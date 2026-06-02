教育業界の取り組みを共有！第127回教育情報共有会「約2,000人の学生が挑戦！成績評価に表れにくい学生の挑戦や力を評価認定する甲南大学独自の制度KONANサーティフィケイトとは何か」

株式会社マインドシェア

学校分野でマーケティング支援を行う株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井祥雅）は、「教育機関の取り組みの認知・理解促進」と「知見の深化」を目的に、これまでに126回にわたり『教育情報共有会』を開催してきました。

第127回教育情報共有会は、「約2,000人の学生が挑戦！成績評価に表れにくい学生の挑戦や力を評価認定する甲南大学独自の制度KONANサーティフィケイトとは何か」というテーマで、甲南大学 全学教育推進機構事務室 教育学習支援センター 酒井麻莉子氏（KONANサーティフィケイト担当）と実際に挑戦している学生に登壇いただきます。

■「KONANサーティフィケイト」とは

「KONANサーティフィケイト」は、GPAなどの成績評価では測りきれない、学生の個性的な挑戦や熱意、課外活動での実績を認め、3級から1級までの等級を付与する甲南大学独自の制度です。

2015年からスタートしたKONANサーティフィケイトは、2026年時点では6分野を対象に展開しており、ライブラリ、グローバル、ボランティア、スポーツ、ラーニングサポート、キャリアデザインの分野で評価認定を行っています。

参考（甲南大学 KONANサーティフィケイト）：https://www.konan-u.ac.jp/konancertificate/

■開催内容

今回は、酒井さんから「KONAN サーティフィケイト」について

・制度構築したきっかけ

・制度を設置してみて良かったこと

・今後について 等

学生からは

・制度にトライしたきっかけ

・取り組んでみての感想、自身の成長について 等

についてお話しいただきます。

お申込はこちら（教育機関の方） :https://note.com/eism_ms/n/n2df66f808bd0お申込はこちら（企業・個人の方） :https://eism127.peatix.com/

お申込みを心よりお待ちしております。

■開催概要

第127回教育情報共有会

「約2,000人の学生が挑戦！成績評価に表れにくい学生の挑戦や力を評価認定する甲南大学独自の制度KONANサーティフィケイトとは何か」

・日時：6月8日(月)16時00分~17時00分

・登壇：酒井 麻莉子氏（甲南大学 全学教育推進機構事務室 教育学習支援センター KONANサーティフィケイト担当）

・ファシリテータ：西澤陽介（株式会社マインドシェア）

・参加費：

教育機関の方（無料）：https://note.com/eism_ms/n/n2df66f808bd0

企業・個人の方（3,000円 税込)：https://eism127.peatix.com/

※必ず所属組織のメールアドレスでの登録をお願いいたします(フリーメール不可）

※必須登録項目は必ず入力ください。適切な情報の入力がない場合はご覧いただけません。

※視聴URLについて、他者へ共有することはお控えください

※1画面を複数人でご覧になる際も、視聴される方おひとりずつのご登録をお願いいたします

・配信方法:ZOOM ウェビナー

・主催:株式会社マインドシェア

■教育情報共有会とは

2021年4月の開始以来、『教育情報共有会』は126回を超える開催実績を重ね、延べ15,000人以上の教育関係者にご参加いただいています。登壇者には大学・短大・専門学校関係者をはじめ、学生や企業の方々など、教育に関わる多様な立場の皆様をお招きし、現場のリアルな実践と取り組みを共有してきました。

地域や職位の枠を超えたつながりや情報交換の場としても機能しており、「他校の取り組みが大いに参考になった」「明日から実践に活かせる学びがあった」といった、満足度の高い声が多数寄せられています。今後もマインドシェアは、現場の声や実践知を共有する場を通じて、教育の未来に貢献してまいります。

■株式会社マインドシェアとは

教育情報共有会をはじめたきっかけ :https://note.com/eism_ms/n/nbb0e5a01761a過去の開催内容一覧 :https://www.mindshare.co.jp/works/3556/

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区／代表取締役：今井祥雅）は、1989年（平成元年）の創業以来、民間企業や自治体を中心にマーケティング支援事業を展開しています。

調査・コンサルティングからプロモーションまで幅広いサービスを提供しており、課題の原因究明から改善まで、一貫して伴走型の支援を行っています。

■スクールマーケティングのご紹介

「スクール」分野では26年以上の実績を有しています。これまでに年間40校以上、累計300,000名以上の生徒・学生を対象とした調査を実施してきました。

【主な提供サービス】

・非出願者・合格非入学者調査

・入学生・在学生・卒業生満足度調査

・新学部設置の受容性調査

・学生スタッフの育成

・高大連携の推進サポート

本件に関する問い合わせ

株式会社マインドシェア

スクールチーム：西澤、友野、二階堂

TEL：03-5232-6880

MAIL：edu-info@mindshare.co.jp