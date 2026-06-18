Vicor、「TECHNO-FRONTIER 2026」で革新的な電源技術を紹介

Vicor株式会社

Vicor Corporation (本社：米国マサチューセッツ州、CEO：Patrizio Vinciarelli、NASDAQ上場：VICR、以下：Vicor) の日本法人であるVicor株式会社（本社：東京都品川区）は、7月15日から17日まで開催される 「TECHNO-FRONTIER 2026 電源システム展」（主催：一般社団法人日本能率協会）に出展します。

Vicorの高効率・高電力密度電源モジュール

Vicorは、48V電源アーキテクチャを中心とした高効率・高電力密度の電源ソリューションを提供しています。モジュールで構成する電源設計により、お客様のシステムの小型化、設計の自由度向上や省スペース化に貢献しています。

展示ブースでは、最新のDC-DCコンバータをはじめ、HPC、産業機器、ロボティクス、航空宇宙防衛アプリケーションなど、幅広い産業分野向けの電源ソリューションをご紹介します。また、国内車載部品メーカー様ご協力のもと共同開発した車載DC-DCコンバータ試作ユニット3種（400V-800V, 400V-12V, 800V-48V/12V）を展示します。

さらに会期中には、産業機器、次世代航空機、車載・モビリティをテーマとした出展社セミナーを日替わりで開催します。詳細は下記をご参照ください。セミナーへの参加は完全事前登録制です。テクノフロンティア公式サイトよりご登録ください。

「TECHNO-FRONTIR 2026」

会期: 2026年7月15日（水）～17日（金）9:30-17:00

会場：東京ビッグサイト 西1ホール

小間番号： 1-U13

事前来場登録はこちらから：https://tf.jma.or.jp (テクノフロンティア公式サイト）

出展社セミナー:

Day1：「Vicorの産業機器、搬送装置、協働ロボット向け高性能48V電源ソリューション」

日時： 7月15日 (水) 14:30

講演者： Vicor株式会社 シニアアプリケーションエンジニア 西川 浩二

概要：

産業機器や搬送装置、協働ロボット分野では、高効率化・小型化を実現するため、48V電源アーキテクチャの採用が加速しています。

本セミナーでは、Vicorが強みとする幅広い48V電源技術を活用した高性能電源ソリューションを紹介し、さまざまなアプリケーションにおける電力供給ネットワーク（PDN）全体を最適化するアプローチを解説します。

物流システム、AGV、UAV、搬送ロボット、仕分けロボット、非接触給電（レール給電）などに活用できる、アプリケーション事例を交えながら、Vicorの電源モジュールを使用した高効率化や省スペース化についてご紹介します。

Day2：「Vicorの次世代航空機向け高性能電源ソリューション」

日時：7月16日 (木) 14:30

講演者： Vicor株式会社 シニアアプリケーションエンジニア 西川 浩二

概要：

航空宇宙・防衛分野では、システムの高性能化に伴い、電源システムにもさらなる高電力密度、高信頼性、小型・軽量化が求められています。

本セミナーでは、Vicorの270Vおよび28V対応電源ソリューションを中心に、次世代航空機に向けた高性能電源アプローチをご紹介します。

次世代航空機における適用事例を交えながら、商用航空機向け電源システム規格への対応や、高性能フィルタ製品を含むシステム構成について詳しく取り上げます。

Vicorの高電力密度で防衛規格に準拠した電源モジュールによって実現する、システムの効率向上と小型化について解説します。

またVicorではVITA、SOSAなどのVPX標準化電源ユニットも用意しております。併せて紹介いたします。

Day3: 「Vicorの高電圧-48V、48V-12V車載・モビリティ向け高性能電源ソリューション」

日時： 7月17日 (金) 11:00

講演者：Vicor株式会社 プリンシパルアプリケーションエンジニア 羽岡哲郎

概要：

Vicorの高効率・高電力密度の電源を使い、車両の高付加価値化を実現する小型・軽量電源ユニットの設計アプローチをご紹介。セミナーでは、2つのテーマについて解説します。1つめのトピックは、48V高出力アクチュエータによる車両の高付加価値化です。Vicorは、小型軽量で実質的に48Vバッテリーのように機能するBCMにより、大型48Vバッテリーを不要化し、48Vアクチュエータの実装をより現実的なものにします。2つめは、国内車載部品メーカー様協力のもと共同で開発した、車載DC-DCコンバータの試作ユニット2種（400V-800Vコンバータ、400V-12Vコンバータ）の回路構成からメカニカル構造に至るまで詳細に解説します。



■ Vicorウェブサイトのイベント特設ページはこちら：

https://www.vicorpower.com/ja-jp/resource-library/events/techno-frontier-2026

■ 事前来場登録はこちらから：

https://tf.jma.or.jp (テクノフロンティア公式サイト）



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Vicor Corporationについて

Vicor Corporation（NASDAQ:VICR）は、先進的な48V中心のDC-DCコンバータ電源モジュールを製造する米国企業です。高い電力密度と電流密度を実現し、優れた電力供給ネットワーク性能と、お客様の電源システムにおける競争優位性を生み出します。Vicorは、革新的なトポロジ、制御システム、コンポーネント、パッケージ技術を組み合わせ、データセンター、オートメーション、ロボティクス、モビリティ、試験装置、航空宇宙・防衛分野の進化を支える、モジュールで構成するソリューションを提供しています。

また、Vicorは、垂直統合型のChiP(TM)工場とOEMへのIPライセンス提供を通じて、サプライチェーンの安定性を高めています。

詳しくは、Vicorウェブサイト： www.vicorpower.com/ja-jp をご参照ください。

Vicorは、Vicor Corporationの登録商標です。

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イベントに関するお問い合わせ：

Vicor 株式会社 イベント事務局

event_jp@vicorpower.com