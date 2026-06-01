【日経クロストレンド】ブランド新指標「顧客幸福度」2026年版ランキング発表

株式会社 日経BP

株式会社 日経BP（本社：東京都港区、 社長CEO：井口哲也）は、2026年6月1日（月）に、マーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」から「『顧客幸福度』ランキング2026年版」を発表しました。

日経クロストレンドは、ファンベースカンパニー（東京都千代田区、代表取締役：津田匡保）のファン総合研究所と共に、その企業・ブランドがあることでどれだけ生活者が幸福を感じているのかを測る新指標「顧客幸福度」の大規模調査を実施しました。

24年、25年に続き、3回目となる26年は対象を241ブランドに拡大。上位50ブランドについて、26年6月1日（月）から日経クロストレンドでスタートした特集「新指標『顧客幸福度』ランキング2026」にて、調査概要ならびに結果を公表しています。

同時に、ファン度（好意度、応援意向）、推奨意向、継続意向、指名買い意向、生涯継続意向、ファン自認、生涯ファン意向、株式購入意向、就職希望意向、好きな理由、推奨行動・推奨の対象、ブランドの利用ポジション、価格の許容度など、多様な調査も実施。記事内では調査の詳細データの一部を公開しています。

調査方法

・以下の質問によって聴取し、「顧客幸福度」を指標化

Q.「〇〇〇（企業・ブランド）があることで、あなたはどの程度幸せを感じますか？」

この質問について、「まったく幸せを感じない」から「非常に幸せを感じる」までを0～10点（11段階）で聴取。その平均スコア（×10）を顧客幸福度とし、ランキングに用いた。

・調査概要はこちら

■調査時期：2026年1月14日～2月10日

■調査方法：インターネット調査

■回答者属性：全国、18～69歳、男女（一部カテゴリはエリアを絞って実施）※より詳細な調査は、第1弾の調査でコアファン・ファン・ライトファンに該当するユーザーを対象に実施

■有効回答数：26万2173（その後の詳細調査：2万8261）

■調査内容：【第1弾調査（スクリーニング調査）】顧客幸福度、ファン度（好意度、応援意向）、推奨意向、継続意向、指名買い意向、生涯継続意向、ファン自認、生涯ファン意向、株式購入意向、就職希望意向、因子、好きな理由、推奨行動・推奨の対象、ブランドの利用ポジション、価格の許容度など

【詳細調査（本調査）】好きになった理由・現在も好きな理由、ファン歴、熱量エピソード、ブランドに対する気持ち、ブランドに期待すること、ブランドの存在、社会貢献活動・地域貢献活動・スポンサーシップなどの認知、情報収集（業界／対象ブランド）など

今回調査した業界・カテゴリと対象ブランドの数

「顧客幸福度」総合ランキングトップ10を公開！

トップ50ブランドの顧客幸福度ランキングならびに業界別の全ランキングは特集にて公開中！

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01390/00001/

【日経クロストレンドについて】

「日経クロストレンド」（ https://xtrend.nikkei.com/ (https://xtrend.nikkei.com/)）は、マーケティング戦略や商品開発、新事業創造などの情報を提供するデジタルメディアです。デジタル・テクノロジーの進化などで様変わりする企業の新商品開発、マーケティング戦略、事業戦略の最前線をデータと実例を基に詳報。「売れる商品」「サービス開発」の勘所を解き明かします。対象は企業の経営企画、新事業開発、商品企画・開発、システム、マーケティング、営業、顧客窓口など幅広いビジネスパーソンで、Web・スマホサイト、スマホアプリを中心にお届けしています。

◆本リリースのお問い合わせ先

このリリースに関するお問い合わせは、日経クロストレンド（電話 03-6811-8916 ／ 問い合わせフォーム https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0301/p/218/）に、取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。