【ルイ・ヴィトン】2027クルーズ・ファッションショーを5月21日AM7:00(日本時間)に開催

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、5月21日(木)AM7:00(日本時間)、マンハッタンのアッパー・イースト・サイド、セントラルパーク沿いに位置する美術館、フリック・コレクションにて、ウィメンズ アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールによる2026クルーズ・コレクションのファッションショーを発表いたします。

(C)LOUIS VUITTON



■ルイ・ヴィトン 2027クルーズ・コレクション

日時：2026年5月21日(木)AM7:00(日本時間)開始予定

タグ：＠LOUISVUITTON @NICOLASGHESQUIERE #LOUISVUITTON #LVCRUISE27

ショーの模様は、公式サイトと下記公式チャンネルでお楽しみいただけます。

https://www.louisvuitton.com



動画は2026年5月21日(木)AM7:00(日本時間)以降視聴可能となります。

ライブ配信は5月21日以降も公式サイトにアーカイブとして残ります。

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。