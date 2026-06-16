課題解決EXPO2026＠北九州メッセ 内 専門セミナー参加者募集中！

公益財団法人北九州観光コンベンション協会昨年のセミナー会場の様子

【7月8日（水）開催のセミナー】

◆13:00～14:00 会場：AIM3階 D・E展示場

『福岡県内中小企業の生産性向上に向けた支援事業および取組事例』

福岡県中小企業”稼ぐ力”応援センター センター長 高橋 茂雄 氏

高橋 茂雄 氏

福岡県は、「福岡県中小企業生産性向上支援センター」を昨年１０月に「福岡県中小企業ＤＸ推進センター」に改組し、中小企業の生産性向上に加えＤＸの支援を強化してきました。

国がこの取組をモデルとして、４月から「よろず支援拠点生産性向上支援センター事業」として全国展開しました。

この国の事業と連携し、生産性向上からＤＸ、さらには自動車関連産業まで支援する「福岡県中小企業“稼ぐ力”応援センター」としてリニューアルしました。

新センターと支援企業の成功事例を合わせてご紹介します。

セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php

【7月9日（木）開催のセミナー】

◆10:30～12:00 会場：セミナー会場B

『半導体ビジネスセミナー～半導体産業が切り拓く、北九州の未来～』

シリコンシティ北九州の実現に向けて ～北九州市の半導体産業企業誘致に向けた取組みのご紹介～

北九州市 産業経済局企業誘致課 ものづくり産業誘致係長

熊丸 雅也 氏

サンワマテリアルソリューションズ（株）のご紹介 ～半導体分野の資源リサイクルへの貢献を目指して～

サンワマテリアルソリューションズ株式会社 取締役営業部長

奥野 星洋 氏

半導体サプライチェーンの顕在リスクに対応するロジスティクスソリューション

日本通運株式会社 Westカンパニー 営業部 部長 兼 デバイス＆マシナリー事業所長 白石 公一郎 氏

白石 公一郎 氏セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php

◆13:30～16:30 会場：AIM3階 D展示場

『強みを価値へ、価値を未来へ - AIと創る北九州イノベーション戦略 -』

今井 裕平 氏井上 研一 氏

中小企業の「強み」を「価値」に変える -看板商品を生み出すフラッグシップ発想法-

（株）kenma 代表/ビジネスデザイナー 今井 裕平 氏

いまさら聞けないAIの話、中小企業の現場を強くするAI活用

（株）VIVINKO 代表取締役 井上 研一 氏

北九州の“現場力”を市場視点で再定義し、本当の強みを見つける思考法を解説します。

さらに、AIを現場力を強化・拡張する相棒として活用するための3ステップを紹介。

中小企業が未来の競争力を高める実践的ヒントをご提供します。

セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php

【7月10日（金）開催のセミナー】

◆13:30～15:00 会場：AIM3階 311・312会議室

『外国人材活躍セミナー ～激動の人材市場で勝ち抜くためには～』

外国人材活躍セミナー ～激動の人材市場で勝ち抜くためには～

株式会社マイナビグローバル 代表取締役 社長執行役員 杠 元樹 氏

杠 元樹 氏

北九州市の外国人材活用支援施策のご紹介

北九州市 産業経済局 地域経済振興部 雇用・産業人材政策課 外国人材担当係長 田口 博崇 氏

国内で活躍する外国人材が年々増加する中で、在留資格制度改正や国際情勢の変化に伴い、外国人材の雇用市場は目まぐるしく変動しており、過去の常識は通用しなくなっている。

さらに、外国人材を採用したものの、ポテンシャルを十分に発揮できず、人材の定着に課題を持つ企業も少なくない。

そこで、都道府県別・業種別の最新動向をお伝えし、企業の課題解決に貢献する。



※セミナー情報は変更になることがあります。

最新の詳しい情報はホームページ上にてご確認ください。

セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php

＜課題解決EXPO2026とは＞

『課題解決EXPO2026』とは、福岡県北九州市小倉北区の北九州メッセで2026年7月8日(水)～10日(金)の3日間にわたり開催される総合展示会です。製造現場向けの「西日本製造技術イノベーション」、デジタル技術の推進を目的とした「西日本DX推進フェア」、環境ビジネス振興を対象とした「エコテクノ～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～」、中小企業の取引拡大を目的とした「中小企業テクノフェアin九州」など、7つの展示会と商談会を同時開催します。

現在、下記URLより、事前来場登録受付中です！

▼来場登録（無料）▼

https://solution-expo.jp/raijo/moshikomi.php

＜開催概要＞

課題解決EXPO2026

公式HP https://solution-expo.jp/index.php

会 期 ：2026年7月8日（水）～7月10日（金）3日間

時 間 ：10時～17時（最終日は16:00まで）

会 場 ：北九州メッセ 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1

開催規模：250社・403小間（予定）

入場目標：18,000人(予定・同時開催展を含む)

入場料 ：無料（事前来場登録が必要）

■お問い合わせ先

課題解決EXPO事務局

(公財)北九州観光コンベンション協会

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1

TEL：093-511-6800 FAX：093-521-8845

E-mail：exhibition2026@hello-kitakyushu.or.jp