シリーズ累計600万台の実績をもつ電動鼻水吸引器「メルシーポット」から吸引力・携帯性・お手入れのしやすさに配慮した新モデル「S-505」を発売

シースター株式会社

医療機器の開発・販売を手掛けるシースター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山藤 和將）は、累計販売台数600万台を誇る電動鼻水吸引器「メルシーポット」シリーズより、据え置き型のパワフルな吸引力と携帯型の手軽さを融合させた新製品「S-505」を2026年6月15日(月)に発売いたしました。

「メルシーポット S-505」開発背景

-実績と改善点

「メルシーポット」シリーズは、単なる育児用品にとどまらず、家庭での鼻水ケアを支える医療機器として、全国2,000箇所以上の小児科・耳鼻科で導入・紹介されるなど、多くの医療現場とご家庭に選ばれてきました。また、日本国内では「ママリ口コミ大賞」や「マザーズセレクション大賞」、米国では「PRODUCT of the Year Award」「TOP CHOICE AWARD」などを受賞し、国内外で高い評価をいただいています。

赤ちゃんは自分で鼻をかむことができないため、鼻づまりは睡眠や授乳、機嫌にも影響し、保護者にとっても日々の育児負担の一つとなります。一方で、従来の電動鼻水吸引器市場では、高い吸引力を備える据え置き型は使用場所が限られやすく、携帯性を重視したハンディ型は吸引力に課題を感じる声もありました。さらに、使用後のお手入れの手間も、日常的な鼻水ケアを続けるうえでの負担となっていました。

-“毎日使いやすい”を追求した設計で市場の課題に応える

シースター株式会社は電動鼻水吸引器市場をゼロから創出したパイオニアとして、こうした課題に着目し、「吸引力」「携帯性」「お手入れのしやすさ」に配慮した、新しい鼻水ケアのあり方を追求しました。その答えとして開発したのが、据え置き型のしっかりとした使い心地と、ハンディ型の手軽さを融合させた新モデル「メルシーポット S-505」です。

S-505は、従来機S-504の約800gに対し、約290gへと大幅な軽量・コンパクト化を実現。家庭内での移動はもちろん、外出先にも持ち運びやすく、必要なときに使いやすい設計を目指しました。日々の鼻水ケアをより手軽に、より継続しやすくすることで、赤ちゃんとご家族の毎日に寄り添います。

製品概要

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●電池orコンセントの２Way電源

●3段階の吸引圧で赤ちゃんの負担を軽減

●洗うパーツが少なく、お手入れが簡単に

●軽量かつコンパクトで持ち運びに便利

●静音設計

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-“毎日使いやすい”をめざした3つの特長- 大幅な軽量化と2Way電源による機動力

手のひらサイズ（約W95×D52×H114mm）への小型化に加え、コンセント給電・電池式の2Way電源に対応しました。リビングや寝室はもちろん、外出先や車内、さらには停電時など、場所を問わず「鼻水が気になったその瞬間」にケアが可能です。

- 最大-77kPaの吸引圧

小型サイズでありながら、最大-77kPaという据え置き型と同等のパワフルな吸引圧を搭載。さらに、3段階の吸引圧調節が可能で、鼻水の状態に合わせて調整しながら使用できます。

- お手入れの簡略化と高いコストパフォーマンス

日常的なお手入れの負担を抑えられるよう、洗うパーツを鼻水収集カップとシリコンノズルのみに。中心に設計しました。煮沸消毒やスチーム除菌・乾燥器にも対応しています。さらに、機能性に配慮しながら、長年の研究によるコストダウンを追求し、7,980円（税込）という日々の鼻水ケアに取り入れやすい価格を目指しました。

- BabySmileのこだわりー赤ちゃんに寄り添う素材選び

BabySmileでは、赤ちゃんの口や鼻に触れる製品において、BPA（ビスフェノールA）を含まない素材の採用を基本方針としています。「メルシーポット S-505」もその考えに基づき、BPAフリー素材を採用しています。

製品仕様

商品名：電動鼻水吸引器 メルシーポット S-505

希望小売価格：7,980円（税込）

セット内容：本体、鼻水収集カップ、シリコンノズル（2個）、吸引チューブ、ACアダプター、

USBケーブル（Type-A to C）、専用ケース、ドライバー、

取扱説明書、添付文書、かんたんガイド

サイズ：約W95×D52×H114mm

質量：約290g（付属品含む、電池含まず）

電源：5V2Aまたは単3アルカリ乾電池4本（電池別売）／ACアダプター付属

医療機器認証番号：308AGBZX00003000

販売情報

6/15（月）17:00～先行販売いたします。

公式ショップ

https://shop.babysmile-info.jp/view/item/000000000197

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/seastar/0000002336/

会社概要

社 名：シースター株式会社

設 立： 1987年9月1日

本 社：東京都港区港南1丁目２番70号品川シーズンテラス21階

代 表： 代表取締役社長 山藤 和將

事業内容：ベビー用医療機器の開発・販売

ホームページ： https://www.seastar.co.jp/

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせ先：シースター株式会社 担当：白神・飯嶋

TEL：03-6711-5500 FAX：03-6711-5510 MAIL: pr@seastar.co.jp