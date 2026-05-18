【初出品で快挙】金沢・大野の醸造メーカー「ヤマト醤油味噌」が酒の国際品評会で最高位プラチナ賞を受賞！

「酔うための酒から、やさしさを伝える酒へ」。玄米を糀で発酵させたGABA含有・カフェイン0mg・低アルコールの三要素で、日常の緊張をホッと解きほぐす体験を提案。

株式会社ヤマト醤油味噌

株式会社ヤマト醤油味噌（本社：石川県金沢市大野町、代表取締役社長：山本晴一（せいいち)）は、世界の専門家が審査する国際日本酒コンテスト「Tokyo酒チャレンジ 2026」のどぶろく部門において、『ヤマトどぶろく（柚子）』が最高賞である「プラチナ賞」を受賞いたしました。

ヤマト・どぶろく（柚子）500ml TOKYO SAKE CHALLENGE 2026 プラチナ賞受賞■ 審査員を驚かせた、「甘酒博士」による緻密な酒づくり

今回のプラチナ賞受賞の背景には、ヤマト醤油味噌が長年培ってきた醸造学の知見があります。同社の副社長であり、糀甘酒の機能性研究で博士号（工学PhD）を取得した山本晋平が、糀甘酒の発展形として「どぶろく（濁酒）」の醸造研究に取り組みました。発酵による自然な風味と味わいを求め、原材料には「糀（こうじ）」と「玄米」をかけ米に使用。単なる嗜好品にとどまらない、現代に求められる価値を追求しています。

TOKYO SAKE CHALLANGEでは、柚子の香りのどぶろくで糀の甘味に蜂蜜のようなニュアンスがあり、ペアリングするときはチーズケーキと相性が良いとソムリエから評価されました（※）。

※評価はすべて英語であり、大意をヤマト醤油味噌が訳しています

【現代の心身に寄り添う三つの機能性】

・ 天然由来GABAの充足： 白米よりもタンパク含有量の多い「玄米」を活用した発酵により、原料米由来の天然GABAを1本当たり60mg（柚子）/ 70mg（カシス）含有(※)。「夜はもうスイッチオフしたい」、そんな緊張を解きほぐすひとときをサポートします。

・ カフェイン0g： 就寝前のリラックスタイムを阻害しないよう、カフェインゼロを確認済み(※)。夜のひとときにも安心してお召し上がりいただける、身体へのやさしさを目指しています。

・ 低アルコール設計： 社内では「酔うための酒から、やさしさを伝える酒へ」を合言葉に、翌朝の体調にも影響しにくいアルコール度数（柚子9% / カシス10%）に調整。炭酸水で1：1に割るなど、お好みの濃さでやさしく楽しむスタイルも提案しています。

（※1本500mlあたり。カフェインは検出限界0.01g/100ml未満を0gとして表示）

まるで甘酒を感じさせるやさしい甘味と、さわやかな柚子の香りを楽しめる糀のお酒。GABA 60mg/本, カフェイン0g/本(※)■ なぜ、いま「どぶろく」なのか？――「一汁一菜に一糀」のライフスタイル

どぶろくは、米、米麹、水を原料に発酵させた後、そのままろ過しない濁ったお酒。「ヤマトどぶろく（柚子）」は、国産の柚子を皮ごと贅沢に使用し、どぶろくをフルーティで飲みやすく仕上げました。ヤマト醤油味噌では、糀・乳酸菌・酵母が共生する複合的な発酵食品の代表格として「味噌」、「醤油」、そして「どぶろく」を位置づけています。ごはんとお味噌汁のある食生活「一汁一菜に一糀」において、お酒を嗜むなら「どぶろく」というスタイルを提案したいと考えています。

腸内環境や免疫への意識が高まる今、創業100余年を迎える醸造メーカーとして、先人が伝えてきた食事の中にある健康価値を、時代の要請に応える形でリードしていきたい。

「一汁一菜に一糀」のコンセプトを実現できるやさしいお酒がこの「ヤマトどぶろく」です。

「塩の代わりに塩糀、砂糖の代わりに糀甘酒を」をテーマに調理した「一汁一菜に一糀」では発酵食が食事に自然に含まれる。ヤマト醤油味噌による発酵食マップ。中央の3つは複合的な発酵の働きで作られる。ヤマト醤油味噌は１ヶ所の醸造所で3つの発酵食を手掛けている。■ 四代目「4代ブラザーズ」が成し遂げた、醸造の町・大野の快挙

