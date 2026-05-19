神奈川県営発電所で発電した電気の売却先に係る一般競争入札について
神奈川県
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1522_1_a06672eb461f70c6001cde733eb64d74.jpg?v=202605190951 ]
１ 概要
（１）対象発電所
10箇所の一般水力発電所と１箇所の揚水式発電所（城山発電所）による11発電所
（２）電力受給期間
令和９年４月１日（木曜日）から令和１2年３月31日（日曜日）まで（３年間）
（３）一般水力発電所の契約期間平均予定受給電力量
301,262,000kWh/年 ※一般家庭約10万世帯が年間に消費する電力量に相当
２ 主なスケジュール
[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1522_1_a06672eb461f70c6001cde733eb64d74.jpg?v=202605190951 ]
３ 入札参加申請方法
「入札公告兼入札説明書」を参照の上、企業庁企業局財務部会計課出納グループまでお申し込みください。入札説明書は、神奈川県ホームページで「神奈川県売電」と検索するか、次のURLから入手できます。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e4b/rfp/2027rfp.html
神奈川県記者発表資料は、次のホームページをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e4b/prs/r260519.html
問合せ先
神奈川県企業庁企業局利水電気部発電課
課長 小林 電話045-210-7290
経営企画グループ 江島 電話045-210-7292