ベントレーが東京の街を鮮やかに彩る！トラヴィス・パストラーナが駆った特別仕様車 スーパースポーツとパフォーマンス志向の新型コンチネンタル GT Sが東京初上陸！

コーンズ・モータース株式会社ベントレー、東京タワー特別ライトアップ- 上陸を記念し、6月20日（土）に東京タワー南側駐車場にてローンチイベントを開催。特別仕様の新型スーパースポーツを展示するほか、新型コンチネンタル GT Sを会場にてご覧いただけます。- ベントレー伝統の「レーシング・グリーン」が一夜限り、東京タワーを彩ります。

コーンズ・モータース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林誠吾）、ベントレーモーターズ ジャパン（本社：東京都品川区、ブランドディレクター：遠藤克之輔）は、6月20日（土）13時00分 ～ 17時00分、東京タワー南側駐車場にて、「Bentley Supersports and New Continental GT S Launch」イベントを共同開催いたします。

本イベントでは、映像作品『SUPERSPORTS: FULL SEND』で実際に使用された特別仕様の新型スーパースポーツを特別展示いたします。また、日本に登場した新型コンチネンタル GT Sも会場にて皆様にご覧いただけます。さらに、東京のランドマークである東京タワーをベントレー伝統の「レーシング・グリーン」で彩る一夜限りの特別ライトアップも実施し、ベントレーの新たなパフォーマンスモデルの登場を祝います。

トラヴィス・パストラーナが操った特別仕様車が、ついに東京へ

本イベントでは、今年1月に公開された映像作品『SUPERSPORTS: FULL SEND』に登場した特別仕様車を展示いたします。本作では、モータースポーツおよびエクストリームスポーツ界のレジェンドであるトラヴィス・パストラーナが、ベントレー本社（英国クルー）のキャンパス内で圧巻の精密ドリフトパフォーマンスを披露しました。

今回東京で初公開される車両は、最高出力666PSを誇る後輪駆動の新型スーパースポーツをベースとした特別仕様車で、ベントレー史上でも屈指の俊敏性とドライビング性能を備えています。さらに映像撮影のために、リアアクスルを瞬時にロックできる油圧式ハンドブレーキをはじめとする専用装備を追加。たった一度の特別なパフォーマンスのために製作された、量産モデルとは一線を画す希少な一台です。

また、会場では、新型スーパースポーツのパフォーマンスを疑似体験できる本格ドライビングシミュレーターもご用意。日本ではなかなか目にすることのできない特別仕様車を間近でご覧いただける貴重な機会となります。

東京タワーをベントレー伝統の「レーシング・グリーン」にライトアップ

イベント同日の19時15分頃から24時00分までの間、ベントレー伝統の「レーシング・グリーン」で東京タワーをライトアップいたします。東京を象徴するランドマークが一夜限りの特別な装いをまとい、ベントレーの世界観を表現します。

特別なライトアップをご覧いただいた方は、ぜひ、ハッシュタグ「#ベントレー」「#Bentley」「#スーパースポーツ」「#Supersports」「#コンチネンタルGTS」「#ContinentalGTS」を付けてシェアしてください。

＜「Bentley Supersports and New Continental GT S Launch」イベント概要＞

日時： 2026年6月20日（土）13時00分 ～ 17時00分

会場： 東京タワー 南側駐車場 特設会場 （住所：東京都港区芝公園4-2-8）

特別演出：東京タワー・スペシャルライトアップ（日没後～24時00分点灯）

※ベントレーのロゴはメインデッキ南面（1面のみ）に表示されます。

特別展示車両： スーパースポーツ（特別仕様車）

『SUPERSPORTS: FULL SEND』 ― 日本初展示の特別仕様車

今年1月に公開された映像作品『SUPERSPORTS: FULL SEND』では、ベントレーがモータースポーツおよびエクストリームスポーツ界のレジェンド、トラヴィス・パストラーナとともに、ブランドの新たな一面を表現しました。

本イベントでは、その映像作品で実際に使用された特別仕様車を展示いたします。ベースとなったのは、最高出力666PSを発生する後輪駆動モデル「スーパースポーツ」。ベントレー史上でも屈指の俊敏性とドライビング性能を誇るこのモデルを、撮影のために特別な仕様へと改造した一台です。量産モデルには採用されていない専用装備を備え、ひとつのパフォーマンスのためだけに製作された特別な車両であり、その実車を日本でご覧いただける貴重な機会となります。映像の世界から飛び出した唯一無二の一台を、ぜひ間近でご覧ください。

エクストリームスポーツ界のレジェンド、トラヴィス・パストラーナ

新型コンチネンタル GT S ― 走るために生まれた一台を、目の前で。

新型「コンチネンタル GT S」は、ベントレーを代表するグランドツアラー「コンチネンタル GT」のS（Sport）モデルとして誕生した、これまでで最もドライバー志向を追求したモデルです。パワートレインには、最高出力680PS、最大トルク930Nmを発揮する「ハイパフォーマンス・ハイブリッド・パワートレイン」を搭載。0-100km/h加速をわずか3.5秒で達成する圧倒的なパフォーマンスと、純電動走行による静粛性と効率性を高次元で両立しています。

