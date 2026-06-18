「THE MATOYA TABLE ～2026 SUMMER～ ー漁師と海女が届ける、海のごちそう。ー」マグロ解体ショーや浜焼きを夕食ビュッフェにて提供【グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

伊勢志摩国立公園内に位置し、リアス海岸を見下ろす高台に立つオールインクルーシブのリゾートホテル「グランドメルキュール伊勢志摩リゾート&スパ」（所在地：三重県志摩市／総支配人：坂野 竜也）は、2026年8月8日（土）～16日（日）に、伊勢志摩の海とともに育まれてきた食文化を体験する「THE MATOYA TABLE ～2026 SUMMER～ ー漁師と海女が届ける、海のごちそう。ー」を開催します。期間中は、伊勢志摩近海から水揚げされたマグロの解体ショーを実施するほか、海女文化を感じるサザエなどの浜焼きを提供。伊勢志摩の海の魅力を五感で楽しめます。

また、より深く地域の食文化を味わいたいお客さま向けに、「別亭まとや」で味わう、伊勢海老や的矢かきなどの料理と、地元酒蔵の日本酒を組み合わせたペアリングプランを2026年6月18日（木）より販売開始します。佐藤養殖場と大田酒造が共同開発し、的矢かきの殻で土壌改良した米から作られた日本酒「的矢廻（まとやめぐり）」をはじめ、三重ならではの食と酒の魅力を堪能できます。

THE MATOYA TABLE ～2026 SUMMER～ ー漁師と海女が届ける海のごちそう。ー

奈屋浦漁港で水揚げされる新鮮なマグロ（提供：南伊勢町役場 水産農林課）解体ショーの後、マグロはにぎり寿司として提供される

2026年8月8日（土）～16日（日）の期間中、夕食ビュッフェ会場では、マグロ解体ショーと海女小屋をイメージした浜焼きを実施。伊勢志摩の海の恵みをそのまま”海のごちそう”として届けます。マグロ解体ショーでは、伊勢志摩近海で獲れるマグロを豪快にさばく様子をビュッフェレストランで披露します。当ホテルは、一尾のマグロを余すことなく味わう取り組みや、国際的な環境認証プログラム「グリーン・グローブ」を取得するなど、持続可能な観光の推進に取り組むホテルです。海の資源を大切にする持続可能な食のあり方や、漁師たちが守り育んできた豊かな漁場を感じていただけます。

また、海女小屋をイメージした浜焼きも提供します。伊勢志摩では、海女たちが漁の合間や漁後に海女小屋へ集い、火を囲みながら、獲れたての貝や魚介を焼いて食事をし、交流を深めてきました。浜焼きを通して海女文化を感じながら、新鮮な魚介のうまみを楽しんでいただけます。

マグロの解体ショー

職人が豪快にさばくパフォーマンスで、マグロ一尾ごとの大きさや部位ごとの特徴などをご覧いただけます。解体後は、マグロをにぎり寿司で提供。新鮮だからこそ味わえる豊かな旨味と食感を楽しめます。

海女小屋をイメージした浜焼き

サザエなどの貝類と、地元で獲れる魚の干物や切り身を炭火で香ばしく焼き上げ、素材本来のうまみを引き出した浜焼きを提供します。魚介をシンプルに焼き上げることで素材本来の旨味が感じられます。炭火ならではの香ばしい香りや焼きたての食感も魅力です。

イベント実施概要

【期間】2026年8月8日（土）～16日（日）

【時間】17:15～、20:15～

【場所】ホテル2階ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」

【料金】オールインクルーシブのプランに含む※素泊まりプラン、朝食付きプランは対象外

【詳細】https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/the-matoya-table/

【備考】

・夕食提供時間は17:00～、18:30～、20:00～の3部制（ホテル到着後申し込み・先着順）です。イベントは17:00～と20:00～利用のお客さまが対象です。

・マグロの大きさや進行状況により時間が変更となる場合がございます。

・数量限定での提供となるため、品切れとなる場合がございます。

・仕入れ状況等により内容が変更となる場合がございます。

夕朝食ビュッフェで楽しむローカルメニュー

ディナータイムを彩るテーブルマジック

松阪牛伊勢赤味噌仕立ての牛鍋：三重が誇る松阪牛を伊勢赤味噌仕立てで味わう牛鍋（夕食提供）てこね寿司：新鮮な魚を醤油ベースの特製ダレに漬け込み酢飯と混ぜ合わせて作る漁師飯（夕食提供）的矢湾産牡蠣と夏野菜のあんかけ：三重・的矢湾産の牡蠣を贅沢に使用し旬野菜とともに味わえます（夕食提供）

期間中、マジシャンが各テーブルを巡り、カードやコイン、リングを使ったマジックを披露します。

目の前で繰り広げられるマジックが、ディナータイムをより華やかに彩ります。

【期間】2026年7月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）、

8月1日（土）、2日（日）、8日（土）～16日（日）、22日（土）、23日（日）

【時間】17:15～、20:15～ 各回45分間

【料金】オールインクルーシブのプランに含む※素泊まりプラン、朝食付きプランは対象外

【詳細】https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/matoyavillage-summer2026/

日本酒とのペアリングを楽しむ、特別プラン

伊勢志摩の食の魅力をより深く味わっていただくため、レストラン「別亭まとや」では、2026年6月18日（木）より料理と地酒のペアリングを楽しむ特別プランを販売開始します。

