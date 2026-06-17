Shokz 「OTOTEN 2026」に初出展

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹）は、オープンイヤー型イヤホンブランド「Shokz」の国内代理店として、2026年6月19日（金）から21日（日）の3日間、東京国際フォーラムで開催される国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN2026」に出展することを発表します。

本展示会では、2026年4月に発表された OpenFit Pro、6月に発売されたばかりのOpenDots 2、OpenDots Airをはじめ、Shokzの人気機種を展示します。会場では、その場で装着、試聴ができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/640_1_1d76a647639b4ac7ccf331001f2b01ae.jpg?v=202606170552 ]

OpenFit Pro

OpenFit Pro 細部まで美しく表現する、上質なサウンド

最新の Shokz SuperBoost(TM) を搭載した OpenFit Pro は、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から、深みのある低音まで音の細部を余すことなく表現します。力強さと精密さを兼ね備えた、バランスの良いオーディオ体験を届けます。

「フォーカスモード」で騒音を抑え、より集中しやすいリスニング体験を実現

OpenFit Proは、Shokzとして初めてフォーカスモードを搭載した次世代のオープンイヤー型イヤホンです。高度な音響モデリングと独自アルゴリズムにより、さまざまな耳の形状や装着位置に対応し、安定したノイズ抑制を実現します。さらに、トリプルマイクシステムと耳の状態に適応するアルゴリズムが連携し、耳の内側のノイズレベルを精密に予測することで、周囲の気配を感じながらも音に集中しやすい環境を作ります。

進化した人間工学で、耳にしっかりフィット軽やかで、優しいつけ心地

Shokz Ultra-Soft Silicone(TM) 2.0により、肌にやさしい柔らかな着け心地を実現。オープンイヤーデザインで耳を圧迫しないため、朝から夜までずっと快適に過ごせます。

Shokz OpenDots 2

2026年6月に発表されたOpenDotsシリーズの最新機種、OpenDots 2は、イヤーカフ型で耳にクリップさせるだけで、耳の穴を塞がず、周囲の音を聞き逃すことはありません。イヤホンは快適かつしっかりとフィットするように設計されており、音楽と生活をシームレスに融合させ、あらゆる瞬間をお楽しみいただけます。

大迫力のサウンド次世代のパワフルスピーカー

OpenDots 2は、コンパクトなスペースで最大限のパフォーマンスを発揮する球面音響設計、Shokz Bassphere(TM)︎2.0を搭載しています。2つのカスタムメイド11.8mmドライバーが連動し、16mmシングルドライバー相当の出力に対応します。再設計された振動板構造により歪みが70%低減、コンパクトなデザインを維持しながら、低音域のパフォーマンスと音量が向上しています。

新開発の感圧センサーによる精密な操作

操作方法においてもOpenDots 2は進化しました。従来のタッチコントロールに代わり、高精度な感圧センサーを採用。フィット感を調整する際の誤入力を低減し、汗をかいた髪による誤作動を防ぐなど、実用シーンでのパフォーマンスが向上しました。指先で軽くつまむだけで、曲の切り替え、音量調整、通話などを正確にコントロールできます。

Shokz OpenDots Air

手軽にスタイリッシュに音楽を楽しめます。OpenDots Airは、オープンイヤーデザインとコンパクトなクリップオン形状を組み合わせ、しっかりと快適に耳にフィットします。どんなスタイルにも自然に溶け込むようにデザインされているので、デバイスというよりアクセサリーのように身につけられます。装着も簡単で、毎日の生活に馴染みます。

スタイルに合わせて選べる2色展開

デイブレイクパープル

夜明けの空からインスピレーションを得たデイブレイクパープルは、クールなグレーと柔らかなパープルをブレンドし、真珠のような繊細な光沢を放ちます。控えめでモダンな印象で、どんなスタイルにも自然に溶け込みます。

ブラック

クラシックなブラックに、さりげないメタリックな輝きをプラス。時代を超越した、気負わないデザインで、どんなスタイルにも合わせやすいカラーです。

コンパクトな見た目で、心を奪われるようなサウンドクオリティ

カスタム設計の11.8mmデュアルドライバーとShokz Bassphere(TM)︎テクノロジーを搭載したOpenDots Airは、より大型の16mmラウンドドライバーに匹敵するオーディオパフォーマンスを提供します。ボーカルはクリアで、低音、中音、高音はあらゆる音量でバランスよく再生されます。コンパクトなデザインながら、OpenDots Airは深みと存在感のある豊かなサウンドを生み出します。

Shokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。



https://jp.shokz.com/

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



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