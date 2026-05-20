自分がかわいくなる！推しが描ける！『きゅるんとかわいいちびキャラが描ける本』ぬここ氏最新刊5/20発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、SNSで大人気！ぬここ氏を著者に『きゅるんとかわいいちびキャラが描ける本』を2026年5月20日（水）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。

―― ぬここの“ちびキャラ”本が登場！

ここ数年でSNS総フォロワー数50万人を突破。今もっとも勢いのあるイラストレーターのひとりとして注目を集めるぬここ氏。前作『ちまっとかわいいイラストが描ける本』は、重版を重ね話題に。

今作では、ぬここ氏が教える2頭身にデフォルメされたかわいらしい人物イラスト「ちびキャラ」の描き方に特化した一冊です。

また、ぬここ流の描くコツやポイント＝“ぬこ描き”の技を簡単にマスターして、イラストをうまく描けるようになるステップも紹介しています。

☆瞳のきゅるるん感がたまらない、女の子のイラストが約200点以上収録！



☆“ぬこ描き”の基礎から、表情、髪型、ポーズ、ファッションなど、さまざまなシーンに合わせたイラストアイデアも満載。



☆バランスをとるのが難しい顔や体は、ガイド線を付けてわかりやすくしているので、パーツの配置や大きさをマネして描きやすい。



☆PART4では、“なんでも擬人化”！

動物や食べ物、季節などどんなモチーフでも、超かわいく擬人化アレンジを紹介。



本書を参考に自分だけのオリキャラを作って楽しめる！

特別付録にはダウンロードして使えるスマートフォン用壁紙付き。

色違いの壁紙をたくさんご用意したので、気分によって使い分けられます。

“ぬこ描き”のちびキャラ描きをマスターしたら

「推しが描ける！」

「自分がかわいくなる！」

「日常がイラストになる！」

「秒でかわいい！」

お友達との会話や推し活まで、楽しい＆ワクワクがどんどん増える、広がる！

あなたの毎日に、役立つ一冊です。

《楽天ブックス限定特典》数量限定・ぬここ描き下ろし！特大でかっとシール

レアでプレミアムなサイズ感のオリジナル特典が特別についている初回限定版がおトク！

☆書籍には載っていない、ぬここ氏が楽天特典のためだけに描き下ろした特別な絵柄のオリジナルシール！

☆A5サイズで超でっかい！

インパクト抜群でめったにみない巨大シール。B5ノートの表紙や無地のファイル、パソコン、スーツケース、机などなどにべたっと貼ればどんなものでもすぐかわいい！

☆貼って剥がせる再剥離タイプ！

シールを剥がすときに汚くなるのが嫌な人も安心の再剥離仕様です。

限定特典ページはこちら ⇒ https://books.rakuten.co.jp/rb/18570729

シールシールと貼ったイメージなど

YouTubeショート動画はこちら！(https://youtube.com/playlist?list=PLgWE5L5UkU8tbjPmoQG0q3x8huseNvbUP&si=ikKUmdXz_-EfuulJ)

＊数量限定につき、売り切れ次第終了となります。

書誌情報

書名：きゅるんとかわいいちびキャラが描ける本

著者：ぬここ

定価：1,540円（税込）

判型・ページ数：A5判・96ページ

ISBN：978-4537223798

発売日：2026年5月20日

書籍の購入について

全国の書店・オンライン書店等でご購入いただけます。

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223790

楽天ブックス限定特典 https://books.rakuten.co.jp/rb/18570729

楽天ブックス通常版 https://books.rakuten.co.jp/rb/18564047

関連書籍

『ちまっとかわいいイラストが描ける本』ぬここ著

かわいいモチーフがたっぷり収容された、イラストのアイデアBOOK！

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537222069

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17797356