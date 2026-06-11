日本のクラフト蒸留所同士による“樽交換”の新たなステージへ。三郎丸蒸留所×嘉之助蒸溜所 初コラボレーション「三郎丸 龍虎」発売

若鶴酒造株式会社

この度、若鶴酒造株式会社/三郎丸蒸留所（本社：富山県砺波市三郎丸、代表取締役社長：稲垣貴彦）は、鹿児島県日置市の嘉之助蒸溜所との初のコラボレーションボトル「三郎丸 龍虎 ～DOUBLE DISTILLERY～SABUROMARU×KANOSUKE（さぶろうまる・りゅうこ ダブルディスティラリー）」を、2026年6月18日（木）より数量限定で発売します。日本酒蔵をルーツに持つ富山の三郎丸蒸留所と、焼酎蔵をルーツに持つ鹿児島の嘉之助蒸溜所。いずれも2017年から本格的にウイスキーづくりに挑んできた二つの蒸留所が、樽交換を通じて日本のクラフトウイスキーの可能性と多様性を示す、貴重な一本です。

■コラボレーションの背景

左 小正 芳嗣（小正嘉之助蒸溜所株式会社 代表取締役）、右 稲垣貴彦（若鶴酒造株式会社/三郎丸蒸留所 代表取締役社長）

SABUROMARUは、日本でも稀有なヘビリーピーテッドスタイルを追求し、力強く重厚なスモーキーさで独自の存在感を確立してきました。一方、KANOSUKEは、温暖な気候と潮風のもとで育まれた、芳醇でメローな味わいを特徴とするウイスキーを生み出してきました。

三郎丸は日本酒蔵として1862年、嘉之助は焼酎蔵として1883年に創業。そして2017年、三郎丸蒸留所では5代目・稲垣貴彦が蒸留所を再生し、嘉之助蒸溜所では4代目・小正芳嗣が新たなウイスキーづくりへの挑戦を始めました。両蒸留所の個性は対照的ですが、その背景には世代を超えて継承されてきた酒造りの歴史があります。

両者が目指すのは、「世界で通用する、個性が際立つウイスキーをつくる」こと。そして、その先にある、「日本のクラフトウイスキーの可能性と多様性を押し広げる」こと。このコラボレーションは、その最前線に立つ2つの蒸留所の歩みと、ジャパニーズウイスキーに対する強い熱意が重なり合い、生まれたものです。

■グローバル市場を見据えた、三郎丸 新シリーズ「三郎丸 龍虎 Double Distillery」 第1弾

「龍」と「虎」が相まみえるとき、新たな物語が生まれる。

「三郎丸龍虎」は、グローバル市場展開を視野に入れたコラボレーション新シリーズの第1弾です。世界中のウイスキーファンに向け、蒸留所同士の樽交換による新たなステージを示します。

「三郎丸 龍虎絵」イラスト：アマヤギ堂ジュン氏（石川県金沢市）、ラベルデザイン：中山真由美氏（有限会社 ファイン・プロジェクト取締役、アートディレクター、富山県高岡市）

ラベルでは、古来より対となる屏風にそれぞれ描かれてきた龍と虎を、あえて一つの作品の中に共に表現。対照的でありながら同じく力強い二つの存在が肩を並べ、新たな価値を共創する瞬間を象徴しています。

三郎丸は、北陸・富山の地域に根ざした創造性やアートとともに、世界の舞台へ堂々と羽ばたきます。

■商品概要

三郎丸蒸留所のヘビリーピーテッドモルトを原料とし、バーボン樽や焙煎樽などで熟成した原酒に、嘉之助蒸溜所のノンピート・バーボン樽熟成原酒を絶妙なバランスでバッティング。スモーキーなSABUROMARU。メローなKANOSUKE。互いの魅力を際立たせる、唯一無二の一滴が生まれました。

商品に関する詳しい情報は、以下のリンクからもご確認いただけます（三郎丸蒸留所公式HP内 NEWS）

https://www.wakatsuru.co.jp/saburomaru/information/

商品名１：三郎丸 龍虎 ～DOUBLE DISTILLERY～ SABUROMARU×KANOSUKE

品目：ブレンデッドモルト・ジャパニーズウイスキー

原材料名：モルト

アルコール分：50％

内容量：700ml

希望小売価格：22,000円（税込）

発売日：2026年6月18日（木）

製造者：若鶴酒造株式会社 (三郎丸蒸留所)

