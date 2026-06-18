元国連職員が読み解く「サーキュラーエコノミー法」脱炭素と経済成長を両立させる「循環経済」の法令解説コンテンツが始動

ビズキューブ・コンサルティング株式会社脱炭素と経済成長を両立させる「循環経済」法令解説コンテンツが始動

売れる予防保全をつくる設備メーカー特化型クラウドサービス「LC-Cube（エルシーキューブ）」を提供するビズキューブ・コンサルティング株式会社は、新たな事業活動として、国家戦略へと昇華した「循環経済（サーキュラーエコノミー）」の法令解説コンテンツ（ https://lc-cube.com/tips/laws ）をスタートいたしました。

本コンテンツの解説者には、元国連職員であり、脱炭素と循環経済を経済成長につなげる方法論の第一人者である、合同会社オフィス西田のチーフコンサルタント・西田純氏を迎えます。複雑化する環境法令をビジネスユーザーに向けて体系立てて分かりやすく解説し、企業のサステナブルな事業成長を強力にバックアップします。

コンテンツ開設の背景：国家戦略としての「循環経済」への対応が急務に

現在、日本を含む世界各国において、「サーキュラーエコノミー（循環経済）」は単なる環境対策ではなく、企業の競争力を左右する重要な「国家戦略」へと昇華しています。しかし、関連する法規制や制度は多岐にわたり、かつ急速に変化しているため、多くのビジネスパーソンにとって「自社の事業にどう影響するのか」「どう経済成長に結びつけるべきか」を正しく把握することが課題となっています。

このような背景から、LC-Cubeでは、循環経済に関連するビジネスユーザーが法規制を体系的に理解し、具体的なアクションへ繋げられるよう、法令解説コンテンツを始動いたしました。

本法令解説コンテンツの3つの特徴

１. 循環経済（サーキュラーエコノミー）をピックアップ

従来の広範な環境法解説とは異なり、資源循環、動脈・静脈産業の連携、製品ライフサイクルなど、循環経済の実現に直結する法令や最新の政策動向に特化して解説します。

2. ビジネスユーザー向けに「体系立てた」構成

断片的なニュースではなく、法律の全体像や実務への影響度を体系的に整理。実務担当者が「今、何をすべきか」を判断しやすい構成としています。

3. 元国連職員・西田純氏による、経済成長を見据えた鋭い解説

国際的な視点と、脱炭素・循環経済を企業の利益（経済成長）へと昇華させる独自のノウハウ（方法論）を交え、他にはない深いインサイトを提供します。

解説者プロフィール

西田 純（にしだ じゅん）氏

合同会社オフィス西田 チーフコンサルタント

脱炭素と循環経済をおカネに変えて成長につなげる方法論の第一人者。産学連携・企業間連携による循環経済モデルの実践と増客を様々な事例で実現し、環境ビジネスを中心としたクライアントから高い評価を得ている。国連工業開発機関UNIDOに職員として16年勤務、多国間環境条約に関わる技術協力事業に多数関わる。国連を介した環境協力の実態や国際交渉の裏側をつぶさに見聞した経験に基づき、サステナビリティ実現のための「思想設計力」が持つ価値の重要性を訴えている。UNIDO公認フィージビリティスタディトレーナー。

コンテンツ概要

・コンテンツ名：LC-Cube 関連法令情報

・URL：https://lc-cube.com/tips/laws

・対象者：循環経済に関連するビジネスユーザー（製造業、リサイクル事業者、経営企画、サステナビリティ推進担当者など）

今後の展望

LC-Cubeは、今後も循環経済を推進するビジネスユーザーにとっての情報提供とアイデアを創るべく、西田氏をはじめ様々な有識者との強力なパートナーシップのもと、コンテンツの拡充を図ってまいります。法規制をリスクとして捉えるだけでなく、新たなビジネスチャンスに変えるための情報発信を続けてまいります。

LC-Cubeについて

LC-Cube（エルシーキューブ）は、設備メンテナンスの属人化を解消し、計画的な予防保全営業を実現する設備メーカー特化型クラウドサービスです。製品ライフサイクル管理を通じ、修繕履歴を営業資産に変えることで、持続的な収益基盤の構築を強力に支援します。

・サービスサイト：https://lc-cube.com/

運営会社情報

会社名：ビズキューブ・コンサルティング株式会社

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル18F

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせフォームはこちら：https://willap.jp/p/dcube/lc_cube/