また、「ブラックライン・スペシフィケーション」を採用し、ダーク仕上げのグリルやエクステリアディテールによって、精悍かつスポーティな存在感を演出。インテリアには上質なDynamica素材を採用し、スポーティネスとラグジュアリーが融合した空間を実現しています。

さらに、電子制御リミテッド・スリップ・デフ（eLSD）をはじめとする先進技術を統合した「ベントレー・パフォーマンス・アクティブ・シャシー」を採用。ワインディングロードから高速巡航まで、優れた安定性と俊敏なハンドリング性能を発揮し、ドライバーに卓越したドライビング体験を提供します。

ベントレーのグランドツアラーが培ってきた快適性とラグジュアリーに、よりダイナミックな走行性能を融合させた新型「コンチネンタル GT S」を、ぜひ会場でご覧ください。

その他コンチネンタル GT Sの写真素材はこちら：https://www.bentleymedia.com/en/continental-gt-s-isle-of-man/right-hand-drive/spark-blue-rhd

新型「コンチネンタル GT S」新型「コンチネンタル GT S」

ベントレーモーターズ公式HP：https://www.bentleymotors.com/jp/ja.html

＜編集者の皆様へ＞

ベントレーモーターズは、英国を代表するサステナブルでラグジュアリーなオートモーティブライフスタイルブランドです。1919年、W.O. ベントレーの手によって創業され、今日まで100年以上にわたり、優れた人々による、最上の素材を用いたクルマづくりを続けてきました。現在は4,000名以上のスタッフがその理念を受け継ぎ、クラフツマンシップと革新性を融合させながら、ベントレーの世界を築いています。ラグジュアリーとパフォーマンスを両立するという創業者のビジョンは、時代を超えて受け継がれ、ブランドの信念と挑戦の原動力であり続けています。本社は英国クルーに位置し、1998年からはフォルクスワーゲングループの一員として、世界で最も洗練された高性能グランドツアラーを生み出してきました。現在展開されているモデルは、コンチネンタルGT／GTコンバーチブル、フライングスパー、ベンテイガ、ベンテイガEWBの5種。それぞれが、代々受け継がれてきた職人技と高度なエンジニアリングによって、一台ずつ丁寧に仕立てられています。そして今、ベントレーは未来に向けて大きく舵を切っています。新しいテクノロジー、素材、燃料、そして人の力を結集し、持続可能なラグジュアリーのあり方を追求し、2035年までにすべてのモデルを電動化する「ビヨンド100+戦略」のもと、ベントレーはよりサステナブルで革新的なブランドへと進化を遂げようとしています。

＜BENTLEY MOTORS HP＞

https://www.bentleymotors.com/jp/ja.html

＜BENTLEY MOTORS NEWSROOM＞

https://bentleymedia.jp/

＜BENTLEY MOTORS YouTube＞

https://www.youtube.com/bentleymotors

＜BENTLEY MOTORS JAPAN Instagram＞

https://www.instagram.com/bentleymotors_japan/

＜BENTLEY MOTORS JAPAN Facebook＞

https://www.facebook.com/BentleyMotorsJapan/

《報道関係者さまからのお問い合わせ》

Bentley Japan PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内）

担当：川上雄万（080-4652-1674）、鈴木紫苑（080-9664-5081）

E-Mail：bentley_pr@ssu.co.jp

ベントレー東京 芝ショールーム 概要

ベントレー東京 芝ショールーム

所在地： 〒105-0014 東京都港区芝3-3-10

TEL：03-6435-275

営業時間：10:00 - 18:00

定休日：水曜日 年末年始

アクセス(https://www.cornesmotors.com/showroom/shiba-bentley)

コーンズ・モータース株式会社について

CORNES - コーンズは1964 年にロールス・ロイスとベントレー、1976 年にはフェラーリの正規輸入代理店として、日本国内のハイエン ドカー市場発展の一翼を担ってまいりました。2011 年、自動車事業拡大に伴い、コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドより独立し、「コーンズ・モータース株式会社」を設立。2013 年にはランボルギーニ、2018 年には株式会社 C.P.S としてポルシェの取り扱いを開始、現在は、 フェラーリ、ランボルギーニ、ロールス・ロイス、ベントレー、ポルシェの 5 ブランドの正規販売代理店として、新車ならびに中古車の販売・メンテ ナンスを提供している超高級輸入車国内 No1 ディーラーです。2024年にはシンガー・ヴィークル・デザインとパートナーシップ契約を結び、日本において情報発信を行い、購入・サービス・メンテナンスをサポートしています。

また、2022 年に「心躍る瞬間“クルマってホント楽しい”」をコンセプトに「CORNES MOMENT」を発足。 お客様が愛車と参加いただけるさまざまな体験プログラムを企画・実施しています。



コーンズ・モータース株式会社 公式ウェブサイト(https://www.cornesmotors.com/)



【コーンズ・モータース株式会社についてのお問合せ】

Email：コーンズ・モータース株式会社 広報担当 新宅

cornesmotors.press@cornes.jp