテック株式会社のベトナム現地法人として2022年6月に設立。ベトナム・ダナンを実質的な事業拠点とし、日本のクライアントを中心にCGパース制作、オフィス・商空間の企画・デザイン支援。CGパース制作では日本最大級の制作実績を誇る。

社名 ｜ Union Tec Vietnam Co., Ltd.

設立 ｜ 2022年6月

所在地 ｜ ベトナム・ホーチミン市、ダナン市

事業内容 ｜ CGパース制作、オフィス・商空間の企画・デザイン支援

https://union-tec.vn/

https://www.3drenders.cloud/

https://www.facebook.com/uniontecvietnam

ユニオンテック株式会社について

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「Beauty&Medical Clinic 事業」「Luxury residence 事業」「スペースコンストラクション事業」「ビルバリューアップ事業」「PersGPT（パースGPT）」「施工BPO事業」を展開。

社名 ｜ ユニオンテック株式会社

設立 ｜ 2000年6月

本社 ｜ 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

事業 ｜ オフィス・商空間の企画設計施工/ ビルバリューアップ/ CGパース制作

代表 ｜ 大川祐介

資本金 ｜ 1億円

ミッション ｜ Build a new standard.

URL ｜

コーポレートサイト https://www.union-tec.jp/

オフィスデザインのサービスサイト https://service.union-tec.jp/

美容・医療クリニックデザインのサービスサイト https://clinic.union-tec.jp/

ラグジュアリーレジデンスのサービスサイト https://luxuryresidence.union-tec.jp/

PersGPT（パースGPT） https://www.cg.union-tec.jp/

アートの販売 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000031121.html

ユニオンテックの事業一覧 https://www.union-tec.jp/service/