【“読書欲”の実態調査】本を読みたいのに読めない人は4割以上　月の読書量0冊は56.3%、読書を諦める理由1位は「時間がない」

株式会社オトバンク

株式会社オトバンクは、オーディオブックユーザー904名および、オーディオブックを現在利用していない20代後半～50代の男女332名（以下、非オーディオブックユーザー）を対象に、「読書習慣に関する実態調査」を実施しました。調査の結果、非オーディオブックユーザーの56.3%が月間読書量「0冊」と回答した一方で、41.9%が「本を読みたいのに、実際には読めていない」と感じていることがわかりました。また、オーディオブックユーザーでは、利用後の月間平均読書量が1.9冊から4.8冊に増加しており、“ながら読書”など日常のスキマ時間に取り入れやすい読書体験が、読書習慣を後押しする可能性がうかがえました。

【調査結果のキーサマリー】

・非オーディオブックユーザーの56.3%が「月間読書量0冊」と回答。一方で、41.9%が「読みたいのに読めていない」と感じている

・月間読書量が「0冊」と回答した層も、24.6%が「読みたいのに読めていない」と回答

・ 読書を諦めてしまう理由は、「時間がない」（34.5%）が最多。次いで「気力・集中力が続かない」（25.9%）、「目や身体の疲れで活字がつらい」（21.6%）

・オーディオブックユーザーの91.4%が利用前に「読みたいのに読めない」と感じていた一方、利用後の月間平均読書量は1.9冊から4.8冊に増加

・オーディオブックユーザーの46.1%が「聴いた作品を紙・電子書籍で買い直した経験がある」と回答

【調査結果詳細】

■ １. 56.3%が「月0冊」。月0冊層の約4人に1人にも“読書欲”

全国の20代後半～50代の男女（非オーディオブックユーザー332名）を対象に調査したところ、現在の月間読書量について「0冊」と回答した人は56.3%となりました。

一方で、「本を読みたいのに、実際には読めていないと感じることがあるか」という問いに対しては、41.9%が「よくある」「時々ある」と回答しました。さらに、月間読書量が「0冊」と回答した層のうち、24.6%が「本を読みたいのに、実際には読めていない」と回答しています。このことから、現在は月の読書量が0冊の層にも、読書欲を持ちながら実際の読書行動につながっていない人が一定数存在することがうかがえます。

■ ２. 読書を諦めてしまう理由の最多は「時間がない」

「読書を続けにくい・諦めてしまう理由」を尋ねたところ、1位は「時間がない」（34.5%）、2位は「気力・集中力が続かない」（25.9%）、3位は「目や身体の疲れで活字がつらい」（21.6%）となりました。

これらの結果から、読書を妨げる要因には、仕事・家事・育児などで読書時間を確保しにくい「時間の壁」、目や身体の疲れによって活字を読むことが負担になる「身体の壁」、読書を始める・続けるための気力や集中力が続きにくい「心理の壁」があることがうかがえます。

一方、オーディオブックユーザーがオーディオブックの利用価値として挙げた項目では、「ながら読書ができる」（69.4%）、「目を使わずに読書できる」（17.1%）、「心理的ハードルが低い」（7.3%）などが上位となりました。

読書を妨げる「時間の壁」「身体の壁」「心理の壁」に対し、オーディオブックの“ながら読書ができる”“目を使わずに読書できる”“心理的ハードルが低い”といった特徴は、日常生活の中で本に触れるハードルを下げる一助になっている可能性を示唆しました。

■ ３. オーディオブックユーザーの91.4%が、利用前に「読みたいのに読めない」と感じていた

オーディオブックユーザーに対し、オーディオブック利用前の読書状況を尋ねたところ、91.4%が「読書したいのに、実際には読めていない」と感じていたと回答しました（「よくあった」63.4%、「時々あった」28.0%）。

また、月間平均読書量（※オーディオブックを含む）は、利用前の1.9冊から利用後には4.8冊となりました。月3冊以上を読んでいる人は、利用前の22.3%から73.7%と3.3倍に増加。さらに、「月0冊」と回答した人の割合は、利用前の20.7%から利用後には2.0%となっており、オーディオブックの利用をきっかけに、読書量や読書習慣に変化が生まれている様子がうかがえます。

■ ４. 4割以上が「オーディオブックで聴いた作品を紙・電子書籍で買い直した」と回答

「オーディオブックで聴いた作品を、紙の本や電子書籍で買い直したことがあるか」という問いに対して、46.1%が「ある」と回答しました。また、72.8%が「オーディオブックを利用し始めてから、本の話題への関心が高まった」と回答しており、オーディオブックで作品に触れたことをきっかけに、紙の本や電子書籍の購入、本に関する話題への関心など、他の読書行動にも広がっていることがうかがえます。

