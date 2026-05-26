２０２６−５−２６



株式会社 東芝





CDP「サプライヤーエンゲージメント評価」において4年連続で最高評価を取得











当社は、環境分野で高い影響力のある国際的な非営利団体 CDP※が2025年に実施した「サプライヤーエンゲージメント評価」において、最高評価の「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に4年連続で選定されました。当社は本年1月に、CDPによる「気候変動」調査において最高評価の「Aリスト」企業に選定されていますが、今回はこれに続き、「サプライヤーエンゲージメント」においても最高評価を取得しました。「サプライヤーエンゲージメント評価」では、企業のサプライチェーンにおける気候変動問題への取り組みについて、5つの項目（リスク管理プロセス、ガバナンス・事業戦略、サプライヤーエンゲージメント、Scope3排出、目標）で評価されます。当社グループは「気候変動への対応」をマテリアリティ（経営における重要課題）の一つに掲げ、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを加速しています。その具体的な目標として、2030年度までに自社グループのバリューチェーン全体における温室効果ガス排出量を2019年度比で70%削減、2050年度にはカーボンニュートラルの達成を目指しています。バリューチェーン上流における排出量削減に向けては、調達取引先様に対する取り組み状況に関する調査・評価を実施するとともに、取引先様との対話会を継続的に開催し、気候変動対応に関する議論を行うなど、エンゲージメントの強化を進めています。また、Scope3カテゴリ1（購入した製品・サービス由来の温室効果ガス排出量）の算定においては、取引先固有の排出量データを一部活用することで、実態を反映した数値の把握にも取り組んでいます。今回は、このような取引先様と連携した取り組みが評価されました。当社グループは、今後も「人と、地球の、明日のために。」の経営理念のもと、バリューチェーン全体において環境配慮に向けた取り組みを推進し、カーボンニュートラルと持続可能な社会の実現に貢献してまいります。※2000年に英国で設立された国際的な環境非営利団体であり、企業や自治体が自らの環境影響を管理するための情報開示システムを運営している。CDPの情報開示システムは世界経済における環境報告のグローバルスタンダードとなっている。関連ページ■東芝ニュースリリース「CDP2025「気候変動」において、2年連続で最高評価「Aリスト」企業に選定」■東芝グループ サステナビリティウェブサイト 「環境未来ビジョン2050」https://www.global.toshiba/jp/sustainability/corporate/environment/management/vision.html#vision■東芝グループ サステナビリティウェブサイト 「持続可能な調達活動（サプライチェーンの強靭化）の推進」https://www.global.toshiba/jp/sustainability/corporate/social/procurement.html■「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」選定企業（CDP公式サイト）https://www.cdp.net/ja/supply-chain/supplier-engagement-assessment