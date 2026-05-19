M&A仲介の「みつきコンサルティング」が公認会計士協同組合と企業譲渡に関して業務提携

みつきコンサルティング株式会社

みつきコンサルティング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：神門剛）は、このたび、公認会計士協同組合（所在地：東京都千代田区、理事長：青木俊雄）と業務提携を開始しました。本提携により、全国の組合員である公認会計士の先生方から、会社売却を検討する譲渡オーナーのご紹介を受け、中小企業のM&A支援を一層強化してまいります。

提携の背景

公認会計士協同組合は、公認会計士の組合員に対し、業務サポート、研修会案内、書籍販売、各種提携サービスの紹介など、実務に役立つ幅広い事業を展開している協同組織です。

当社は、公認会計士として培ってきた財務・税務の専門知識を活かし、中小企業のM&A案件に特化して支援を行ってきました。

今回の提携は、組合員の先生方が顧問先の事業承継や会社売却を検討される場面において、より安心してご紹介いただける選択肢を整えることを目的としています。

当社の特徴

当社は、会計事務所系M&A仲介会社として、次の点を重視しています。

- 公認会計士としての財務・税務の専門性を踏まえた対応- 同じ公認会計士ならではの立場を踏まえた、機微の分かる案件進行- 売主様向けの完全成功報酬制による、安心感のあるサポート体制- 組合員の先生方との必要に応じた実務連携

M&Aは、単なる取引ではなく、売主様の将来、従業員の雇用、取引先との関係、税務・会計上の論点が複雑に絡む重要な局面です。当社は、こうした局面において、公認会計士としての視点を活かし、誠実かつ丁寧に支援してまいります。

今後の取り組み

本提携を通じて、全国の組合員の先生方とそのクライアント様に対し、質の高いM&A仲介サービスを提供してまいります。今後は、公認会計士協同組合のネットワークを通じ、会社売却を検討されるオーナー様に対して、初期相談から成約まで一貫した支援を行い、中小企業の円滑な事業承継に貢献していきます。

公認会計士協同組合 理事長 青木俊雄様のコメント

「公認会計士協同組合では、組合員の先生方が顧問先の事業承継・M&Aに対応する際の選択肢を広げることを重視しています。みつきコンサルティングとの提携により、財務・税務の専門性に基づく支援体制が加わることを歓迎いたします。今後、組合員の先生方とそのクライアント様にとって、より実務的で安心できる選択肢が広がることを期待しています。」

組織概要

サービス詳細を見る :https://mitsukijapan.com/company-sale/公認会計士協同組合

公認会計士協同組合は、公認会計士の組合員のために必要な共同事業を行い、組合員の自主的な経済活動を促進し、その経済的地位の向上を図ることを目的とした協同組織です。組合員向けには、業務支援、研修、書籍販売、各種生活・事業関連サービスの紹介などを行っています。

所在地：東京都千代田区九段南4丁目3番13号 麹町秀永ビル3階

理事長：青木俊雄

事業内容：公認会計士の組合員向け共同事業、業務支援、提携サービスの紹介

URL：https://cpacos.or.jp/

みつきコンサルティング株式会社

所在地：東京都新宿区新宿１丁目９－１ NEOX新宿ビル 6F

電話番号： 03-5366-1905

代表者：代表取締役 神門剛（公認会計士・税理士）

事業内容：M&A仲介・助言、事業承継支援

URL：https://mitsukijapan.com/

取材申し込み

本件に関する取材のお申し込みは、下記までご連絡ください。

みつきコンサルティング広報：mkt@mitsukijapan.com

TEL：03-5366-1905