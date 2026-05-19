フランス開催の酒類品評会「Kura Master(クラマスター) 2026」で「上等梅酒」が「プラチナ賞」を受賞

本坊酒造株式会社

本坊酒造株式会社（本社：鹿児島市、社長：本坊和人）の本格梅酒「上等梅酒」が、フランスのパリで開催された「Kura Master（クラマスター） 2026」リキュールコンクール、梅酒部門において「プラチナ賞」を受賞いたしました。

【上等梅酒】： リキュールコンクール

梅酒部門 プラチナ賞

原材料名：梅実、醸造アルコール、ブランデー、糖類、蜂蜜、アルコール分：14％

内容量/価格： 1800ｍｌ / 2,264円、720ml / 1,100円

(参考小売価格・税込)

本坊酒造の梅酒の仕込み蔵「星舎蔵（ほしやぐら）」では、新鮮で良質な梅実を丁寧に漬け込んだ、昔ながらの造りを行っています。「上等梅酒」は、香料、着色料、酸味料を一切使わず、厳選された梅実を漬け込み、じっくりと熟成させました。より自然な梅の香りと爽やかな酸味を出すために、漬け込む梅実を多くし、ブランデーと蜂蜜をアクセントとして加えたワンランク上の梅酒です。

＜星舎蔵（ほしやぐら）について＞

本坊酒造創業の頃、当主の庭には代々素晴らしい梅の木があり、その実で造った梅酒は大変おいしいと評判でした。そのときの梅酒造りに使われた焼酎が現在の「宝星」であり、当時「星」という銘柄の焼酎でした。当時の手造り梅酒の味わいを今に伝える銘柄「星舎の梅酒」の名前に由来する、梅酒の仕込蔵「星舎蔵」では、毎年6月頃の新鮮で良質な梅実を原料に、昔ながらの自然な味わいを大切にした梅酒造りを行っています。日本が世界に誇るリキュール、梅酒をご賞味ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qEuezsXsxgE ]

＜Kura Masterについて＞

Kura Master（クラマスター）はフランス人のための日本酒、本格焼酎・泡盛、リキュール、ワインのコンクールです。フランス国家が最高職人の資格を証明するMOFの保有者をはじめ、一流ホテルのトップソムリエやバーマン、カービスト またレストラン、ホテル、料理学校関係者など飲食業界のプロフェッショナルにより、≪食と飲み物の相性≫に重点をおいて審査を行います。各種イベントを通して、フランスをはじめとした欧州市場へアピールする場を提供しています。

Kura Master 公式ウェブサイト： https://kuramaster.com/ja/

Kura Master 2026 受賞 プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d121144-62-322ca8185077f90a4ab8d3e1335ea2b3.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】

本坊酒造株式会社 広報・法務課 鹿児島市南栄3丁目27番地

（〒891-0122） TEL 099-822-7003 FAX 099-210-1215