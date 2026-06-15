【LINEヤフー】技術カンファレンス「Tech-Verse 2026」を開催

LINEヤフー株式会社

「Tech-Verse 2026」公式サイト https://tech-verse.lycorp.co.jp/2026/ja/



LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、2026年6月29日（月）、技術カンファレンス「Tech-Verse 2026」（以下、本カンファレンス）を、オンラインにて開催いたします。本カンファレンスはLINEヤフーおよび海外法人を含むグループ企業のエンジニアによるセッション（プレゼンテーション）で構成され、公式サイトより無料でオンライン視聴が可能です。

本カンファレンスは「AI」と「Core Technology」をメインテーマとし、LINEヤフーの上級執行役員 CTO（Chief Technology Officer） 朴 イビンなどによるKeynote（基調講演）を皮切りに、2カテゴリー・15のセッション（※）を予定しています。各社がこれまでの開発・研究を通じて積み重ねてきた成果や知見にとどまらず、現場のリアルな挑戦や最先端技術の実装について、事例を交えて紹介します。またイベント前の6月22日（月）～26日（金）には、関連するトピックの記事をイベント公式サイトにて先行掲載します。

（※セッション数・タイトルは変更となる可能性があります）

■「Tech-Verse 2026」開催概要

- 開催日時：6月29日（月） 10:00開始、18:00頃終了予定- 開催形式：オンライン- 参加費用：無料- オンライン視聴方法： 公式サイト（https://tech-verse.lycorp.co.jp/2026/ja/）にてライブ配信- 対応言語：日本語、英語、韓国語

【Keynote（基調講演）】

- 開催日時：6月29日（月）10:00 - 10:40- 登壇者：LINEヤフー株式会社 上級執行役員 CTO 朴 イビンLINEヤフー株式会社 CTOドメイン AI CBUおよびAI戦略企画ディビジョンリード 並木 良太

AIエージェントの新ブランドである「Agent i」の構想をはじめ、開発環境や組織そのものをAI前提へと変革していく「AX（AI Transformation）」の取り組みなど、新たなものづくりの未来を切り拓く技術戦略をお伝えします。これらを通じて、加速度的に変化するAI時代においてLINEヤフーがどう進化を遂げていくのか、その現在地とマイルストーンを示します。

【セッション一覧】（2カテゴリー、合計15セッション）

＜AIカテゴリー＞

- AIを入れても、なぜ業務量は思ったほど減らないのか：Human-in-the-loopの限界とAI-Readyな業務設計- 2026年はハーネスの年：無限ループに陥るAIコーディングエージェントを救うハーネスエンジニアリング戦略- 知能を超えた安全へ: AI時代の「外部AIガードレール」完全ガイド- スピード10倍を実現するQA Agent Platform- AI時代の次世代認可標準「ID-JAG」：MCPとA2A連携における認可設計と実践- AIツールで生産性10倍は実現できるのか? ─ 環境・検証・仕事の定義 を変えたあるバックエンドチームが経験した9倍以上の生産性 ─ 10ヶ月の記録- AIにコードの"お作法"を教える ─ 品質と速度を両立するチーム開発の設計- 「ログを見に行く」をゼロに～AIによるログの理解と判断支援で実現する、Slack完結型のアラート運用～

＜Core Technologyカテゴリー＞

- LINEヤフーの AI 機能のプライバシーを保証する Confidential VM の取り組み- 優れた設計がもたらす複利効果：1日300億リクエストをさばくLINE API Gatewayの進化- Flava MCP Hubが突き抜けた道：認証・ゲートウェイ・ガバナンス、AI時代の配管工事- LINE MessagingのActive-Active multi-DC構成への移行とYugabyteDB導入- LINEとヤフーのBusiness ID統合 ― 数千万人規模のB2B認証基盤を無停止で統合するための道のり- メディア・コンテンツエコシステムの設計 - AI生成コンテンツ統合の事例紹介- 北九州データセンターの空調電力削減への飽くなき挑戦

■LINEヤフー株式会社 上級執行役員 CTO 朴 イビンのコメント

「昨年に続き、『Tech-Verse 2026』を開催できることを大変嬉しく思います。今年は、私たちが次世代のスタンダードと見据える『AI』と『Core Technology』を軸に、プロダクト（「Agent i」）から開発環境・組織にいたるまで、すべてをAI前提へと進化させる私たちのビジョンを皆さまにお届けします。

今回のプログラムは、個別の技術議論にとどまらず、全社的なAIシフトのリアルを伝えるために、その構成を大きく再構築しました。インフラのAI運用や、エンジニアの生産性を高める『AX（AI Transformation）』の具体的なプロセスなど、現場の挑戦が詰まった内容です。新しいものづくりの視点をぜひ体感してください」

■「Tech-Verse 2026」 公式SNS・関連情報

公式サイト https://tech-verse.lycorp.co.jp/2026/ja/

公式Ｘアカウント https://x.com/lycorptech_jp

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