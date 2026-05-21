2026年5月13日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Inhaled Biologics Market （吸入生物製剤市場）」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/inhaled-biologics-market/590642277 調査結果公表日：2026年5月13日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、524社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査250件、オンライン調査274件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Inhaled Biologics Market （吸入生物製剤市場）の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Inhaled Biologics Market （吸入生物製剤市場）は、2025年には約45億米ドル、2035年には約288億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約17.2%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるInhaled Biologics Market （吸入生物製剤市場）に関する調査・分析によると、同市場は、世界中で慢性呼吸器疾患の負担が増大していることを主因として、今後拡大していくと予測されています。近年、喘息、嚢胞性線維症、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、肺高血圧症、間質性肺疾患といった慢性呼吸器疾患の症例数が急速に増加しています。 世界保健機関（WHO）の調査によれば、これらの疾患は欧州だけでも80百万人以上の人々に影響を及ぼしており、特にCOPDの有病率は2020－2050年の間に23%上昇すると見込まれています。こうした膨大な患者層の存在が、吸入生物製剤を含む標的療法に対する強い需要を生み出すと期待されています。 さらに、従来の吸入ステロイド薬や気管支拡張薬だけでは重篤な呼吸器疾患への対応が不十分であることから、複数のバイオ医薬品企業が呼吸器系生物学的製剤への投資を積極的に行っています。薬剤送達デバイスの分野においても技術革新が進んでおり、ネブライザー、乾燥粉末吸入器（DPI）、ソフトミスト吸入器などがその代表例として挙げられます。

最新ニュース

当社の調査によると、Inhaled Biologics Market （吸入生物製剤市場）の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2025年1月、Iconovo ABはLonzaと提携し、肥満治療を目的とした鼻腔内投与用バイオ医薬品「ICOone Nasal」の噴霧乾燥製剤の開発に着手しました。 • 2025年6月、吸入器技術を開発するスタートアップ企業であるCambridge Healthcare Innovations（CHI）は、バイオ医薬品やmRNA分子を1回の吸入で送達可能なドライパウダー吸入器（DPI）用エンジン「Quattrii」の発売を発表しました。

市場セグメンテーション

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当社のInhaled Biologics Market （吸入生物製剤市場）調査では、生物学的タイプ別に基づいて、モノクローナル抗体、ペプチド、RNAセラピューティクス、その他に分割されています。これらの区分の中で、モノクローナル抗体のセグメントは、喘息、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、肺炎症性疾患といった重篤な呼吸器疾患の治療においてその使用が拡大していることを背景に、予測期間中、40%という最大の市場シェアを占めると予測されています。 世界保健機関（WHO）の統計によると、2023年時点で喘息の罹患者数は363百万人を超えており、世界規模で慢性呼吸器疾患による負担が増大している現状が浮き彫りになっています。 モノクローナル抗体は、呼吸器疾患の進行において重要な役割を果たすIL-5、IL-4、IL-13、IgEなどの炎症経路を選択的に阻害することにより、極めて標的特異性の高い治療作用をもたらします。

地域概要

Inhaled Biologics Market （吸入生物製剤市場）に関する当社の分析によると、北米地域は2026－2035年にかけて、環境汚染の進行や喫煙に関連する肺疾患の増加を背景に、34%という圧倒的な市場シェアを占めると予測されています。複数の研究が示す通り、米国およびカナダにおいては、都市部人口の増加やタバコへの曝露が、喘息およびCOPD（慢性閉塞性肺疾患）の有病率を継続的に押し上げる要因となっています。 これに加え、肺への局所送達効率の向上や全身毒性の低減を目的とした、吸入用モノクローナル抗体、タンパク質、RNA治療薬、およびペプチドの開発に対する投資の拡大も、市場の成長を牽引しています。 日本においては、重症喘息やCOPDの高い有病率、これらの疾患に対する生物学的製剤療法の導入拡大、そして高齢化の進行を背景に、予測期間を通じて市場が急速に拡大すると見込まれています。

Inhaled Biologics Market （吸入生物製剤市場）の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のInhaled Biologics Market （吸入生物製剤市場）における主要企業は以下の通りです: • Pfizer • AstraZeneca • GlaxoSmithKline (GSK) • Novartis • Boehringer Ingelheim さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Takeda Pharmaceutical • Astellas Pharma • Chugai Pharmaceutical • Daiichi Sankyo • Kyowa Kirin

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