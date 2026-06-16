岐阜市に業界最高水準のマシンを完備した高級セルフ美容サロン「Loge（ロージュ）」がニューオープン！ご新規様は2000円で最高峰マシンを50分使い放題

アロンジェ合同会社美しさを追求する女性の秘密基地サロン

アロンジェ合同会社（本社：岐阜県）は、業界最高水準の美容マシンを完全個室のプライベート空間で贅沢に利用できる、女性のためのセルフ美容サロン「Loge（ロージュ）」を、岐阜県岐阜市茜部にオープンいたします。コンセプトは『セルフ×ラグジュアリー空間』結果を出すことができるセルフ美容サロン。

全てのマシンの専門性が高く、セルフエステサロン・セルフホワイトニングサロン・セルフ脱毛サロンを1箇所に集約されたトータルビューティーサロン。

オープンの背景・目的

詳細を見る :https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000809880/- 高額なコース契約に抵抗がある- エステティシャンやスタッフにも肌を見られたくない- 「太ももだけが気になる」など特定の悩みだけを徹底ケアしたい- エステやホワイトニング、脱毛など複数メニューを1つのサロンで1日で完結したい- 人が大勢いる大手チェーン店が合わない

そのような女性が気兼ねなく、通いやすいお店をオープンしました。

店舗の特徴・サービス内容

業界最高水準の美容マシンを高級感溢れるラグジュアリーな完全個室で

大人でゴージャスな店内完全個室で思う存分使い放題

店内は落ち着きのある、高級感溢れるラグジュアリーな空間。

完全個室のセルフスタイルのため「誰にも肌や体型を見られたくない」という方も安心してご利用いただけます。

他人の目を気にすることなく、気になる部分の集中ケアやボディラインメイクなど、ご自身のこだわりを徹底的に追求できます。

「セルフはマシンの操作が不安」という方でも安心のタッチパネル式簡単操作。

専門スタッフがマシンの使い方だけでなく、より効果を実感していただける「効果的な使い方」まで丁寧に説明・サポートいたします。

結果重視の本格メニューを1日でワンストップ対応

Logeでは、痩身・ホワイトニング・脱毛のすべてに業界トップクラスの最新マシンを導入。

1日のご来店で複数のメニューをまとめて施術できるため、忙しい方でもタイパ（タイムパフォーマンス）良く全身のトータルケアが可能です。

無理なく通える「完全都度払い制」

高額なコース契約や長期のローン、無理な勧誘は一切ありません。

ご自身のペースやライフスタイルに合わせて、必要な時に必要な分だけ気軽に通える「都度払い」を採用しています。

セルフだからこそ実現できた、圧倒的な低価格と高品質なサービスをお届けします。

メインメニュー

脂肪燃焼/痩身エステ/ボディケア

4つのステップで効率的に脂肪燃焼

ラジオ波/キャビテーション/EMS/吸引

落ちにくい脂肪を内側からアプローチして合理的に脂肪燃焼。

自分で気になるところを徹底的にケアできるのもセルフエステの醍醐味です。

40代・50代を過ぎて「年齢とともに落ちにくくなった」と感じる頑固な脂肪にも、効率的にアプローチ。

気になる部位を狙い撃ちし、理想のボディラインへと導きます。

セルフホワイトニング

セルフホワイトニング施術風景

医療の技術を応用した、強力な「80Wホワイトニングマシン」を導入。

一般的な美容サロンでは40W前後のマシンがほとんど。

さらに、歯科医師が監修した高品質なジェルを使用することで、サロンクオリティの自然で美しい白い歯を目指せます。

セルフ脱毛

セルフ脱毛施術風景

最大3500Wのハイパワーを誇る最新光脱毛マシンを採用。

強力な冷却機能を搭載しているため、痛みを最小限に抑えながらケアが可能です。

脱毛マシンは初めてでも直感的に操作できるタッチパネル式。

フェイシャルエステ

ラジオ波やキャビテーションで内側から脂肪をほぐして、引き締める。

リンパマッサージ&もみほぐしで「たるみ」の原因からリフトアップ、小顔効果。

メイクは落とす必要がありますが、お出かけ前にも通えるようメイクスペース完備。

サーマルフラクショナル

メイクスペース完備

10分で完結する最新の強力リフトアップ導入。

施術はメイクの上からでも可能。

隙間時間のフェイシャルケアとして気軽にご来店できます。

オープン記念キャンペーン

新店舗のオープンを記念して、初めてのお客様にも気軽にお試しいただける限定特典をご用意いたしました。

店舗情報

- ご新規様限定：オープン記念体験価格 2,000円- 公式LINEお友だち追加特典：お会計から【毎回500円引き】ホットペッパービューティー :https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000809880/Google :https://share.google/WATzSzp9s8ZTvry88

店舗名： セルフ専門ビューティーサロン Loge（ロージュ）岐阜茜部サロン

所在地： 〒500-8262 岐阜県岐阜市茜部大野1-6 1F

TEL： 050-8881-5177

店舗URL（Hot Pepper Beauty）： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000809880/

営業時間： 10:00～22:00

定休日： 不定休

担当者コメント

NEWOPENセルフ専門ビューティーサロン Loge（ロージュ）岐阜茜部サロン

この度は女性が安心して通いやすいセルフ美容サロンをコンセプトに『Loge（ロージュ）』をオープンしました。

国道21号線から岐阜駅方面に車で2分。

なにかの「ついで」でも通いやすい場所にあります。

岐阜市の女性の「綺麗になりたい」という気持ちに、少しでもお手伝いできるサロンを目指します。