課題解決EXPO2026＠北九州メッセ 内 専門セミナー参加者募集中！

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公益財団法人北九州観光コンベンション協会

昨年のセミナー会場の様子

【7月8日（水）開催のセミナー】


◆13:00～14:00　会場：AIM3階 D・E展示場


『福岡県内中小企業の生産性向上に向けた支援事業および取組事例』


福岡県中小企業”稼ぐ力”応援センター センター長　高橋 茂雄 氏



高橋 茂雄 氏



福岡県は、「福岡県中小企業生産性向上支援センター」を昨年１０月に「福岡県中小企業ＤＸ推進センター」に改組し、中小企業の生産性向上に加えＤＸの支援を強化してきました。
国がこの取組をモデルとして、４月から「よろず支援拠点生産性向上支援センター事業」として全国展開しました。
この国の事業と連携し、生産性向上からＤＸ、さらには自動車関連産業まで支援する「福岡県中小企業“稼ぐ力”応援センター」としてリニューアルしました。
新センターと支援企業の成功事例を合わせてご紹介します。






セミナー詳細を見る・申し込む :
https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php


【7月9日（木）開催のセミナー】


◆10:30～12:00　会場：セミナー会場B


『半導体ビジネスセミナー～半導体産業が切り拓く、北九州の未来～』


シリコンシティ北九州の実現に向けて ～北九州市の半導体産業企業誘致に向けた取組みのご紹介～


北九州市 産業経済局企業誘致課 ものづくり産業誘致係長　


熊丸 雅也 氏
サンワマテリアルソリューションズ（株）のご紹介 ～半導体分野の資源リサイクルへの貢献を目指して～


サンワマテリアルソリューションズ株式会社 取締役営業部長　


奥野 星洋 氏
半導体サプライチェーンの顕在リスクに対応するロジスティクスソリューション


日本通運株式会社 Westカンパニー 営業部 部長 兼 デバイス＆マシナリー事業所長　白石　公一郎 氏






白石　公一郎 氏

セミナー詳細を見る・申し込む :
https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php


◆13:30～16:30　会場：AIM3階 D展示場


『強みを価値へ、価値を未来へ - AIと創る北九州イノベーション戦略 -』



今井 裕平 氏

井上 研一 氏

中小企業の「強み」を「価値」に変える -看板商品を生み出すフラッグシップ発想法-


（株）kenma 代表/ビジネスデザイナー　今井 裕平 氏


いまさら聞けないAIの話、中小企業の現場を強くするAI活用


（株）VIVINKO 代表取締役　井上 研一 氏



北九州の“現場力”を市場視点で再定義し、本当の強みを見つける思考法を解説します。
さらに、AIを現場力を強化・拡張する相棒として活用するための3ステップを紹介。
中小企業が未来の競争力を高める実践的ヒントをご提供します。


セミナー詳細を見る・申し込む :
https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php


【7月10日（金）開催のセミナー】


◆13:30～15:00　会場：AIM3階 311・312会議室


『外国人材活躍セミナー ～激動の人材市場で勝ち抜くためには～』



外国人材活躍セミナー　～激動の人材市場で勝ち抜くためには～


株式会社マイナビグローバル 代表取締役 社長執行役員　杠 元樹 氏






杠 元樹 氏


北九州市の外国人材活用支援施策のご紹介


北九州市　産業経済局 地域経済振興部 雇用・産業人材政策課 外国人材担当係長　田口 博崇 氏




国内で活躍する外国人材が年々増加する中で、在留資格制度改正や国際情勢の変化に伴い、外国人材の雇用市場は目まぐるしく変動しており、過去の常識は通用しなくなっている。
さらに、外国人材を採用したものの、ポテンシャルを十分に発揮できず、人材の定着に課題を持つ企業も少なくない。
そこで、都道府県別・業種別の最新動向をお伝えし、企業の課題解決に貢献する。






※セミナー情報は変更になることがあります。


最新の詳しい情報はホームページ上にてご確認ください。


セミナー詳細を見る・申し込む :
https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php


＜課題解決EXPO2026とは＞

『課題解決EXPO2026』とは、福岡県北九州市小倉北区の北九州メッセで2026年7月8日(水)～10日(金)の3日間にわたり開催される総合展示会です。製造現場向けの「西日本製造技術イノベーション」、デジタル技術の推進を目的とした「西日本DX推進フェア」、環境ビジネス振興を対象とした「エコテクノ～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～」、中小企業の取引拡大を目的とした「中小企業テクノフェアin九州」など、7つの展示会と商談会を同時開催します。



現在、下記URLより、事前来場登録受付中です！


▼来場登録（無料）▼


https://solution-expo.jp/raijo/moshikomi.php


＜開催概要＞

課題解決EXPO2026


公式HP　 https://solution-expo.jp/index.php


会　期　：2026年7月8日（水）～7月10日（金）3日間
時　間　：10時～17時（最終日は16:00まで）
会　場　：北九州メッセ　〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1


開催規模：250社・403小間（予定）
入場目標：18,000人(予定・同時開催展を含む)
入場料　：無料（事前来場登録が必要）









■お問い合わせ先


　課題解決EXPO事務局　


　(公財)北九州観光コンベンション協会


　〒802-0001　北九州市小倉北区浅野3-8-1


　TEL：093-511-6800　FAX：093-521-8845


　E-mail：exhibition2026@hello-kitakyushu.or.jp