現代表取締役社長の山本晴一（四代目）は、自身の醸造キャリアの第一歩である造り酒屋で学んだ信念のもと、歴史的な醸造の町・金沢大野の地で、自らの手で「酒」を醸すという夢を長年抱き続けてきました。

醤油、味噌づくりの生命線である「糀」の技術を、弟である副社長・晋平と共に磨き上げ、糀甘酒、そして今回のどぶろくへと昇華。兄弟で手を取り合い成し遂げた今回の受賞は、地域の歴史と四代にわたる情熱が世界基準で認められた瞬間です。

金沢市大野町にあるヤマト醤油味噌。日本海に流れ込む大野川に面しており、金沢大野は歴史的な醤油五大産地の一つであり、北前船の寄港地としても知られる。■ 濁酒の可能性を追究する「山藤濁酒（やまと どぶろく）研究所」

ヤマト醤油味噌では、伝統的な発酵文化を継承しながら、現代だからこそつくれる「新しい伝統食」を創造するための研究拠点として「山藤濁酒研究所（2024年6月設立）」を運営しています。

【ラインナップ紹介】

・ ヤマトどぶろく（カシス）： ブルーベリーの3倍量ものポリフェノールを含むカシス、そして紫黒米のアントシアニンを活かし、赤ワインのような深みのあるニュアンスを表現。

・ アウトドアどぶろく（ぶどう）： 「発酵デパートメント」（下北沢）と「ヤマト醤油味噌」のCo-ブランドどぶろく。自然の中での心身のリセットを目的とした、持ち運べる濁酒。ぶどうのフレッシュな果実味に能登半島産の海水塩をごくわずかに加えており、サウナ上がりや外遊びのシーンに喜ばれています。

■ 6月8日、ホスピタリティを形にした新パッケージお披露目

プラチナ賞受賞を記念し、どぶろくシリーズ（柚子、カシス）2品のデザインを全面的にリニューアルいたします。

2026年6月8日発売予定の新パッケージは、手の大きさによらず持ちやすいくびれのあるスリーブを取り付けた「スパウトボトル」を採用。軽くて割れないため家庭でも冷蔵庫に収まりやすく、プロの現場でもラベルを剥がさず氷水で冷やせる「耐水設計」を施しました。飲み手にも、提供する現場にも配慮したホスピタリティのある装いです。

2026年6月8日より「ヤマトどぶろく」は新パッケージにリニューアル柚子どぶろく、カシスどぶろく

ヤマトどぶろくパッケージリニューアル

カシスどぶろく

ヤマトどぶろく（カシス）パッケージリニューアル

柚子どぶろく

ヤマトどぶろく（柚子）パッケージリニューアル

アウトドアどぶろく

発酵デパートメントとヤマト醤油味噌のコラボで生まれた外で飲みたいどぶろく。ぶどう味。

【受賞商品概要】

・ 商品名： ヤマトどぶろく（柚子） ※2026年6月8日より「柚子どぶろく」

・ 受賞名： Tokyo酒チャレンジ 2026 どぶろく部門 プラチナ賞（最高賞）

・ 容量・保存温度： 500ml / 要冷蔵（10度以下）

・ 原材料： 米こうじ（国産米）、玄米（国産）、ゆず、砂糖、植物性乳酸菌（殺菌）

・ 販売店： 提携パートナー酒販店様、ヤマト醤油味噌 直営店（ひしほ蔵）、公式オンラインストア

提携パートナー酒販店様は、以下の公式Instagramで随時更新してまいります。

▶山藤濁酒研究所 Instagramアカウント

https://www.instagram.com/yamato_doburoku

▶ヤマト醤油味噌 公式オンラインストア

https://shop.yamato-soysauce-miso.co.jp/fs/yamato/8560