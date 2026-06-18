アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』×ROUND1のコラボキャンペーンが開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングスアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』×ROUND1コラボキャンペーン

当社子会社の株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』とROUND1(株式会社ラウンドワンジャパン、本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：川口 英嗣)のコラボキャンペーンにてオリジナルグッズを販売します。

超てんちゃん、あめちゃん、かちぇがROUND1を楽しむ姿の描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが多数登場！カラマーゾフの3人も描き起こしミニキャライラストグッズとして登場します！

各アイテムは2026年6月25日(木)より、ROUND1一部店舗にて販売となります。

また、2026年6月25日(木)12:00よりGK Marketing のECサイト「GK Store」にて予約販売も実施いたします。

開催情報

アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』 × ROUND1 コラボキャンペーン

〇開催期間：2026年6月25日(木)～9月27日(日)

[前半]2026年6月25日(木)～8月12日(水)／[後半]8月13日(木)～9月27日(日)

〇開催店舗：ROUND1 各店舗 ※グッズ取り扱い店舗は6店舗のみ

〇イベント特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/needygirl/index.html

《開催内容》

- コラボ限定パックの販売(ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ)- オリジナルグッズの販売(池袋店、千日前店、町田店、千種店、福岡天神店、さいか屋横須賀店)- カプセルトイ- コラボメニューの販売- カラオケコラボルームの実施(町田店)- ボウリングスコア登録キャンペーン- Xフォロー＆リポストキャンペーン など

※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※各グッズやノベルティ等は無くなり次第終了となる場合がございます。

※各コラボの詳細・注意事項・最新情報や対象店舗はコラボHPをご確認ください。

グッズ情報

販売開始日：2026年6月25日(木)

販売店舗：池袋店、千日前店、町田店、千種店、福岡天神店、さいか屋横須賀店

グッズ通販：GK Store

https://www.store-gk.com/

通販受注期間：6月25日(木)12:00～9月27日(日)23:59

アクリルスタンド

アクリルスタンド

販売価格：1,980円(税込)

種類数 ：全3種

仕様 ：本体 最大約W96×H171mm以内

台座 約W68×H52mm程度／アクリル

トレーディングミニアクリルスタンド(ミニキャラ)

トレーディングミニアクリルスタンド(ミニキャラ)

販売価格：880円(税込)

種類数 ：全6種

仕様 ：本体 最大約W68×H69mm以内

台座 約W39×H36mm以内／アクリル

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※ECではコンプリートセットも販売いたします。

トレーディングミニフォトカード

トレーディングミニフォトカード

販売価格：550円(税込)

種類数 ：全9種

仕様 ：約W54mm×H86mm以内／紙、PP

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※ECではコンプリートセットも販売いたします。

トレーディングビジュアルクリアカード

トレーディングビジュアルクリアカード

販売価格：770円(税込)

種類数 ：全9種

仕様 ：約W100mm×H148mm以内／PET

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※ECではコンプリートセットも販売いたします。

アクリルブロック

アクリルブロック

販売価格：2,200円(税込)

種類数 ：全3種

仕様 ：約W104×H70×D10mm／アクリル

デスクマット

デスクマット

販売価格：3,850円(税込)

種類数 ：全3種

仕様 ：約Ｗ600×Ｈ350mm／ポリエステル・ラバー

カプセルトイ

薬型アクリルキーホルダー

カプセルトイ

発売日：6月25日(木)

種類数：全9種

仕様：全長約75mm、パーツ：約W30×H45mm／アクリル、カニカン

販売店舗：池袋店、千日前店、町田店、千種店、福岡天神店、さいか屋横須賀店

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お客様のご来店状況により、整理券配布等を実施する場合がございます。

※整理券配布の実施や配布当日のご案内、商品の完売・追加等のお知らせは、各コラボグッズ販売店舗のXアカウントにてご案内いたします。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

コラボメニュー

全国のROUND1内にあるボウリング93店舗・カラオケ93店舗・ダーツ70店舗・ビリヤード42店舗にて、コラボメニューを販売いたします。さらに、スポッチャ55店舗では、コラボポップコーンと、お好きなドリンクにアイスを自由にトッピングしてお楽しみいただけるアレンジドリンクもご提供いたします。いずれかの対象メニューをご注文いただいたお客様には、前半【チケット風クリアカード(全6種)】、後半【メタルポストカード(全6種)】をランダムでプレゼントいたします。

※カラオケ未併設店舗5店舗ではコラボメニュー限定ノベルティ付きドリンクを販売いたします。

コラボメニュー

コラボパック

全国のROUND1内にあるボウリング98店舗・カラオケ93店舗・ダーツ74店舗・ビリヤード46店舗・スポッチャ55店舗にてコラボパックを販売いたします。コラボパックをご利用いただいたお客様には、前半【B4ビジュアルマット(全4種)】、後半【B4ビジュアルマット(全4種)】をランダムでプレゼントいたします。

コラボパック

カラオケコラボルーム

町田店限定で、アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』の装飾を施したコラボルームを展開いたします。

コラボルームのご利用で、前半【B4ビジュアルマット(全2種)】、後半【B4ビジュアルマット(全２種)】をランダムでプレゼントいたします。

カラオケコラボルーム

ボウリングスコア登録キャンペーン／ボウリングスコア演出

全国のROUND1内のボウリング98店舗にて、ボウリングスコア登録キャンペーンを実施いたします。キャンペーンに登録して2ゲーム投球頂き、合計スコアが男性200点以上/女性160点以上を獲得した方に【ボウリングスコア入りA4ビジュアルポスター】を1枚差し上げます。

※開催期間や参加条件の詳細は特設サイトにてご確認ください。

さらに全国のROUND1内のボウリング98店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

ボウリングスコア登録キャンペーンボウリングスコア演出

SNSキャンペーン

ROUND1公式アカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細はROUND1 LIVE公式Xアカウントをご確認ください。

https://x.com/round1_fanevent

会社概要

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

権利表記・関連サイト

【権利表記】

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

【関連サイト】

《GK Store (公式ECサイト)》

https://www.store-gk.com/

《公式X》

https://x.com/GKMarketinginfo

作品紹介

最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャー『NEEDY GIRL OVERDOSE』。

2022年1月にSteam配信にてリリースされた本作は、累計300万本ダウンロードを記録。

関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。

そして2026年4月。

この混沌とした令和のインターネットを照らす、一筋の光となった女の子──「超絶最かわてんしちゃん」、通称「超てんちゃん」が、遂にテレビアニメデビュー。

アニメーション制作は『アークナイツ』、『ブルーアーカイブ』を手がけるYostar Pictures。

監督は『ブルーアーカイブ』や『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興（Yostar Pictures所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。

【TVアニメ公式サイト】https://needygirl-anime.com/(https://needygirl-anime.com/)

【公式X】https://x.com/needygirl_anime(https://x.com/needygirl_anime)