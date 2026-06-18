【ダイヘン】「NC唐津市浜玉町浜崎蓄電所」に蓄電池パッケージを納入

株式会社ダイヘン

当社は、NC唐津市浜玉町浜崎蓄電所（佐賀県唐津市、以下、本蓄電所）に「蓄電池パッケージ」を納入しましたのでお知らせいたします。

本蓄電所は、再生可能エネルギーの有効利用及び電力需給調整の役割を果たすとともに、日本蓄電池株式会社（以下「日本蓄電池」）が唐津市と2025年8月に締結した「災害時における蓄電所の活用に関する地域防災に関する連携協定」に基づき、地域防災力の向上にも寄与する施設です。日本蓄電池を事業主とし、株式会社クラフティア（以下「クラフティア」）が設計・施工を、当社は機器の設計・開発を担当します。運転確認等の試験・最終調整を経て先日6月5日に運転を開始いたしました。

尚、日本蓄電池は今後も各地で蓄電所開発を進める計画で、今年度設置される複数カ所の蓄電所に当社製の蓄電池パッケージが採用される予定です。

■「NC唐津市浜玉町浜崎蓄電所」の概要

(1)設置場所：佐賀県唐津市

(2)定格出力：約2MW（1,988 kW）

(3)定格容量：約8MWh（8,146 kWh）

※72時間で約470世帯分の電力供給が可能

(4)各社の役割

[事業主]日本蓄電池

[設計・施工]クラフティア

[機器の設計・開発]ダイヘン

(5)機器の構成

「蓄電池パッケージ」

パワーコンディショナ、リチウムイオン蓄電池、受電設備、変圧器、

エネルギーマネジメントシステム

■ 本件に関するお問い合わせ先

▲NC唐津市浜玉町浜崎蓄電所

株式会社ダイヘン ＥＭＳ事業部企画部 TEL：06-7175-8599

＜ご参考＞会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174053/table/36_1_41da5e215da02264e141f087a31bb0e8.jpg?v=202606180552 ]