的矢かきや伊勢海老をはじめとする伊勢志摩の食材を使用した料理に合わせ、的矢かきの唯一の生産者である佐藤養殖場と伊賀の蔵元大田酒造が共同開発した日本酒「的矢廻（まとやめぐり）」など、地元ゆかりの銘酒をセレクト。料理と日本酒が互いの魅力を引き立て合う、伊勢志摩ならではの美食体験をお届けします。

■「別亭まとや」ペアリングプランのこだわりについて

1.的矢湾の恵みと持続可能な未来への取り組みから作られた「的矢廻」

ペアリングでサーブされる地酒の１つである「的矢廻」は、的矢のかき殻を肥料として撒いた田んぼで育てた米で作られた、佐藤養殖場オリジナルの日本酒です。海への負荷を抑えるためかきの生産量をあえて制限し、牡蠣殻はワイナリーや農家と連携して稲作の肥料や土壌改良材として循環利用するなど、持続可能な取り組みにも力を注ぐ佐藤養殖場ならではの酒米で作られたオリジナルの日本酒です。⁡伊賀・大田酒造協力のもと完成したお酒は、バランスの良い酸味とクリアなキレが特徴。辛口ながらもふくよかでフルーティな口当たりは、日本酒としての完成度が高くさらに的矢のかきと合わせた時、互いの味わいを一層引き立て合う特別な日本酒です。

2.伊勢志摩の食材を使用した料理と、それを引きたてる地酒の組み合わせ

三重県志摩市・的矢湾で育てられたブランド牡蠣「的矢かき」や、素材本来の旨みを活かす日本古来の調理法「原始焼き」によって調理される料理を、地元ゆかりの銘酒がさらに引きたてます。

三重県産的矢かき（生）×的矢廻（まとやめぐり）

雑味がなく甘みが際立つ的矢湾の生牡蠣。合わせるのは、的矢かきに合わせて作られた特別な日本酒「的矢廻」。テロワールを感じる的矢廻のふくよかな旨味と透明感のあるクリアなキレが、牡蠣の持つ旨みや甘み、クリーミーさと見事に調和し、あとを引く味わいに。互いの良さを存分に引き立て合う至高のペアリングで、贅沢でまろ

やかな余韻を楽しめます。

三重県産的矢かきフライ×作（ざく）

旨みがぎゅっと凝縮されたカキフライには、三重の至宝「作」を。「作」の持つ清涼感あるフルーティな香りと冴え渡るキレが、サクサクの衣に閉じ込められた牡蠣の濃厚な旨みを上品に包み込みます。一口ごとに口いっぱいに広がる最高に華やかなマリアージュを堪能できます。

「別亭まとや」会席料理×三重の銘酒ペアリングプラン概要

別亭まとや 宝彩七段×半蔵 神の穂三重県産伊勢海老原始焼き×颯三重県産伊賀牛もも炭火焼×にごり梅伊勢湾産特大 地ハマグリ吟醸蒸し×作

【プランメニュー】

三重県産的矢かき（生）× 的矢廻

別亭まとや 宝彩七段 × 半蔵 神の穂

・伊勢産たまご豆腐～志摩産あおさ入り～

・本マグロ角煮

・志摩産 ひじき煮

・三重県産的矢かきエスカベッシュ

・本日鮮魚お造り三種

三重県産的矢かき（焼き） × 半蔵 神の穂

三重県産伊勢海老原始焼き × 颯

三重県産伊賀牛もも炭火焼 × にごり梅

三重県産的矢かきフライ × 作

伊勢湾産特大 地ハマグリ吟醸蒸し × 作

伊勢志摩名物てこねずし

伊勢海老の赤だし

伊勢たくあん

季節のフルーツゼリー

【場所】グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ 敷地内「別亭まとや」

【時間】17:00～21:30

【料金】22,990円（税・サ込） ※宿泊費は別途

【詳細】https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp/plan/matoya-pairing

■グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ

伊勢志摩国立公園の豊かな緑に囲まれた絶景ロケーション木育キッズスペース「的矢の杜」では自由に工作を楽しめるエリアもホテルでは、国際的な環境認証プログラム「グリーン・グローブ」を取得

伊勢志摩国立公園の豊かな自然に囲まれたオールインクルーシブのリゾートホテルです。古くから「お伊勢さん」として親しまれる伊勢神宮のお膝元、リアス海岸の美しい地形に囲まれたロケーション。的矢湾と伊雑ノ浦を望む大パノラマが広がります。松阪牛など地元の恵みを活かした夕・朝食ビュッフェに加え、原始焼きや、「的矢かき」など新鮮な三重県産食材を楽しめる会席レストラン「別亭まとや」を併設。そのほか、お子さま連れも楽しめる木育キッズルーム「的矢の杜」をはじめ、四季を楽しむ体験フィールド「The Matoya Village」、温泉露天風呂、ロウリュ式サウナ、ラウンジなど、充実した施設が揃います。さまざまな滞在スタイルに、心ほどける特別な時間をご提供します。

【所在地】〒517-0204 三重県志摩市磯部町的矢字笠取939番地6

【 TEL 】 03-6627-4731（予約センター）

【アクセス】近鉄鵜方駅から車で約15分 鵜方駅、ホテル間の無料送迎バス運行

【公式サイト】https://grand-mercure-iseshima-resortandspa.jp

■グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統‧エレガンス‧本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール‧マイソール、ブラジルのグランドメルキュール‧ベレン‧ド‧パラ、グランドメルキュール‧リオデジャネイロ‧コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス‧パリを拠点とするアコーは、世界110カ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤルティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年6月18日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。