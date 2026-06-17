日本のボトル入り飲料水市場、2034年に240億米ドルに達する見通し ― 年平均成長率（CAGR）4.30%の堅調な伸びを記録

日本のボトル入り飲料水市場、2034年に240億米ドルに達する見通し ― 年平均成長率（CAGR）4.30%の堅調な伸びを記録