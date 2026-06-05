株式会社フジテレビジョンは、2026年6月5日、この夏フジテレビ本社屋にて開催する新たなリアルイベント「お台場ファンライジング」で展開いたしますコンテンツの第1弾を発表いたします。さらに、「お台場ファンライジング」を最大限に楽しんでいただける1DAYパスポートは6月6日(土)より販売開始いたします。





25F 球体展望室「はちたま」では新作映画『踊る大捜査線 N.E.W.』公開記念イベント『踊る大捜査線 THE MUSEUM ～「踊る」の歴史を駆け抜けろ！～』を展開。実際に着用した衣装や小道具、あのスタジオセットの一部再現に加え、制作陣秘蔵の超レアなお宝まで一挙大公開します。

そして、22Fフォーラムで展開する人気アニメ「ちいかわ」のエリアには「ちいかわ おばけの森」が登場！ちいかわたちがおばけになっちゃった！？ここでしか体験できないちいかわたちの不思議な“おばけの森”をお楽しみください。また、本イベントオリジナルデザインの商品が盛りだくさんのちいかわグッズショップ「ちいかわお台場商店」もオープンします。

7F フジさんテラスでお楽しみいただけるのが、バラエティ番組『ぽかぽか』のアトラクションが盛りだくさんな「ぽかぽか夏まつり」と、大きなガチャピンのふわふわトランポリンとチャギントンのなかまたちがプリントされたエアースライダーがお出迎えする「なかよしぴょんぴょんパーク」。

また、5F フジテレビギャラリーでは『新しいカギ』の人気コーナー“学校かくれんぼ”が特別課外授業として登場します。「フジテレビかくれんぼ ～学校かくれんぼ 夏の課外授業～」で人気番組のリアル体験をお楽しみください。

さらに、1Fでは、『めざましテレビ』で放送中の「パペットスンスン」の期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が装い新たに「お台場ファンライジング」に登場！1F広場には手で漕いで楽しめるキッズボートも。このほかにも、追加コンテンツを準備中です。今後の続報をお待ちください！！

そして、「お台場ファンライジング」の応援隊長にガチャピン・ムックが就任！イベントを一緒に盛り上げてくれます。開催期間中は会場内でも会えるかも？！

「お台場ファンライジング」を最大限に楽しんでいただける1DAYパスポートは6月6日(土)より販売スタート！

この夏は「お台場ファンライジング」にご期待ください。





お台場ファンライジング_ロゴ

応援隊長 ガチャピン・ムック





■「お台場ファンライジング」エリア紹介

・25F 球体展望室「はちたま」

【踊る大捜査線 THE MUSEUM ～「踊る」の歴史を駆け抜けろ！～】

2026年夏、事件は『はちたま』で起こる！





すべてはここから始まった――。

1996年12月、お台場・フジテレビの球体展望室「はちたま」で行われたTVドラマ『踊る大捜査線』の制作発表から約30年。この夏、「踊る」の原点であるその場所で、新作映画『踊る大捜査線 N.E.W.』公開記念イベント『踊る大捜査線 THE MUSEUM ～「踊る」の歴史を駆け抜けろ！～』を開催いたします！

本イベントのテーマは、「踊る大捜査線史」。

キャストが実際に着用した衣装や小道具、あのスタジオセットの一部再現に加え、制作陣秘蔵の超レアなお宝まで一挙大公開！ファン垂涎の限定グッズも大集結し、30年の軌跡を辿ります。あの熱狂と世界観を、ぜひ会場で体感してください！





「踊る大捜査線 THE MUSEUM」キービジュアル

(C)2026『踊る大捜査線 N.E.W.』製作委員会





・22F フォーラム

【ちいかわ おばけの森】

不思議な森をめぐる「ちいかわ おばけの森」や巨大なちいかわをシンボルとした「ちいかわ神社」が登場！ちいかわ神社では「水みくじ」で運試しをしたり、「スーパージャンボヨーヨーつり」に挑戦できます(別途有料)。

さらに7月24日(金)公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』フォトスポットやここでしかGET出来ない来場者特典の配布も！今年の夏はお台場でちいかわたちとの思い出を作ろう！





ちいかわお台場商店 22階店では、おばけになっちゃった！？ちいかわたちのイラストを使用した商品が登場！マスコット、お菓子、ステーショナリーなど注目グッズが大集合！





「ちいかわ おばけの森」キービジュアル

(C)ナガノ / ちいかわ製作委員会





・7F フジさんテラス

【ぽかぽか夏まつり】

実際に番組でも使用している小道具を用いて挑戦する、投扇興チャレンジ！

また、ぽかぽかオリジナルアトラクションのプチ縁日でドキドキわくわく！！1人でも、ご家族でも楽しめるブースとなっています。

ぽかぽか夏まつりでたのしい夏をお過ごしください。





『ぽかぽか』ロゴ

(C)FUJI TELEVISION デザイン：青山哲士





【なかよしぴょんぴょんパーク】

「ガチャピン・ムック」と「チャギントン」のキッズパークが登場！大きなガチャピンのふわふわトランポリンとチャギントンのなかまたちがプリントされたエアースライダーがお出迎え！

