【朝日不動産株式会社】「アパマンショップ富山南店」が6月19日、フロア面積を2倍に拡大し移転オープン！個室スペースを拡充した落ち着きある商談空間へ

朝日不動産株式会社

富山・東京を拠点に不動産事業を展開する朝日不動産株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役：石橋 正好）は、運営する「アパマンショップ富山南店」を、2026年6月19日（金）より新店舗（富山県富山市今泉西部町３－８ WAL ビル1F）へ移転オープンいたします。

《移転の背景と店舗へのこだわり》

朝日不動産は、「困っている人は、全て救う」という理念を軸に、地域に根差した不動産会社として、お客様や大家さんの住まい・資産に関する課題解決に挑み続けています。 この度、さらなる顧客利便性の向上と、より安心してお話しいただける相談環境の強化を目指し、新店舗へと移転する運びとなりました。

新しい店舗は、従来の店舗に比べフロア面積を約2倍へと大幅に拡張。ゆとりある接客スペースを確保するとともに、個室の商談スペースをさらに拡充いたしました。これにより、お部屋探しでご来店されるお客様はもちろんのこと、大切なアパート・マンションの経営や資産運用のご相談に来られる大家さんが、周囲を気にせずより一層リラックスして大切な商談に向き合える、心地よく快適な空間づくりを実現しています。

《地域密着と今後の展望》

朝日不動産が培ってきた「管理物件入居率95%」を支える地域密着のノウハウを最大限に活かし、周辺の大家さんへの資産価値向上への取組みと、お部屋を探されるお客様への最適なご提案をより強固なものにしてまいります。 今後は、富山および東京における事業拡大のスピードをさらに加速させ、ハード・ソフトの両面から地域社会の発展に貢献できるサービスのアップデートを継続的に行っていきます。

【新店舗概要】

店舗名： アパマンショップ富山南店

オープン日： 2026年6月19日（金）

新住所： 〒939-8281 富山県富山市今泉西部町３－８ WAL ビル1F

主な特徴： 旧店舗比2倍のフロア面積、接客スペースの拡張、個室商談スペースの拡充

業務内容： 不動産賃貸仲介、売買、賃貸管理、その他不動産業務全般

【会社概要】

会社名：朝日不動産株式会社

代表者：代表取締役 石橋 正好

所在地：富山県富山市今泉西部町3番地9

設立日：1968年

コーポレートサイト：https://www.asahi.ac/

採用サイト：https://recruit.asahi.ac/