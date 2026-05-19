IT業界向けスキルマネジメントサービス「SkillDB」を株式会社ミエデンに導入

株式会社テックピット

株式会社テックピット（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田 晃平、以下「テックピット」）が提供するIT業界向けスキルマネジメントサービス「SkillDB」が、株式会社ミエデン（本社：三重県津市、代表取締役社長：小柴 眞治、以下「ミエデン」）に採用されたことをお知らせいたします。

導入の背景

2023年7月に、自治体・公団体を主要顧客とする株式会社三重電子計算センターと、民間企業、医療機関を主要顧客とする株式会社ミエデンシステムソリューションが統合し「株式会社ミエデン」として新体制がスタート。

しかしながら、組織を横断してエンジニアを評価・可視化するための仕組みが存在しておらず、全社最適なアサインメント（配置）の実現、システムエンジニアを育成するスキルマップの整備が経営課題となっていました。

そこで、散在するスキルデータを一元化し、エンジニア一人ひとりの能力を可視化することで、組織全体での最適配置を実現する基盤として「SkillDB」の導入を決定いたしました。

株式会社ミエデン 専務取締役 小柴 文明様のコメント

当社では、社員の中長期的なキャリア形成と専門スキルの継続的向上を柱とし、一人一人が主体的に学び続けられる環境づくりと、それを支える組織文化の醸成に注力しています。

「SkillDB」は、標準化されたスキル定義に加え、最新の先端技術に関する指標が適宜アップデートされるため、スキルマップの運用負荷を大幅に軽減できる点を高く評価しています。また、各スキルに教育コンテンツがシームレスに紐付いているため、個々の特性に応じた学習計画の立案が可能となります。上司や有識者による的確なフィードバックを通じ、弊社のバリューである「学習の姿勢」を具現化する一助となることが、採用の決め手となりました。

今後は「SkillDB」を最大限に活用し、業界標準や時代の変化を先取りした人材育成を加速させることで、組織全体の付加価値向上とソリューションビジネスの拡大に取り組んでまいります。

SkillDBの特徴

「SkillDB」はIT業界に特化したスキルマネジメントサービスです。「DX人材のスキルが管理できない」「誰をどのように育成していけばいいのか分からない」というデジタル人材の人的資本管理における課題を解消するためのサービスです。

「SkillDB」では、3,000を超えるスキルデータベースを利用することでDX人材のスキルマップを簡単に作成することができます。スキルマップにあわせてスキルチェックを受講することができ、スキルレベルにあわせた学習ロードマップの作成や、スキルポートフォリオの可視化を容易に実施することができます。



株式会社ミエデン

本社所在地：三重県津市桜橋二丁目177番地3

設立：1967年3月

代表者：代表取締役社長：小柴 眞治

資本金：5,000万円

従業員数：551名（2025年9月1日現在 短時間労働者含む）

事業概要：自治体・公団体を中心に、ITコンサルティング及びクラウドサービスなど新しい時代を支えるトータルソリューションサービス提供、サービス付き高齢者向け住宅「トマトハウス」運営、民間企業向け業務システム開発、エンジニア派遣、ヘルスケア系システム導入・運用、データセンターを活用したインフラサービスの提供

株式会社テックピットについて

名称：株式会社テックピット

所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

代表取締役：山田 晃平

【報道機関からのお問い合わせ】

株式会社テックピット 広報担当 山田

TEL : 050-6861-7288, email : ent@techpit.jp