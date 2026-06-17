無担保での大規模調達が証明する「盤石な財務基盤」を、社会の課題解決へ。2億円のSDGs私募債を発行。子どもの自立支援団体へ継続寄贈

リーフラス株式会社

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、株式会社筑邦銀行の受託によるSDGs私募債「ちくぎん地域応援私募債（発行額：2億円、期間：5年間）」の発行に伴い、2026年6月5日、虐待や困難な状況下にある子どもたちを支援する「一般社団法人 太陽とこどもプロジェクト」への寄贈式典を開催いたしました。2022年に続く継続的な支援であり、無担保での大規模な社債発行によって証明された強固な財務基盤を社会的価値へと還元し、事業成長と社会課題の解決を同時に推進してまいります。

1. 厳格な審査をクリアした「2億円・期間5年」の無担保社債が示す強固な経営基盤

SDGs私募債（無担保社債）を発行するためには、受託銀行による極めて厳格な財務審査を通過する必要があります。今回、当社が「無担保で2億円、期間5年間」という大規模かつ長期の私募債を発行できたことは、当社のスクール事業や部活動支援事業が生み出すストック型収益の安定性と、今後の持続的な成長性に対する金融機関からの極めて高い評価の証です。当社はこれを機に、さらなる事業拡大と企業価値の向上に邁進いたします。

2. 発行額の0.2％を社会へ還元する「ちくぎん地域応援私募債」の仕組み

本私募債は、お客さまの資金ニーズに応えると同時に、発行額の0.2％相当額が教育機関や支援団体に寄贈される仕組みです。自社の成長のための資金調達が、そのまま地域社会や子どもたちの未来を応援する直接的なアクションへとつながる、持続可能な金融エコシステムを活用しています。

3. なぜ支援するのか：虐待の「負のスパイラル」を断ち切り、自立を促す継続支援

今回の寄贈先である「一般社団法人 太陽とこどもプロジェクト」へは、2022年の私募債発行時に続く継続的な支援となります。同プロジェクトは、虐待や経済的理由により困難な状況下にある子どもたちへ、スポーツや芸術を通じた夢と環境を提供しています。特筆すべきは、単なる一時的なボランティアにとどまらず、プログラミングや専門的な技術を学ぶ機会を提供し、子どもたちが将来経済的に自立できる環境（負のスパイラルからの脱却）を創り出そうとしている点です。スポーツを通じて子どもたちの非認知能力（生きる力）を育む当社は、この「自立支援」の理念に深く共鳴し、継続的な寄贈を行っております。

4. 今後の展望：企業成長の果実を社会へ還元するソーシャルビジネスへ

2026年6月5日に開催された寄贈式典では、各関係者が集い、子どもたちの未来に向けた強固な連携を再確認いたしました。当社は今後も、安定した財務基盤を背景に、単なる利益の追求だけでなく、生み出した価値を社会の課題解決へと還元する「ソーシャルビジネス・カンパニー」として挑戦を続けてまいります。

■ 代表取締役CEO 伊藤 清隆 コメント

私たちはスポーツを通じて子どもたちの成長を支援してきました。しかし、社会にはスポーツや学びの機会そのものにアクセスできない子どもたちもいます。企業として成長するだけでなく、その成長によって生まれた価値を社会へ還元することも重要な使命だと考えています。今回の寄贈が、子どもたちの未来の可能性を広げる一助となれば幸いです。

【参考資料】SDGs私募債および式典の概要

発行企業： リーフラス株式会社

受託銀行： 株式会社筑邦銀行

発行額： 2億円（200百万円）

期間： 5年間

発行日： 2026年1月30日

式典開催日： 2026年6月5日

式典会場： 株式会社筑邦銀行 ちくぎん福岡ビル3階（福岡県福岡市）

寄贈先： 一般社団法人 太陽とこどもプロジェクト

【リーフラス株式会社会社概要】

社名： リーフラス株式会社（LEIFRAS CO.,LTD.）

上場市場： Nasdaq Capital Market

ティッカー（米国証券コード）： LFS

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

代表者： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

設立： 2001年8月28日

資本金： 784,666,480円（資本準備金を含む）

事業内容： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』『FLEI』『ILFE』事業

ホームページ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト： https://ir.leifras.co.jp/jp/

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