SNS管理ツール「SocialDog」、SNSレポートの自動作成機能をリリース ～全体サマリー付き、カスタマイズ自由なPowerPointレポートがワンクリックで～

株式会社SocialDog

株式会社SocialDog（本社：東京都新宿区、代表取締役：小西将史）が提供するSNS管理ツール「SocialDog（ソーシャルドッグ）」（https://social-dog.net/）は、SNS（X（Twitter）・Instagram）レポートの自動作成機能をリリースしました。

今回のリリースにより、連携しているSNSアカウント（X（Twitter）・Instagram）の運用データを、報告資料としてそのまま使えるPowerPointレポートで自動出力できるようになりました。これまで手作業で行っていた毎月の定例報告やクライアントへの提出資料づくりの工数を、大幅に削減します。

レポート内容

全体サマリー

アカウント全体の主要指標が、1枚のスライドで一目でわかります。

推移グラフ

インプレッションやエンゲージメント、リーチ数などの推移をグラフ化することで、施策の効果を直感的に把握できます。

投稿一覧（ランキング）

期間内で反響の大きかった／小さかった投稿を抽出します。両者を比べることで、どのような投稿がユーザーから支持されたのかを一覧で振り返りできます。

この機能で実現できること

1. レポート作成をワンクリックで

データの集計からグラフ化、スライドへのまとめまで、これまで手作業で行っていた一連の作業がワンクリックで完了します。毎月のレポート作成にかかっていた工数を大幅に削減できるため、「データ分析」や「次の戦略立案」といった本来注力すべき業務に集中できる環境が整います。

2. アカウントの成果が一目でわかる充実のデータ

アカウント全体の「全体サマリー」や前月比などの期間比較に加え、反響の大きかった「投稿一覧」まで、報告に必要なデータをビジュアルで直感的に把握できます。期間は任意で設定できるため、前月比のような定点比較だけでなく、施策実施前後や特定キャンペーン期間など、目的に合わせた期間同士で比較できます。

3. カスタマイズ自由なPowerPointファイルで出力

出力されたグラフやサマリーに対し、PowerPointファイル上で直接編集したり、あらかじめ用意されたコメント欄にテキストを入力したりできるため、自社に合わせた報告プロセスにそのまま組み込めます。

活用例

社内やクライアントへの「月次定例報告」に

毎月発生するSNS運用の実績報告資料として、ダウンロードしたPowerPointレポートをそのまま提出、または社内会議のスライドとして活用できます。KPIの推移や反響の大きかった投稿から課題と勝ちパターンを把握し、次月の改善方針の策定までスムーズに進められます。

施策・キャンペーンの「効果検証」に

キャンペーンや特定施策の前後を任意期間で比較し、成果を定量的に検証できます。エンゲージメント率の推移やフォロワーの増減から施策のインパクトを見極め、次回施策の精度向上につなげられます。

無料ではじめる :https://social-dog.net/?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__260616_news_create_powerpoint_report

導入についてのご相談は、こちら(https://hs.social-dog.net/contact?utm_source=pr-times&utm_medium=press&utm_campaign=free_press_pr-times__260616_news_create_powerpoint_report)からお問い合わせください。

リリース背景

SNSの運用報告では、管理画面から数値を控えてExcelにまとめたり、画面のスクリーンショットを1枚ずつスライドに貼り付けたりと、資料作成のためだけに毎月一定の工数と時間がかかることが多くありました。「レポート作成を効率化したい」という数多くのご要望にお応えし、今回のレポート自動作成機能をリリースしました。

今後もみなさまのSNS運用に役立つ機能を提供してまいります。

「SocialDog（ソーシャルドッグ）」について

「SocialDog（ソーシャルドッグ）」は、効果的で効率的なSNSマーケティングを実現するための機能を網羅したオールインワンツールです。

高度な予約投稿、フォロー・フォロワー管理、SNSキャンペーン運用、ソーシャルリスニング、分析・レポート作成、チームでのアカウント管理、複数アカウントの一元管理、競合分析など、効率的な運用をサポートします。

無料で始めることができ、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに利用されています。

URL： https://social-dog.net/

会社概要

株式会社SocialDogは「あらゆる人がSNSを活用できる世界を創る」をミッションに掲げ、「あらゆる人が主人公になれる世界を創る」という夢の実現に向けて「SocialDog」を提供しています。

社名：株式会社SocialDog

代表者：小西 将史

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階

設立：2016年7月25日

事業内容：インターネットサービス事業

SNS アカウント管理ツール「SocialDog」の開発、運営

資本金：4,477万円（資本準備金含む）

URL： https://socialdog.jp/

公式X（Twitter）アカウント： https://x.com/SocialDog_JP