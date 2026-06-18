【1社紹介で最大75万円】人材紹介会社向け経営支援パートナー制度を開始。採用支援だけでは解決できない「定着・組織・利益」の課題解決を支援

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は2026年6月15日、

人材紹介会社向けの提携制度として、採用支援のその先にある経営課題の解決を目的として、

人材紹介会社向け経営支援パートナー制度を開始しました。

本制度では、

人材紹介会社が顧問先企業や経営者へ経営支援サービスを紹介できる仕組みを提供します。

これにより、顧問先の課題解決を支援すると同時に、

人材紹介会社の付加価値向上や新たな収益機会の創出につながるビジネスモデルの構築を目指します。

https://lumission.world/jp/

■人材紹介会社に寄せられる「経営の悩み」

人材紹介会社には、採用支援や人材確保に関する相談に加えて、経営者から組織づくりや事業成長に関する相談が寄せられるケースが増えています。

例えば

採用しても人が定着しない

良い人材が採用できない

社長依存から抜け出せない

管理職が育たない

組織が拡大すると生産性が下がる

といった経営相談です。

しかし人材紹介会社の専門領域は「採用支援・人材紹介」であり、利益改善や組織設計、経営戦略まで踏み込んだ支援を提供することが難しい場合もあります。

その結果

顧問先の相談に対して十分な支援ができない

採用成功が業績向上につながらない

採用後の課題まで対応できない

といった課題を感じている企業も少なくありません。

今回のパートナー制度は、この課題を解決するために設計されました。

■人材紹介会社の付加価値を高める新しい支援モデル

人材業界では近年

人材紹介手数料の競争激化

採用支援サービスの差別化が難しい

採用後の定着・活躍支援ニーズの増加

などにより、単なる採用支援を超えた価値提供が求められています。

そこでルミッションでは、採用支援に加え、経営支援を組み合わせることで、

人材紹介会社の付加価値を高める新しいモデルを提案しています。

顧問先の経営課題に関与することで

採用定着率の向上

組織づくり支援

経営判断の整理

継続的な関係構築

新たな収益機会の創出

につながる可能性があります。

■新たに提供するパートナー特典

本制度では、人材紹介会社が顧問先へより高い付加価値を提供できるよう、以下の支援コンテンツを新たに提供します。

・顧問先向け経営課題診断シート

・採用定着分析レポート

・5方良し経営診断

・経営相談への同席支援

・顧客向けセミナーコンテンツ提供

これにより、人材紹介会社は採用支援だけでなく、採用後の定着・組織づくり・経営改善まで踏み込んだ提案が可能になります。

■5方良し経営という考え方

当社では、

●会社良し

●従業員良し

●顧客良し

●世間良し

●次世代良し

の5つを同時に良くする「5方良し経営」を提唱しています。

今回のパートナー制度も、この考え方を基盤として設計されています。

■顧客と長く関係を築くビジネス

当社では、1つのサービスを販売するのではなく、

顧客の採用・組織・経営そのものに長く関わるビジネスを構築することを目指しています。

そのためには

●人材紹介会社

●社労士事務所

●税理士事務所

●人事コンサル会社

●経営コンサル会社

など、専門企業同士がパートナーとして連携することが重要になります。

この仕組みでは

●顧客は採用と経営を一体で支援を受けられる

●パートナー企業は専門性を最大化できる

●長期的な関係が構築される

というWin-Winの関係が生まれます。

■人材紹介会社とのパートナー活用例

人材紹介会社では、

「採用しても定着しない」

「管理職が育たない」

「組織体制を整えたい」

といった相談を受けることがあります。

こうした課題に対して「社長の分身」を紹介することで、

採用後の組織づくりや経営改善まで支援することが可能になります。

■人材紹介会社が導入するメリット

本パートナー制度により、以下のメリットが期待できます。

顧客満足度の向上

採用支援だけでなく経営課題にも対応可能



継続的な関係構築

採用後の組織支援により長期的な関係を構築



新たな収益機会の創出

既存顧客を活かした新しい収益モデル



会社の差別化

採用支援×経営支援ができるポジション確立

■全国の人材紹介会社と経営支援ネットワークを構築

日本には約400万社の企業が存在しますが、

多くの中小企業では採用と経営を一体で支援できるパートナーが不足しています。

ルミッションでは人材紹介会社と連携しながら、

採用支援と経営支援を統合した支援ネットワークの構築を目指しています。

今回のパートナー制度は、その第一歩となる取り組みです。

■パートナー制度概要

対象：人材紹介会社

内容：顧問先企業・経営者への経営支援サービス紹介

報酬額：1社あたり年間最大75万円お支払い

※詳しくはお問い合わせください。

■お問い合わせ

パートナー制度の詳細希望の方は下記フォームよりご連絡ください。。

https://lumission.world/jp/contact/

お問い合わせ内容に

「人材紹介会社パートナー制度について」

とご記載ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：経営コンサルティング・企業成長支援・5方良し経営の普及

公式サイト：https://lumission.world/jp/