ぴょんぴょん跳ねて、おもいっきりすべってみんなでなかよく遊んじゃおう♪





「なかよしぴょんぴょんパーク」キービジュアル

(C)ガチャムク (C)チャギントン





・5F フジテレビギャラリー

【新しいカギ「フジテレビかくれんぼ ～学校かくれんぼ 夏の課外授業～」】

いつもは学校で勝負してきた“学校かくれんぼ”。

この夏のかくれんぼは、俺たちのホーム“フジテレビ”が舞台だ！しかも特別課外授業だからいつもとは違う。今回は学校かくれんぼで使われた美術セットが数多く保管されている倉庫に新しいカギメンバーの“声”を隠した！あちこちから聞こえてくるメンバーからの“声”を頼りに美術倉庫に隠されたメンバーを探し出せ！

さらにオリジナルグッズが当たる大好評の“エアーくじ”も開催！





「フジテレビかくれんぼ」ロゴ

(C)FUJI TELEVISION





・1F エントランス

【パペットスンスン「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」】

『めざましテレビ』で放送中の「パペットスンスン」の期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が装い新たに「お台場ファンライジング」に登場！様々な夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、キービジュアルが登場。フルカラートートやマグカップなどをはじめとしたオリジナルグッズのほか、大人気だったスンスンたちのぬいぐるみなど約100点のアイテムが登場いたします。

※一部日程では、事前抽選制による来場予約を予定しております。

詳細はイベント公式X( @sunsun_odaiba )よりご案内させていただきます。





パペットスンスン「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」キービジュアル

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee





・1F 広場

【キッズボート】

手で漕いで楽しめるキッズボートが登場！

・参加金額：500円(税込)

・対象年齢：3歳～9歳





キッズボート イメージ画像





・1F フジテレビモール

【ちいかわお台場商店 1階フジテレビモール店】

おばけになっちゃった！？

ちいかわたちのイラストを使用した商品が登場！かわいいマスコットのほか、お菓子、ステーショナリーなど、ファン必見の注目グッズが大集合します！他にも『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の商品やフジテレビ限定のちいかわ商品も！

入店は無料ですが、一部事前予約が必要です。

グッズの詳細や販売方法は後日お知らせいたします。





「ちいかわお台場商店」ロゴ





＼公式キャラクター名大募集！！／

お台場ファンライジングのロゴである“迷彩キャラ”の名前を大募集します！

・募集期間：2026/6/5(金)～6/19(金)

・詳細は公式サイトをご確認ください

https://www.fujitv.co.jp/fanrising2026

採用された方には、特別なプレゼントをお送りします！みなさんの応募おまちしています。









■1DAYパスポートで「お台場ファンライジング」を遊び尽くそう!!

お得な前売販売は6月6日(土)スタート！

【前売料金】一般：2,500円 小中学生：2,200円

【販売期間】2026年6月6日(土)10:00～7月24日(金)23:59

【前売プレイガイド】

ローソンチケット： https://l-tike.com/fanrising2026/

アソビュー！ ： https://www.asoview.com/base/164650/





＜実施概要＞

イベント名称 ： お台場ファンライジング

～楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～

会場 ： フジテレビ本社屋(〒137-0088 東京都港区台場2-4-8)ほか

開催日時 ： 2026年7月25日(土)～8月23日(日)［30日間］

開催時間 ： 10:00～18:00 (最終入場 17:30)

1DAYパスポート料金： 【当日料金】一般：2,800円 小中学生：2,500円

【前売料金】一般：2,500円 小中学生：2,200円

※未就学児は無料

※入場可能エリアフジテレビ本社屋

(25F 球体展望室「はちたま」・24F・22F)

1DAYパスポート前売： 販売期間：2026年6月6日(土)10:00～7月24日(金)23:59

プレイガイド ： ローソンチケット、アソビュー！

※詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイト ： https://www.fujitv.co.jp/fanrising2026

公式X ： @fujitvodaiba( https://x.com/fujitvodaiba )

主催 ： フジテレビジョン









■フジテレビ 夏の“新”2大イベント同時期開催！

2026年夏、お台場・湾岸エリアが熱くなる！

めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～





＜実施概要＞

名称 ： めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～

会期 ： 2026年8月3日(月)～8月9日(日)／7日間

会場 ： 豊洲PIT(〒135-0061 東京都江東区豊洲6-1-23)

会期 ： 2026年8月13日(木)、14日(金)／2日間

会場 ： 東京ガーデンシアター(〒135-0063 東京都江東区有明2-1-6)

※公演詳細については、公式サイトをご確認ください。

公式サイト： https://www.fujitv.co.jp/wanganfes/

公式SNS ： めざましテレビ公式X( https://x.com/cx_mezamashi )

主催 ： フジテレビジョン、ぴあ