【オーディオブック利用以降の読書体験の変化について（自由回答より抜粋）】

■読みたかった本を聴けた

・「以前なら途中で諦めていたような長編の本を完読することができた」

・「オーディオブックのおかげで憧れのロシア小説をついに読破して、誰に自慢するわけではないですが、すごく自信がつきました」

・「ドストエフスキーの『罪と罰』や、夢野久作の『ドグラ・マグラ』など、名作だけど手をつけられなかったものを聴くことができてありがたかったです」

■読書が習慣化した

・「仕事と家事に割く時間で気になる本も全く読めない、もしくは疲れ切った状態で寝る前に2～3ページしか読めなかったのが、用事をしながらでも移動中でも聴くことができるので、本当に嬉しいです」

・「読書に時間が取れない中、オーディオブックがなかったら一生読めなかったと思う本を聴くことができました。おすすめなどから、自分では出会えなかった本にも出会えています」

・「学生の頃は読書が大好きでしたが、社会人になってからはデスクワークで目が疲れ、読書を楽しめるどころではありませんでした。オーディオブックで聴くうちに読書の楽しさを思い出し、本屋さんで本を買ったり図書館に通ったりと、紙の本とオーディオブックをバランスよく楽しんでいます」

■ 目や身体の負担を軽減

・「還暦を過ぎ、小さい活字を読むことがしんどくなってきていたので、また本に触れられるのがうれしいです」

・「老眼が進み紙の本が読みにくく感じていましたが、オーディオブックなら気にせず本に触れられて幸せです」

【audiobook.jp 担当者からのコメント】

今回の調査対象においては、オーディオブックを現在利用していない人の半数以上が月間読書量「0冊」と回答する一方で、4割以上が「本を読みたいのに、実際には読めていない」と感じていることが明らかになりました。読書離れの背景には、本への関心の低下だけではなく、時間の不足や気力・集中力の低下、目や身体の疲れなどによって、読みたい気持ちがあっても読書につながりにくい状況があると考えられます。

こうした中で、オーディオブックは、忙しい日常のスキマ時間に読書ができるだけでなく、目や手を使って読むことが難しい人にとっても読書を楽しむための新しい選択肢になっています。実際に、オーディオブックユーザーでは利用後の月間平均読書量が増加しており、耳で聴く読書体験が読書習慣を後押しする可能性を示しました。

今後もaudiobook.jpは、より多くの人が自分に合ったかたちで本に触れられる環境づくりを進めてまいります。読書を楽しむ選択肢の一つとして、オーディオブックがより身近なものとなるよう、サービスの拡充と認知拡大に取り組んでまいります。

【アンケート調査概要】

１.オーディオブック非利用者について

調査期間： 2026年4月17日 ～ 2026年4月17日

調査機関： freeasy

調査対象： 25歳～59歳の男女

有効回答数： 332名

調査方法： インターネット調査

２.オーディオブックユーザーについて

調査期間：2026年4月27日～2026年4月30日

調査機関： 自社調査

調査対象： audiobook.jpユーザー

有効回答数：904名

調査方法： インターネット調査

※構成比は小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

【本件に関するご取材・お問い合わせ】

取材・掲載のご相談は下記までお気軽にご連絡ください。

●株式会社オトバンク 広報室 メール： pr@otobank.co.jp

●その他お問い合わせはこちらまで： https://www.otobank.co.jp/contact/

■オーディオブックとは

オーディオブックとは、ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。耳だけで読書を楽しめるため、文字を読むのが難しい方のほか、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など、生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。

近年、スマートフォンやワイヤレスイヤホンの普及で音声コンテンツの利用環境が急速に整ったことや、定額で様々な作品が聴き放題となるサブスクリプションプラン導入などを背景にオーディオブックの利用者が急増。現在、オーディオブックは、紙、電子書籍に続く、第3の書籍として広がりつつあります。

【参考】オーディオブック制作の様子からおすすめ作品までわかる！「まるわかり！オーディオブック」 https://bit.ly/3Xg8mFJ

■audiobook.jp（オーディオブックジェイピー）

audiobook.jpは、2007年開始の「FeBe」を前身とする、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。小説、ビジネス書、教養書、語学、児童書など多彩なジャンルの作品を音声で配信し、忙しさや環境にとらわれず、本を楽しめる読書体験を広げています。2024年2月には会員数300万人を突破しました。https://audiobook.jp/

＜audiobook.jp 法人版に関するお問い合わせ＞

○お問い合わせフォーム： https://audiobook.satori.site/contact

○「audiobook.jp 法人版」特設サイト： https://business.audiobook.jp/

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

「聞き入る文化の創造」を掲げ、2004年に創業した音声プラットフォーム企業です。日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」を運営し、数万点に及ぶオーディオブックの制作・配信を展開しています。創業の原点は、創業者・上田の祖父が緑内障を患った経験から、耳でも読書が楽しめる世の中にしたいと考えたことにあります。現在は、企業のブランド価値を高めるポッドキャストの企画・制作や、人材育成を支援する法人向け音声サービスなども展開。読書バリアフリーの推進や「耳活」という新たなライフスタイル提案を通じて、音声が生み出す豊かな社会の実現を目指しています。

https://www.otobank.co.jp/