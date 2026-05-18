学校法人大妻学院がパイプオルガン再生プロジェクト募金を開始 ― 2028年度の創立120周年に向けて2年間限定で実施

学校法人大妻学院がパイプオルガン再生プロジェクト募金を開始 ― 2028年度の創立120周年に向けて2年間限定で実施