【PRE OPEN】東海エリア11店舗目、三重県初となる「おうちモール 四日市店」が2026年6月1日（月）PRE OPEN

エンゲージェンシー株式会社

注文住宅の相談窓口 おうちモール接客イメージ

東海エリアで注文住宅の無料相談窓口「おうちモール」を運営するエンゲージェンシー株式会社（本社：名古屋市中区／代表取締役：片山嘉之）は、2026年6月1日（月）、三重県四日市市に「おうちモール 四日市店」をPRE OPENすることをお知らせいたします。

これにより、東海エリアでの「おうちモール」の展開は11店舗目となり、住宅購入を検討されている皆さまへのサポート体制をより一層強化してまいります。

出店の背景

おうちモールは、多くの方にとって一生に一度の大きな買い物である住宅購入の“難しさ”を少しでも解消するために、中立的な立場から相談できる窓口として誕生しました。

今回の出店は、これまで距離的な理由からご利用いただきにくかったお客様のニーズに応えるものであり、新たなエリアへの展開となります。

おうちモール四日市店では、四日市市・桑名市・いなべ市・鈴鹿市・亀山市など、三重県北勢エリアにお住まいの皆さまに向けて、住宅購入をご検討中の方へのサポートをこれまで以上に身近に、そして手厚くご提供できる体制づくりを進めてまいります。

注文住宅の相談窓口 おうちモール四日市店の概要

近鉄名古屋線「近鉄四日市駅」直結

・所在地：〒 510-8585 三重県四日市市諏訪栄町7番34号 四日市近鉄ビル7F SYNTHビジネスセンター近鉄四日市内

・PRE OPEN：2026年6月1日

・営業時間：9:00～18:00（定休日：水曜）ご予約は10時から承っております。

・店舗情報はこちら：https://ouchi-mall.com/shop/mie/yokkaichi/

四日市店 地図四日市店 フロアマップ

「事前予約特典」 と「4つの来店特典」！！

事前予約特典４つの来店特典

おうちモールは、国家資格を有するファイナンシャルプランナーがアドバイザーを務める、注文住宅の相談窓口です。単に住宅会社をご紹介するサービスではなく、まずはお客様の理想の住まいや暮らし方について、デザインや設備のご要望も含めて丁寧にヒアリング。

その内容に加え、ご家族構成や将来のライフプランなども考慮した上で、適正な住宅予算を細かくシミュレーションします。

その結果をもとに、予算とご希望に合った住宅会社を絞り込み、ご紹介いたします。

さらに、地域密着だからこそ知り得る、信頼できる誠実で優秀な担当者をご紹介することが可能です。

このように、おうちモールでは住宅購入の難易度を下げるお手伝いをしています。

おうちモール サービスサイト：https://ouchi-mall.com/

来店予約はコチラ :https://ouchi-mall.com

おうちモールの特徴

１.ファイナンシャルプランナーによる適正予算診断

住宅購入における資金計画では建築費用だけでなく、お子様の教育資金や老後の備え、趣味や貯蓄などを総合的に考慮したライフプラン全体の視点が重要です。

おうちモールでは、国家資格を持つファイナンシャルプランナーが、ご家庭ごとのライフスタイルに合わせた資金計画を作成。将来に無理のない適正予算をアドバイスします。

２.ハウスメーカー・工務店の価格と特徴を一気に比較

自分たちで住宅会社を個別に訪問するのは、時間や労力がかかります。

おうちモールでは、40社以上の住宅会社の「価格」と「特徴」を一度に比較できるため、お客様のご要望に合った住宅会社を効率よく絞り込んでから訪問することができます。

３.10年以上地域密着だからこそ知り得る誠実な担当者をご紹介

満足度の高い家づくりには、信頼できる住宅会社の担当者の存在が欠かせません。

おうちモールでは、豊富な実績を持つ誠実な担当者を指名してご紹介しています。

年間1,463組（2026年5月時点）の家づくり相談の実績があり、地域密着で運営しているからこそ知り得る、信頼できる誠実で優秀な担当者をご紹介します。

４.完全無料

おうちモールは提携先の住宅会社から手数料を頂いて運営しており、お客様から費用をいただくことは一切ありません。また、手数料はご紹介時点ではなく、お客様が十分にご検討のうえ契約を結び、詳細な打ち合わせを経て着工に至った場合にのみ発生します。そのため、むやみに多くの住宅会社をご紹介することはありません。

５.無駄なセールスはありません

ご紹介した住宅会社と必ず契約する必要はありません。

また、「希望と合わなかった」「お断りしたいが直接伝えにくい」といった場合には、おうちモールが代わってお伝えすることも可能です。

お客様の意思を尊重し、無理な営業を受けることなく安心して住まい選びを進められるようサポートいたします。

おうちモール拠点一覧

おうちモール岡崎店

住所：〒444-0858 愛知県岡崎市上六名4-1-22

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

電話：0564-55-0355



おうちモール刈谷大府店

住所：〒448-0011 愛知県刈谷市築地町3-23-16

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

電話：0566-62-8590



おうちモール豊田店

住所：〒471-0874 愛知県豊田市前田町5-1-1

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

電話：0565-36-5355

おうちモール半田店

住所：〒475-0922 愛知県半田市昭和町1-2

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

電話：0569-25-0120



おうちモール名古屋名東店

住所：〒465-0073 愛知県名古屋市名東区高針原1-305

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

電話：052-898-2292



おうちモール春日井店

住所：〒486-0856 愛知県春日井市梅ケ坪町111-3

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

TEL：0568-66-9898



おうちモール一宮店

住所：〒491-0023 愛知県一宮市赤見2-1-5

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

TEL：0586-88-9949



おうちモール名古屋栄店

住所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-8-20 名古屋証券取引所ビル2F

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

TEL：052-898-4487



おうちモール名古屋西店

住所：〒454-0921 愛知県名古屋市中川区中郷5-4

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

TEL：052-898-2855



おうちモール豊橋豊川店

住所：〒440-0083 愛知県豊橋市下地町境田76番1

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

TEL：0532-82-2535

おうちモール四日市店

住所：〒 510-8585 三重県四日市市諏訪栄町7番34号 四日市近鉄ビル7F SYNTHビジネスセンター近鉄四日市内

店舗営業時間：9：00～18：00（水曜日定休）

TEL：059-360-9321

来店予約はコチラ :https://ouchi-mall.com/

会社概要



会社名：エンゲージェンシー株式会社

代表者：代表取締役社長 片山嘉之

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-8-20 名古屋証券取引所ビル2F

資本金：10,000,000円

事業内容：ファイナンシャルプランニング、住宅会社マッチングサービスなど

営業時間：9：00～18：00（土日祝定休）

TEL：052-898-4488

コーポレートサイト：https://engagency.co.jp