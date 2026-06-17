日本のボトル入り飲料水市場、2034年に240億米ドルに達する見通し ― 年平均成長率（CAGR）4.30%の堅調な伸びを記録
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352711/images/bodyimage1】
日本のボトル入り飲料水市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のボトル入り飲料水市場：製品タイプ別、流通チャネル別、包装タイプ別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のボトル入り飲料水市場は2025年に162億米ドルに達し、2034年には240億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は4.30%となる見込みである。
日本のボトル入り飲料水市場は、防災意識の高まりや自動販売機の普及などを背景に、2026年から2031年にかけて84億米ドル規模に拡大すると予測されている。近年、健康とウェルネスを重視する日本の消費者層が、ボトル入り飲料水市場の成長を牽引する主要因となっている。かつてはミネラルウォーターや湧水が中心だった市場は、水分補給、消化、そして総合的な健康増進を目的とした様々な機能性飲料へと拡大している。
日本のボトル入り飲料水市場は、いくつかの国特有の構造的要因によって独自に形成されています。日本では地震活動が頻繁に発生し、地震のたびに水道供給が途絶えるため、非常用水の備蓄という文化的習慣が深く根付いており、あらゆる世帯層でボトル入り飲料水に対する安定した需要を生み出しています。また、全国に397万台もの自動販売機が設置されているという驚異的なネットワークにより、都市部と農村部を問わず、ボトル入り飲料水が比類のないほど手軽に購入できる環境が整っています。市場を牽引する企業としては、サントリーホールディングス（サントリー天然水）、コカ・コーラ ボトラーズ ジャパン（I LOHAS）、アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、大塚ホールディングス、ダイドーグループホールディングス、ダノンジャパン（エビアン、ボルヴィック）などが挙げられ、いずれも注目度が高く、マーケティング活動が活発な消費財市場でしのぎを削っています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bottled-water-market/requestsample
主要な市場推進要因
健康意識、機能性飲料水の革新、そして砂糖入り飲料からの脱却
日本の健康志向の高まりに伴い、あらゆる年齢層において、砂糖入りの清涼飲料水からボトル入り飲料水や機能性飲料水へと、日常的な水分補給の選択肢が継続的に移行している。日本のボトル入り飲料水市場は、広告宣伝費の大幅な増加を主な要因として急速な成長を遂げている。サントリーホールディングスやコカ・コーラ ボトラーズ ジャパンといった主要企業は、ブランド認知度と消費者エンゲージメントを高めるためのプロモーション活動に戦略的に投資しており、こうしたマーケティング活動への注力は、製品認知度の向上と購買決定への影響力強化につながっている。
キリンビールやコカ・コーラ ボトラーズジャパンなどの企業は、ミネラル豊富な水や機能性飲料への需要の高まりに対応するため、製品ラインの革新を進めている。日本のボトルウォーター市場では、健康志向の製品への需要が高まっており、消費者はミネラル豊富な水や機能性飲料をますます好むようになっている。ミネラル強化、水素注入、シリカ強化、電解質強化といった形態を含む機能性飲料カテゴリーは、消費者が基本的な水分補給以上の特定の健康効果をもたらす飲料を求めるにつれ、市場平均を大きく上回る成長率を示している。キリンの「キリン ナチュラルミネラルウォーター」、サントリーの「天然水」、そして「I LOHAS」の自然由来というポジショニングは、いずれも市場の持続的な高級化の軌跡を反映している。
日本のボトル入り飲料水市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のボトル入り飲料水市場：製品タイプ別、流通チャネル別、包装タイプ別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のボトル入り飲料水市場は2025年に162億米ドルに達し、2034年には240億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は4.30%となる見込みである。
日本のボトル入り飲料水市場は、防災意識の高まりや自動販売機の普及などを背景に、2026年から2031年にかけて84億米ドル規模に拡大すると予測されている。近年、健康とウェルネスを重視する日本の消費者層が、ボトル入り飲料水市場の成長を牽引する主要因となっている。かつてはミネラルウォーターや湧水が中心だった市場は、水分補給、消化、そして総合的な健康増進を目的とした様々な機能性飲料へと拡大している。
日本のボトル入り飲料水市場は、いくつかの国特有の構造的要因によって独自に形成されています。日本では地震活動が頻繁に発生し、地震のたびに水道供給が途絶えるため、非常用水の備蓄という文化的習慣が深く根付いており、あらゆる世帯層でボトル入り飲料水に対する安定した需要を生み出しています。また、全国に397万台もの自動販売機が設置されているという驚異的なネットワークにより、都市部と農村部を問わず、ボトル入り飲料水が比類のないほど手軽に購入できる環境が整っています。市場を牽引する企業としては、サントリーホールディングス（サントリー天然水）、コカ・コーラ ボトラーズ ジャパン（I LOHAS）、アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、大塚ホールディングス、ダイドーグループホールディングス、ダノンジャパン（エビアン、ボルヴィック）などが挙げられ、いずれも注目度が高く、マーケティング活動が活発な消費財市場でしのぎを削っています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bottled-water-market/requestsample
主要な市場推進要因
健康意識、機能性飲料水の革新、そして砂糖入り飲料からの脱却
日本の健康志向の高まりに伴い、あらゆる年齢層において、砂糖入りの清涼飲料水からボトル入り飲料水や機能性飲料水へと、日常的な水分補給の選択肢が継続的に移行している。日本のボトル入り飲料水市場は、広告宣伝費の大幅な増加を主な要因として急速な成長を遂げている。サントリーホールディングスやコカ・コーラ ボトラーズ ジャパンといった主要企業は、ブランド認知度と消費者エンゲージメントを高めるためのプロモーション活動に戦略的に投資しており、こうしたマーケティング活動への注力は、製品認知度の向上と購買決定への影響力強化につながっている。
キリンビールやコカ・コーラ ボトラーズジャパンなどの企業は、ミネラル豊富な水や機能性飲料への需要の高まりに対応するため、製品ラインの革新を進めている。日本のボトルウォーター市場では、健康志向の製品への需要が高まっており、消費者はミネラル豊富な水や機能性飲料をますます好むようになっている。ミネラル強化、水素注入、シリカ強化、電解質強化といった形態を含む機能性飲料カテゴリーは、消費者が基本的な水分補給以上の特定の健康効果をもたらす飲料を求めるにつれ、市場平均を大きく上回る成長率を示している。キリンの「キリン ナチュラルミネラルウォーター」、サントリーの「天然水」、そして「I LOHAS」の自然由来というポジショニングは、いずれも市場の持続的な高級化の軌跡を反映している。