販売先：国内（直営店、オンライン含む）・海外

※数量限定品につき、無くなり次第終了となります

※三郎丸蒸留所 公式オンラインショップでの商品販売方法については【別紙】をご参照ください

商品名２：SABUROMARU×KANOSUKE コラボレーション２本セット（60セット限定）

セット販売商品内容：

□三郎丸 龍虎 ～DOUBLE DISTILLERY～ 三郎丸×嘉之助 700ml 1本

□嘉之助コラボレーションシリーズ01 KANOSUKE×SABUROMARU 700ml 1本

販売価格：44,000円 （税込）

発売日：未定、三郎丸蒸留所公式SNSにて発売日時を後日配信*

販売先：若鶴酒造 大正蔵ショップ内 (富山県砺波市三郎丸208)

販売数量：60セット限定 ※お一人様１セットまで購入可

*公式SNSで発売日をご案内します。メールやお電話での問い合わせはご遠慮ください。電話、メールでの予約、取り置きは不可。

■6月11日スタート、動画で知るコラボレーション

「三郎丸龍虎 SABUROMARU×KANOSUKEコラボレーション ザ・ストーリー・ビハインド」公開予定

三郎丸蒸留所公式インスタグラム

https://www.instagram.com/saburomaru_wakatsuru(https://www.instagram.com/saburomaru_wakatsuru)

三郎丸蒸留所公式X

https://x.com/saburomarud?s=11(https://x.com/saburomarud?s=11)

(1)６月11日(木) 20:00~ vol.1コラボレーション・キックオフ 編

(2) 6月15日(月) 20:00~ Vol.2 稲垣社長・小正社長の想いを語る 編

(3) 6月16日(火) 20:00~ vol.3 龍虎アートの世界・デザイン編

(4) 6月17日(水) 20:00~21:00 SABUROMARU稲垣社長× KANOSUKE小正社長 インスタライブ コラボ配信

(5) 6月18日(木) 10 :00~ SABUROMARU×KANOSUKEコラボレーション ザ・ストーリー・ビハインド 全編動画配信

【別紙】

■「三郎丸龍虎」若鶴酒造公式オンラインショップ「私と、ALC.」抽選販売（数量限定）

商品名：三郎丸 龍虎 ～DOUBLE DISTILLERY～ SABUROMARU×KANOSUKE 700ml

希望小売価格：22,000円（税込）

申込み期間：2026年６月11日(木)13:00 ～６月17日(水)23:59

・購入ご希望の方は、会員登録を事前にお済ませください。

・ご応募はお一人様1回までとなります。

ご応募はこちら↓

https://shop.wakatsuru.co.jp/?pid=192129994(https://shop.wakatsuru.co.jp/?pid=192129994)

■三郎丸蒸留所

三郎丸蒸留所は富山県砺波市三郎丸の地に在る、北陸最古のウイスキー蒸留所です。母体となる若鶴酒造の創業は1862(文久2)年。その後、1952年にウイスキーの製造を開始して以来、70年以上にわたり「スモーキーなウイスキー」にこだわって作り続けてきました。5代目 現社長・稲垣貴彦が2017年に蒸留所大規模改修を行い、新たなスタートを切った三郎丸蒸留所は、「The Ultimate Peat (ピートを極める)」をコンセプトに掲げ、さまざまなイノベーションに挑戦し続けています。2019年には地元、富山県高岡市の伝統産業である高岡銅器の技術を活かした世界初の鋳造製蒸留器「ZEMON（ゼモン）」を発明。地場木材のミズナラを樽に使用するなど、富山でしかつくれないウイスキーをつくり、世界へ届けることを使命としています。

■KANOSUKE （嘉之助蒸溜所）

鹿児島から世界に挑む、 次世代ジャパニーズウイスキー

140年にわたる焼酎造りで培った発酵・蒸留・熟成の技術をウイスキーへ“越境”させています。長時間発酵したもろみを、ワームタブを備えた3種のポットスチルで蒸留し、焼酎リチャー樽など、多様な樽で熟成。吹上浜からの潮風、ウイスキーの熟成を早める鹿児島・日置特有の厳しい寒暖差など、南国の豊かな風土を融合させ、日置の夕日を思わせるメローな味わいを育んでいます。

商品名：嘉之助コラボレーションシリーズ01 KANOSUKE×SABUROMARU 【数量限定】

品目：ブレンデッドモルト・ジャパニーズウイスキー

原材料名：モルト

アルコール分：50％

内容量：700ml

希望小売価格：22,000円（税込）

発売日：2026年6月18日（木）

製造者：小正嘉之助蒸溜所株式会社