公益財団法人日本テニス協会

６月17日、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）に派遣する日本代表選手ほかが内定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

今後、派遣団体である公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）に推薦し、JOCの諸手続きおよび認定をもって、正式に愛知・名古屋 2026 アジア競技大会 TEAM JAPAN（日本 代表選手）となります。

記

【選手】 ※出場種目は予定

男子シングルス（2名）：綿貫陽介、松岡隼

男子ダブルス（2組）：中川舜祐／楠原悠介、磯村志／フレンド・ジェイディランハラ

女子シングルス（2名）：内島萌夏、坂詰姫野

女子ダブルス（2組）：青山修子／柴原瑛菜、小堀桃子／清水綾乃

混合ダブルス（2組）：青山修子／楠原悠介、柴原瑛菜／フレンド・ジェイディランハラ

【役員】

監督：奈良くるみ 男子ヘッドコーチ：岩見亮 女子ヘッドコーチ：渡邉隼

トレーナー：井上俊平／各務有香 総務：染谷俊一

以上

公益財団法人 日本テニス協会