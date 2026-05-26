freee、固定資産にまつわるすべての業務をシームレスにつなぐ「freee固定資産」を5月26日より順次提供開始

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、稟議から棚卸、さらにはIFRS（国際財務報告基準）調整まで、固定資産にまつわるすべての業務をシームレスにつなぐ「freee固定資産」の提供を本日5月26日より順次開始します。