ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)『翔愛学園 創立十六周年』をお知らせします。

翔愛学園 十六周年記念ログインボーナス

https://charafre.net https://apps.apple.com/jp/app/id818971668 https://play.google.com/store/apps/details?id=aprildd.charafre&hl=ja

十六周年記念アクセサリ

２０２６年５月２９日（金） １７：００ ～ ６月３０日（火）２３：５９

翔愛学園創立十六周年を記念して、 風船アーチのかわいいアクセサリをログインボーナスで配布いたします。

販売物のお知らせ

２０２６年５月３１日（日） １７：００ ～

おしゃれショップ弥生：男女各セット服販売予定

２０２６年６月５日（金） １７：００ ～

福袋フロアにて、男女別の福袋販売予定

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。 2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。 ・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。 ・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。 ・豊富で個性的な登場人物。 ・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