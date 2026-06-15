【WebX2026】一般社団法人新経済連盟が後援決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジア最大級のグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、一般社団法人新経済連盟も加わることが後援することが決定したことをお知らせいたします。

▼新経済連盟について

新経済連盟（Japan Association of New Economy, JANE）は、デジタル軸とした経済と社会の改革に向けて、個人や民間企業の力が最大限に発揮される環境の整備に取り組む、日本で最も新しい経済団体です。「民でできることは民に」を基本原則として、規制改革型・市場創造型の政策提言・声明等を毎年数多く発表しており、10周年を迎えた2022年以降、「イノベーション、アントレプレナーシップ、グローバリゼーションの推進」という活動の原点を包摂する指針として、新たに 「ジャパン・トランスフォーメーション」 を掲げ、活動を更に活性化しています。

公式サイト：https://jane.or.jp/

公式Xアカウント：https://x.com/shinkeizairenme

▼コメント

世界は、インターネット、スマートフォン、クラウド、AIの4つの革命によって、実物経済や金融経済が仮想ネットワーク・大規模データセンターから成る「仮想経済」の上に成立する経済構造へと変化してきています。Web3はこの「仮想経済」を支える重要な基盤技術でもあるところ、WebX2026が、国内外の事業者・投資家・研究者による活発な議論や交流の場となり、日本経済の発展につながることを期待しております。当連盟としても、本イベントの趣旨に賛同し、後援を通じて支援してまいります。

＜イベント概要＞

■WebX2026について

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。

WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/aw4Fw)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/IGf0l)

■株式会社CoinPostについて

当社は、国内最大級の暗号資産・Web3特化メディア「CoinPost」を運営するほか、世界各国から有望なプロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者が集うアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX」を主催しています。

メディア事業とイベント事業を通じて、グローバル金融のダイナミクスを迅速かつ中立的に伝える情報インフラを構築し、Web3の社会実装を加速させることで、新たな金融・デジタル産業基盤の確立に貢献してまいります。

https://coinpost.jp/

https://webx-asia.com/ja/(https://coinpost.jp/)

▼本カンファレンスに関する取材・協賛・その他お問い合わせ

WebX事務局

お問い合わせ：https://webx-asia.com