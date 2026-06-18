日本語会話アプリ「NinjaTalk」が法人向けプランの提供を開始しました！

株式会社アイスタンダード

株式会社アイスタンダードは、日本語会話アプリ「NinjaTalk（ニンジャトーク）(https://ninja-talk.com/)」において、外国人材を受け入れる企業・団体向けの「法人向けプラン」の提供を開始しました。

NinjaTalkとは

「NinjaTalk」(https://ninja-talk.com/)は、AIとの会話練習を通じて、教科書だけでは身につきにくい業務に直結する日本語ーー職場での報告・連絡・相談や、お客様・同僚とのやりとりーーを実践的に学べるアプリです。

累計ダウンロード数1万（iOS・Android合算／2026年4月1日時点）を突破しました。このたびの法人向けプランでは、スタッフ一人ひとりの学習進捗を可視化する管理機能を備え、外国人材を雇用する企業の人材育成と定着を支援します。

■ 「学んでも通じない」を、なくしたい

日本で生活し、働く外国人材は増加の一途をたどっています。しかし、その多くが直面するのが「日本語」という壁です。日本語能力は、就労の機会やキャリアの可能性、そして日々の暮らしの安心に深く関わっています。

一方で、従来の日本語学習には「教科書の日本語」と「現場で使う日本語」の間に大きなギャップがありました。試験には合格できても、職場での申し送りや、同僚との何気ない会話につまずいてしまう。そんな声は少なくありません。

私たちが大切にしているのは、学んだ日本語が、実際の会話でちゃんと通じること。机に向かって覚えるだけでなく、AIを相手に話す練習を重ねながら、「知っている」を「使える」へと変えていきます。出身国や母語にかかわらず、誰もが現場で使える日本語を身につけられるーー

そんな学びを、テクノロジーの力でやさしく後押ししたいと考えています。

■ 累計ダウンロード1万突破。学びの場が、着実に広がっています

NinjaTalkはこのたび、累計ダウンロード数1万（iOS・Android合算／2026年4月1日時点）を突破しました。数百種類におよぶAI会話シーンと、数千語にわたる語彙学習コンテンツを搭載し、入門者から上級者まで、一人ひとりの学習を支えています。

多くの方に選ばれ、使い続けていただいていることは、私たちが描く「ことばの壁を越える学び」が、着実に広がっている証だと受け止めています。

■ NinjaTalkが描く4つの価値

NinjaTalkは、外国人材の日本語学習を次の4つの柱で支えます。

１. 業務に直結する日本語を、AIと会話練習

AIが24時間の会話パートナーに。報告・連絡・相談や、お客様・同僚とのやりとりなど、実際の業務場面を想定したロールプレイで「話す力」を実践的に鍛えられます。間違いを恐れず、何度でも練習できるから、現場で本当に使える日本語が身につきます。

２. AI会話で学んだ単語を、あとからしっかり復習

AIとの会話の中で出会った単語やフレーズは、学習後に振り返って復習できます。「会話で使った」という実体験とセットで覚えられるから、記憶に残りやすく、"使えることば"として定着していきます。

３. JLPT N5～N1、すべてのレベルに対応

入門から上級まで、一人ひとりの目標に合わせた学習が可能です。語彙・文法・読解・聴解を体系的にカバーし、資格取得というゴールまで伴走します。

４. 8言語UIで、はじめの一歩から安心

英語・中国語・韓国語・ベトナム語・インドネシア語・フィリピン語・ミャンマー語、そして日本語。母語でアプリを使えるから、日本語がまだ不安な段階でも、迷わず学習を始められます。

■ ゲーミフィケーションで、「続く」学びへ

学習でもっとも難しいのは「継続」です。NinjaTalkは、忍者をモチーフにしたランクシステムや学習ストリーク（連続学習日数）を通じて、学ぶこと自体が楽しくなる仕組みを取り入れています。一歩ずつ階級を上がっていく達成感が、日々の学習を後押しします。

■ 【新】法人向けプランの提供を開始しました

このたびNinjaTalkは、個人向けに加えて、外国人材を雇用・受け入れる企業・団体向けの「法人向けプラン」の提供を開始しました。

外国人スタッフの日本語教育は、現場のリーダーや教育担当者の負担に頼りがちです。NinjaTalkの法人向けプランは、その負担を軽減しながら、組織全体で計画的に人材を育てる仕組みを提供します。

法人向けプランで解決できること- 「教育を現場任せ」からの脱却 - AIが会話練習の相手を担い、指導役の負担を軽減します- 学習状況の見える化 - スタッフ一人ひとりの学習時間・進捗・到達度を管理画面でまとめて把握できます- 現場に合わせた学習 - 受け入れ先の業務や場面に合わせた学習内容のご相談にも対応します- 多言語スタッフへの均一な教育 - 8言語UIにより、出身国がさまざまでも同じ品質の学習環境を提供できますこんな企業・団体におすすめです- 外国人スタッフを雇用し、日本語教育に課題を感じている- 企業特定技能・技能実習生など、外国人材の受け入れを進めている事業者- 多様な国籍のスタッフが在籍し、教育の標準化・効率化をめざす組織

私たちは、日本語学習を「個人の努力」だけに委ねるのではなく、働く人と、迎える組織が、共に成長できる仕組みとして育てていきます。

法人向けプランの詳細・お問い合わせは、サービスサイト（ https://ninja-talk.com/ ）よりご連絡ください。

■ 法人向けプランの提供開始を皮切りに、企業の人材育成を支援していきます

NinjaTalkは、このたびの法人向けプラン提供開始を、新たなスタートと位置づけています。

個人向けに加え、外国人材を受け入れる企業・団体とともに、「採用した人材が、ことばの壁を越えて長く活躍できる職場づくり」を支援してまいります。

今後は、業務に直結した学習シナリオのさらなる拡充、AI技術の進化、そして導入企業の声を反映した管理機能の改善を進め、法人のお客様にとって"人材育成の頼れるパートナー"となることをめざします。

NinjaTalkが見据えているのは、日本で活躍したいと願うすべての人が、ことばを理由に諦めることのない社会です。その実現に向けて、これからも歩みを進めてまいります。

サービス概要

- サービス名：NinjaTalk（ニンジャトーク）- 提供内容：AI日本語学習サービス（業務直結のAI会話練習・会話で学んだ単語の復習・JLPT対策・語彙学習 ほか）- 提供形態：個人向けプラン／法人向けプラン- 累計ダウンロード：1万突破（iOS + Android 合算／2026年4月1日時点）- 搭載コンテンツ：AI会話シーン 数百種類／語彙学習 数千語対応レベルJLPT N5～N1- 対応言語：（UI）日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・インドネシア語・フィリピン語・ミャンマー語（8言語）- 対応端末：iOS / Android / Webブラウザ- サービスサイト：https://ninja-talk.com/