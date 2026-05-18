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学校法人大妻学院がパイプオルガン再生プロジェクト募金を開始 ― 2028年度の創立120周年に向けて2年間限定で実施
学校法人大妻学院は現在、大妻講堂（東京都千代田区）に設置されたパイプオルガンの修繕に向けた募金活動を行っている。これは、コロナ禍の影響により不具合の生じたパイプオルガンの修繕費用を募るもので、創立120周年を迎える年にコンサートを復活させることを目指す。期間は2028年3月31日まで。インターネットもしくは各金融機関から申し込み可能。
大妻女子大学千代田キャンパス内に位置する大妻講堂には、ドイツから運ばれたパイプオルガンが設置されており、入学式や卒業式をはじめ、国内外の著名な演奏家らを招請してのチャリティーコンサートなどに活用されてきた。
しかしコロナ禍で演奏されなかった時期が続いたことで一部に不具合が生じ、十分な演奏ができないことから現在使用を中止している。
創立120周年を迎える2028年度に向けて、学校法人大妻学院ではこのたび「パイプオルガン再生プロジェクト」を開始。パイプオルガンコンサートを再び開催し、学生・生徒や教職員をはじめ、その家族や卒業生、地域住民などに広くその音色を披露することを目指し、修繕費用を募ることとした。寄せられた寄付金は大妻講堂のシンボルであるパイプオルガンの修繕とその活用・運用のための費用に充てられる。
◆募金概要
＜目 的＞
大妻講堂のシンボルとなっている「パイプオルガンの修繕」および「パイプオルガン活用・運営に関わる費用」に充当するための支援。
＜募集期間＞
2026年4月1日〜2028年3月31日（2年間限定）
＜受付金額＞
［ 個人 ］5,000円以上 ※5,000円未満でもありがたくお受けいたします
［ 法人 ］300,000円以上 ※300,000円未満でもありがたくお受けいたします
＜寄付の申し込み＞
詳細は「大妻学院パイプオルガン再生プロジェクト募金」ホームページを参照。
「大妻学院パイプオルガン再生プロジェクト募金」： https://x.gd/J5xL7
（参考）過去の主なオルガンコンサート実績
・2008年
「秋のランチタイム オルガンコンサート」
「UK−Japan 公認イベント 大妻学院100周年記念パイプオルガンコンサート」
・2009年
「ハンガリーの文化とオルガンコンサート」
・2011年
「英国大使館合唱団（BEC）東日本大震災復興チャリティーコンサート」
・2012年
「あしなが東日本大震災津波遺児募金チャリティーコンサート第1弾『大妻コタカ記念会文化講演会パイプオルガンコンサート〜オーケストラの音色を1台のオルガンで』」
・2013年
「日英学術文化交流150周年記念事業パイプオルガンコンサート」
・2015年
「パイプオルガンコンサート 千鳥会総会・父母教員懇談会・就職講演会」
・2017年
「大妻学院千代田キャンパス開設100 周年記念オルガンコンサート」
・2018年
「学校法人大妻学院創立110 周年記念オルガンコンサート」
・2019年
「大妻女子大学パイプオルガンコンサート」
・2022年
「大妻女子大学パイプオルガンコンサート ウクライナ人道支援チャリティーコンサート」
▼本件に関する問い合わせ先
大妻女子大学 社会連携センター
住所：東京都千代田区三番町12
TEL：03-5275-6877
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
大妻女子大学千代田キャンパス内に位置する大妻講堂には、ドイツから運ばれたパイプオルガンが設置されており、入学式や卒業式をはじめ、国内外の著名な演奏家らを招請してのチャリティーコンサートなどに活用されてきた。
創立120周年を迎える2028年度に向けて、学校法人大妻学院ではこのたび「パイプオルガン再生プロジェクト」を開始。パイプオルガンコンサートを再び開催し、学生・生徒や教職員をはじめ、その家族や卒業生、地域住民などに広くその音色を披露することを目指し、修繕費用を募ることとした。寄せられた寄付金は大妻講堂のシンボルであるパイプオルガンの修繕とその活用・運用のための費用に充てられる。
◆募金概要
＜目 的＞
大妻講堂のシンボルとなっている「パイプオルガンの修繕」および「パイプオルガン活用・運営に関わる費用」に充当するための支援。
＜募集期間＞
2026年4月1日〜2028年3月31日（2年間限定）
＜受付金額＞
［ 個人 ］5,000円以上 ※5,000円未満でもありがたくお受けいたします
［ 法人 ］300,000円以上 ※300,000円未満でもありがたくお受けいたします
＜寄付の申し込み＞
詳細は「大妻学院パイプオルガン再生プロジェクト募金」ホームページを参照。
「大妻学院パイプオルガン再生プロジェクト募金」： https://x.gd/J5xL7
（参考）過去の主なオルガンコンサート実績
・2008年
「秋のランチタイム オルガンコンサート」
「UK−Japan 公認イベント 大妻学院100周年記念パイプオルガンコンサート」
・2009年
「ハンガリーの文化とオルガンコンサート」
・2011年
「英国大使館合唱団（BEC）東日本大震災復興チャリティーコンサート」
・2012年
「あしなが東日本大震災津波遺児募金チャリティーコンサート第1弾『大妻コタカ記念会文化講演会パイプオルガンコンサート〜オーケストラの音色を1台のオルガンで』」
・2013年
「日英学術文化交流150周年記念事業パイプオルガンコンサート」
・2015年
「パイプオルガンコンサート 千鳥会総会・父母教員懇談会・就職講演会」
・2017年
「大妻学院千代田キャンパス開設100 周年記念オルガンコンサート」
・2018年
「学校法人大妻学院創立110 周年記念オルガンコンサート」
・2019年
「大妻女子大学パイプオルガンコンサート」
・2022年
「大妻女子大学パイプオルガンコンサート ウクライナ人道支援チャリティーコンサート」
▼本件に関する問い合わせ先
大妻女子大学 社会連携センター
住所：東京都千代田区三番町12
TEL：03-5275-6877
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/