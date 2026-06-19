海外ガールのような瞳を叶える新カラコンブランド「LUXIARA」誕生。“回らない水光”を含む、トレンド感あふれる全4色を発売！

株式会社T-Garden

株式会社T-Garden（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本慎哉）は、新カラーコンタクトレンズブランド「LUXIARA（ルクシアラ）」をカラコン通販サイト「ホテラバ」にて2026年6月22日（月）より販売開始いたします。

LUXIARAは、海外ガールのようなムード感を落とし込んだカラーコンタクトブランド。

ただ“盛る”だけではなく、メイクやファッションに馴染みながら雰囲気まで引き立てる、トレンド感とファッション性を兼ね備えたレンズを提案します。

【ブランドコンセプト】

世界中のファッションリーダーたちが愛する、贅沢な瞳のニュアンス

どんな瞬間もゴージャスに彩り、瞳に個性とトレンドを確約する。

ティアラを纏うセレブリティのように

周囲の視線を釘付けにする自信と色気を、貴方の瞳に。

【レンズポイント】

＼虹彩でつくる、立体盛れデザイン！／

今回のラインナップでは、“虹彩デザイン”に着目。

繊細な虹彩デザインと、しっかり発色するグラデーションカラーを採用。

自然なのに印象的な、奥行き感のある瞳を演出します。

さらに、“回らない水光”を採用したレンズには、軸固定の水光デザインに虹彩のニュアンスをプラス。※

のっぺり感を抑えながら、透明感のあるクールなデザインに仕上げました。

※装用中のまばたき等による微細な動きを完全に抑制するものではありません。

※レンズの付け心地や安定するまでの時間には個人差があります。



【レンズラインナップ（全4色）】

■CENTER LOOK（センタールック）

一瞬で主役になれるワンショットベージュ

リアルな虹彩デザインが生み出す奥行き。

フォトジェニックなベージュが視線を惹き付け、

一瞬で主役のまなざしへ。

DIA:14.5mm 着色直径:13.8mm BC:8.6mm

■AMBER HEAT（アンバーヒート）

夜の視線をジャックするウォームブラウン

リアルな虹彩デザインが放つ鮮烈な立体感。

内側から燃えるアンバーのニュアンスが、

夜を焦がすセンシュアルな存在へ。

DIA:14.5mm 着色直径:13.8mm BC:8.6mm

■LEOPA CAMEL（レオパキャメル）【回らない水光】

本能をくすぐる艶を仕込んだスパイシーキャメル

繊細な虹彩ハイライトが生み出す、光のレイヤー。

キャメルブラウンの濃密な陰影が、

艶をまとい、スリリングに誘惑する。

DIA:14.5mm 着色直径:13.8mm BC:8.6mm



■NEO ICE GRAY（ネオアイスグレー）【回らない水光】

静かな冷たさと輝きを秘めたフローズングレー

繊細な虹彩ハイライトに、クリアな透明感をプラス。

シルバーグレーのデジタルな質感が、

視線を凍らせるようにロックする。

DIA:14.5mm 着色直径:13.8mm BC:8.6mm

【発売日】

2026年6月22日（月）11:00

【販売チャネル】

・ホテラバ公式通販サイト

https://hotellovers.jp/

・ホテラバ 渋谷109店

営業時間: 10:00～21:00

電話番号: 03-6433-7577

住所 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1 渋谷109 B1F

【イメージモデル】

lu1s(ロイス)

Instagram

@ll.lu1s

https://www.instagram.com/ll.lu1s/

RED

@lu1s587494

https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5b2f483511be1043427371f9

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

【センタールック・アンバーヒート】

■販売名：ペガビジョン1DAYモイスト

■高度管理医療機器承認番号：22800BZI00037000

■使用期限：開封後1日

■度数展開：0.00D、-0.75D～-6.00D (ワンステップ 0.25D )

-6.50D～-8.00D (ワンステップ 0.50D)

■スペック

DIA （直径）：14.5mm／BC(ベースカーブ):8.6mm／含水率：58.0%

■選任製造販売業者：Pegavision Japan株式会社

【レオパキャメル・ネオアイスグレー】

■販売名：インフォーカス 55 1day UVM

■高度管理医療機器承認番号：30500BZI00021000

■使用期限：開封後1日

■度数展開：0.00D、-0.75D～-6.00D (ワンステップ 0.25D )

-6.50D～-8.00D (ワンステップ 0.50D)

■スペック

DIA （直径）：14.5mm／BC(ベースカーブ):8.6mm／含水率：55.0%

■選任製造販売業者：株式会社intervia

【全4色共通】

■メーカー希望小売価格（税込）：1箱10枚入り 1,760円

■販売元：株式会社T-Garden 東京都渋谷区渋谷3-27-11祐真ビル新館5F

■お客様お問い合わせ先：T-Gardenカスタマーセンター

TEL : 0120-1123-04（平日10:00～19:00） / Email :info@luxiara.jp

■オフィシャルサイト：https://luxiara.jp/

■オフィシャルインスタグラム：https://www.instagram.com/luxiara_official/

■報道関係者お問い合わせ先

Email : pr@t-garden.jp

FAX : 03-4500-9321

担当 :櫛田（クシダ）